±Ñ¸ì¤Ç¡Ö»þ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊDo you have time?¡Ë¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤ÎÊÖÅú¥Õ¥ì¡¼¥º
¿Íµ¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯¡¼¥ë¹Ö»Õ¡¦mami¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëFRaU webÏ¢ºÜ¡Ö ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÅÁ¤ï¤ë±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó ¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¹¹¿·¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤´ÊÃ±¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é³Î¼Â¤ËÅÁ¤ï¤ë±Ñ²ñÏÃ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«Áê¼ê¤ÎÅÔ¹ç¤ò¿Ò¤Í¤ë¡Ö»þ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊDo you have time?¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤Ï¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«ÃÇ¤ë¤«¤Î2Âò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Yes/No¤À¤±¤ÇÊÖ¤¹¤Î¤ÏÌ£µ¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖDo you have time?¡×¤Î¥ª¥¹¥¹¥áÊÖÅú¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡úmamiÎ®¡¦±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤È¤¤Î¿´ÆÀ¡ú
¡Ö´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤ã¡×¤Èµ¤Éé¤¦É¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¡£¥«¥¿¥³¥È±Ñ¸ì¤Ç¤âÌäÂê¥Ê¥·¡ª ¡Ö±Ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤ò¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤»¤º¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖDo you have time?¡×¤ÎÊÖÅú¥Õ¥ì¡¼¥º
±Ñ¸ì¤Ç¡Ö»þ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖYes¡×¤ä¡ÖNo¡×¤À¤±¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤â¤¦¾¯¤·µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌòÎ©¤Ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥·¡¼¥óÊÌ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¡Û Sure, I have a few minutes.¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¯¤·¤Ê¤é»þ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ú²òÀâ¡Û½À¤é¤«¤¯±þ¤¸¤ë¤È¤¤ËÊØÍø¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¡ÖÄ¹¤¯»þ´Ö¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖSure¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡Ë¡×¤ÏÁê¼ê¤Ë²¿¤«°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÊÖÅú¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú2¡Û Yes, I¡Çm free now.¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡¢º£¤Ê¤é¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ú²òÀâ¡Û¡Öº£¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±Î½¤ËÍ½Äê¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ÖYes, I¡Çm free now.¡Ê¤Ï¤¤¡¢º£¤Ê¤é¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ê¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê²ñÏÃ¤Ç¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¡Û No, I¡Çm a bit busy right now.¡¡¡Öº£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈË»¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú²òÀâ¡Û¤ä¤ó¤ï¤êÃÇ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë»È¤¨¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¡Öa bit¡Ê¾¯¤·¡Ë¡×¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Áê¼ê¤Ë¼ºÎé¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢µÞ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡ÖNo, I¡Çm a bit busy right now.¡Êº£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈË»¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ë¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£mami¤µ¤ó´Æ½¤¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÅÁ¤ï¤ë±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤ÏËè½µ¶âÍËÆü¤Ë¹¹¿·¡ª
±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤Ï²¿¤Æ¸À¤¦¡© Áê¼ê¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤æ¤À¤Í¤ë»þ¤ËÌòÎ©¤Ä±Ñ¸ìÉ½¸½
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
¾åÅÄ,
¥Û¥Æ¥ë,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥À¥¤¥¹,
ÂçÁ¥,
ÀÅ²¬,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à