ÇðÌÚÍ³µª¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡×Æ´¤ì½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤È¡È·ã¥ì¥¢¡É2S¡ª¡Ö¿À¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆ±»Î¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ´¤ì¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÇðÌÚ¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢¸åÆ£¿¿´õ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¸åÆ£¿¿´õ ¤Õ¤¡¤ó¤ß¡ª¡ª2025 ¡ÁLOVE¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¸åÆ£¤È¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¥È¡¼¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Þ¤Ç¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤·¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥µ¥Þ¡¼¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤È365Æü¤Î»æÈô¹Ôµ¡¤ò2¿Í¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤¥³¥ó¥Ó¤À¤Í¡×¡Ö¸åÆ£¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÊõÊª¤À¤Í¡×¡Ö¸µakb48¤Î¤æ¤¤ê¤ó¤È¸µ¥â¡¼Ì¼¤Î¥´¥Þ¥¤Î¥³¥é¥ÜºÇ¹â¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¿À¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¤¥É¥ëÆ±»Î¤Î¶¦±é¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£