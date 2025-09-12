Àï¸å¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¡×¤ÎÌ£³Ð¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÄÆüËÜ¿Í¤ÎÂçÈ¾¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¶Ã¤¤Î»ö¼Â¡×
µë¿©¤Î¥Ñ¥ó¤âÃ¦»éÊ´Æý¤â¥¢¥á¥ê¥«»º¤À¤Ã¤¿
¥Ò¥¸¥¤ÈÂçÆ¦¤Î¼ÑÊª¤Ë¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¡¢Ã¦»éÊ´Æý¡£»ä¤¬¾¼ÏÂ42¡Ê1967¡ËÇ¯4·î¡¢³ë¾þ¶èÎ©¾®¾¾¾®³Ø¹»¤Ç½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿µë¿©¤À¡£¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ï¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¡£Ã¦»éÊ´Æý¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð°ß¥«¥á¥é¸¡ººÁ°¤Ë°û¤à±ÕÂÎ¤Î¤Û¤¦¤¬¤Þ¤À¤¦¤Þ¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥í¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Î¥Ñ¥ó¤Î¾®Çþ¤âÃ¦»éÊ´Æý¤â¥¢¥á¥ê¥«»º¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸åÇ¯ÃÎ¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤À¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò郄Åè¸÷Àã¤µ¤ó¤Î¡ØÊÆ¤È¾®Çþ¤ÎÀï¸å»Ë¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ³Ø·ÝÊ¸¸Ë¡Ë¤òÆÉ¤à¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ó¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í½½¿ôÌ¾¤òÅìµþ¤Ë½¸¤á¡¢£³¤«·î´Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ½¥Ñ¥óµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ð¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¥Ñ¥ó¶µ¼¼¤ò³«¤¯¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Î°ìÇ¯¤À¤±¤ÇÁ´¹ñ¤Ç200²ñ¾ì¡¢°ìËü¿Í¤Î¿¦¿Í¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ½¥Ñ¥óµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡×¤È¹âÅè¤µ¤ó¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀ½¥Ñ¥ó²ñ¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·Ð±Ä¥»¥ß¥Ê¡¼¤â³«¤¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÀ½¥Ñ¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¡¢Åö»þ¤Þ¤À¼å¾®´ë¶È¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Ëµ»½Ñ»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ó¶È¼Ô¤Î°éÀ®¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿¡£
58Ç¯Á°¡¢³Ø¹»µë¿©¤Ë½Ð¤¿¥Ñ¥ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ»½Ñ»ØÆ³¤Î»òÊª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¢¤Îº¢¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬³ÆÃÏ¤ÎÇÀÂ¼¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¹Ö½¬Á°¤Î¾¼ÏÂ31¡Ê1956¡ËÇ¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ò¸üÀ¸¾Ê¤ËÆ³Æþ¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥é¥ó¥Á¤Î°ÜÆ°ÈÎÇä¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±ÉÍÜ»Î¤¬¾è¤Ã¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬Á´¹ñ¤ÎÇÀÂ¼¤òÁö¤ê²ó¤ê¡¢ÎÁÍý»ØÆ³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î¼çÉØ¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÎÁÍý¤ò»î¿©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Àï¸å½½¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë±ÉÍÜÉÔÂ¤À¤Ã¤¿ÇÀÂ¼¤Ë¡¢Ê´¿©¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë±ÉÍÜ²þÁ±»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸üÀ¸¾Ê¤È¤½¤Î³°³ÔÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜ¿©À¸³è¶¨²ñ¤¬²¿½½Âæ¤â¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ò±¿¹Ô¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢°ì²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ñ¶â¤¬Åê¤¼¤é¤ì¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹ñÌ±¤¬ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹âÅè¤µ¤ó¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÎÆ³Æþ¤âÀ½¥Ñ¥ó¤Îµ»½Ñ»ØÆ³¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ¾¾ê¾®Çþ¤Î½èÍý¾ì¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢¥Ñ¥ó¹¥¤¤Ê¹ñÌ±¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¥³¥á¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
º£¤³¤½¡¢¥³¥á¤È¾®Çþ¤ÎÀï¸å»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¹âÅè¤µ¤ó¤¬¾¼ÏÂ54¡Ê1979¡ËÇ¯¤Ë²È¤Î¸÷¶¨²ñ¤«¤é¾å°´¤·¤¿¡ØÆüËÜ¿¯¹¶ ¥¢¥á¥ê¥«¾®ÇþÀïÎ¬¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢µìÈÇ¡Ë¤òÊ¸¸Ë²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£µìÈÇ¤ÎÊ¸¸Ë²½¤ËºÝ¤·¡¢ÃÞËà½ñË¼¤Ï¹âÅè¤µ¤ó¤ËÄÉµ¤Î¼¹É®¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áËÜ½ñ¤Ï¡¢µìÈÇ¤ÈÄÉµ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÆóÉô¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¸Ë²½¤ÈÄÉµ¤Î¼¹É®¤ò¹âÅè¤µ¤ó¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤Á¤¯¤Þ³Ø·ÝÊ¸¸Ë¤ÎÆ£²¬ÂÙ²ð¡Ê¤ä¤¹¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¤À¡£ÄÉµ¼¹É®Ãæ¡¢Æ£²¬¤µ¤ó¤Ï¿Í»ö°ÛÆ°¤ÇÆ±Ê¸¸Ë¤òÎ¥¤ì¡¢¸åÇÚ¤Î¹ÔËÜÆÆÀ¸¤µ¤ó¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤êËÜ½ñ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ÅìµþÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¦Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÎëÌÚÀë¹°ÀèÀ¸¤¬²òÀâ¤ò¼¹É®¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤â¡¢³Ø¹»µë¿©¤Ç¥¢¥á¥ê¥«»º¾®Çþ¤Î¥Ñ¥ó¤ÈÃ¦»éÊ´Æý¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¥Ñ¥ó¤âÃ¦»éÊ´Æý¤â¶ì¼ê¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¡×¤ÈÎëÌÚÀèÀ¸¤Ï²òÀâ¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
70Âå¤Î¹âÅè¤µ¤ó¡¢60Âå¤ÎÎëÌÚÀèÀ¸¡¢50Âå¤ÎÆ£²¬¤µ¤ó¡¢30Âå¤Î¹ÔËÜ¤µ¤ó¤Î»ÍÀ¤Âå¤¬¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò¤à¤«¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¥³¥á¤È¾®Çþ¤ÎÀï¸å»Ë¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¡¢µ®½Å¤ÊËÜ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¾®Çþ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼Æ£²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹¤¤´ÖÀäÈÇ¤À¤Ã¤¿µìÈÇ¤ÎÊ¸¸Ë²½¤ò¹âÅè¤µ¤ó¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¾®ÀôÉðÉ×ÀèÀ¸¡ÊÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤«¤é¡Ø¿©ÎÁ¤ò¤ï¤º¤«¤Ç¤âÂ¾¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñ¤ÏÆÈÎ©¹ñ²È¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¡¦¥´¡¼¥ëÂçÅýÎÎ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Í¤¬¤Í»ä¤â¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤ÎÄã¤µ¤¬ÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾®Çþ¤Ë¶îÃà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÉÁ¤¤¤¿¹âÅè¤µ¤ó¤ÎµìÈÇ¤òÉü¹ï¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Ê¸¸Ë²½¤ÈÄÉµ¤Î¼¹É®¤ò¹âÅè¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¹âÅè¤µ¤ó¤¬ÄÉµ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÊäÏÀ ¤½¤ì¤Ï¾®Çþ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
µìÈÇ¤ò½ñ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¾®Çþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÆ¦¤ä¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤É¤ÎÍ¾¾ê¹òÊª¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ï¤±¸ý¤òÆüËÜ¤Ëµá¤á¤¿¡£ÂçÆ¦¤òÇä¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤ËÀ½Ìý¶È³¦¤ä¾ßÌý¶È³¦¡¢Ì£Á¹¶È³¦¡¢Æ¦Éå¶È³¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¤¿¡£ÇÀÂ¼¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ê´¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÆ¦ÎÁÍý¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤É¤Î»ôÎÁ¹òÊª¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¿©Æù¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤À¡£ÃÜ»º¤òÀ¹¤ó¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ôÎÁ¹òÊª¤òÆüËÜ¤Ë½èÍý¤µ¤»¤è¤¦¤È¤Ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤ËÃÜ»º¤ò¹¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊäÏÀ¤Î¸¶¹Æ¤òÆÉ¤à¤Þ¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Æ£²¬¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡£Íñ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤òÉáµÚ¤µ¤»¤¿¤Î¤â¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¡£¤à¤«¤·¤Ï¡¢Íñ¤Ï1¸Ä¤¹¤ÄÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³ä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¤ß³Ì¤Î¾å¤ËÍñ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Íñ¤Î¾ÃÈñÎÌ¤òÁý¤ä¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬Æ³Æþ¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
»ôÎÁ¤ÎÂçÈ¾¤ò³¤³°¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¸½¾õ
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÃÜ¤Î»ôÎÁ¤ÎÂçÈ¾¤¬³¤³°¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ôÎÁ¹òÊª¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¿©Æù¤ä·ÜÍñ¤Î¼«µëÎ¨¤Ï10¡ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ÈÆ£²¬¤µ¤ó¤ÏÃ²¤¯¡£
¡ÖÏÂ¿©¤¬¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÏÂ¿©¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ì£Á¹¤ä¾ßÌý¤äÆ¦Éå¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ëÂçÆ¦¤Î¼«µëÎ¨¤ÏÌó£·¡ó¡¢¿©ÉÊÍÑ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È24¡ó¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇÏÂ¿©¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ËÜ½ñ¤Î²òÀâ¤ò½ñ¤¤¤¿ÎëÌÚÀèÀ¸¤Ë¡¢°ÊÁ°»ä¤Ï¡¢¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼èºà¤Ç¤¢¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÈþ¿©¤Î¹ñ¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡£
¡ÖÎÁÍý¿Í¤ÎÏÓ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîºÚ¤Î¼ï¤â¥Ò¥è¥³¤â¥¨¥µ¤â²½³ØÈîÎÁ¤â¤Û¤ÜÁ´ÉôÍ¢Æþ¡£ÆüËÜ¤Î¿©À¸³è¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë´í¤¦¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎëÌÚÀèÀ¸¤ÏÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎHP ¤Ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¿©ÎÁ¤ÎÍ¢Æþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¿©À¸³è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò»î»»¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò¼ç¿©¤È¤¹¤ë¡¢Àï»þÃæ¤Î¤è¤¦¤Ê¿©»ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¹ñ»º¤Î¿©ÎÁ¤ÇÏÅ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬¹ñ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÀÀ¯¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¤ç¤¦¤«¡×
Æ£²¬¤µ¤ó¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¹ÔËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢µìÈÇ¤È¡¢ÊäÏÀ¤Î¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ß¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌµÃÎ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£Àï¸å¿©ÎÈÉÔÂ¤Î»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾®Çþ¤äÂçÆ¦¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¾¼ÏÂ35¡Ê1960¡ËÇ¯º¢¤Þ¤Ç¤Î¾®Çþ¤Î¼«µëÎ¨¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â½é¼ª¤À¤Ã¤¿¡£
Çö¤ì¤æ¤¯¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±
ÌµÃÎ¤Ê¤Î¤Ï30Âå¤Î¹ÔËÜ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤â¤Ã¤È¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢60Âå¤Î»ä¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ÔËÜ¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÀï¸å¤Î¿©ÎÈÌäÂê¤¬ÀÚ¼Â¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¡¢¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ½ù¡¹¤ËÇö¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£µìÈÇ¤¬Ä¹Ç¯ÀäÈÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤áÆüËÜ¿Í¤Î¿©¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î´Ø¿´¤È°Õ¼±¤ÎÄã¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹âÅè¤µ¤ó¤¬µìÈÇ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥á¤¬Í¾¤ê¡¢¥³¥áÎ¥¤ì¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¡£Ê¸Ëö¤ò¤³¤¦·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¿©´ÉË¡¤Î²òÂÎ¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¾®Çþ¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿Æ»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÆ¤Î°Â³Ú»à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤³¤ÇºÆ¤ÓÆ»¤ò¤Þ¤Á¤¬¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜºÇ¸å¤Î¼«µë¿©ÎÈ¤µ¤¨ÆóÅÙ¤ÈÌá¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
°ßÂÞ¤«¤é¤Î¡ÖÂ°¹ñ²½¡×
ºòÇ¯¡¢¹âÅè¤µ¤ó¤¬Í½¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸½¼Â²½¤·¤¿¡£¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤¬38¡ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢SNS¤Ë¤Ï¥°¥ë¥áÅê¹Æ¤¬ÈÅÍô¤·¡¢¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¹ñ¤Ç¡¢¥³¥áÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÊÆ²Á¤Î¹âÆ¤È¤¤¤¦ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤ë¤ÈËÜ½ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ËÜ½ñ¤Î¹îÌÀ¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¤¼ÂÂÖ¤Îµ½Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥áÁûÆ°¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÎëÌÚÀèÀ¸¤Ï²òÀâ¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø°ßÂÞ¤«¤é¤ÎÂ°¹ñ²½¡Ù¡Ë¤Ëµ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÀèÀ¸¤Ï¼«Ãø¡Ø¿©¤ÎÂ°¹ñÆüËÜ¡Ù¡Ê»°ÏÂ½ñË¼¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿©ÎÁ¤ò¼«µë¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÏÅÛÎì¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥å¡¼¥Ð¤ÎÃøºî²È¡¦³×Ì¿²È¡¢¥Û¥»¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ñ¤·¤¯¤â¡¢Æ£²¬¤µ¤ó¤¬¾®ÀôÀèÀ¸¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥É¡¦¥´¡¼¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤À¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î°ßÂÞ¤¬¤Ê¤¼¡ÖÂ°¹ñ²½¡×¤·¤¿¤Î¤«¡£¡ÖÅÛÎì¡×¤ò¤ä¤á¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Îº£Ç¯¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£
ÀµÄ¾¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤áÆüËÜ¿Í¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÅÛÎì¤µ²Ã¸º¤Ë¥à¥«¥à¥«¤¹¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡£
