ÃæÆü¡¦Í°°æ¤¬5²óÅÓÃæ6¼ºÅÀKO¡Äºä¸ý»á¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¡×
¡¡ÃæÆü¤Ï11Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î»î¹ç¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë5¡Ý6¤ÇÇÔÀï¡£ÀèÈ¯¤ÎÍ°°æ½¨¾Ï¤¬5²óÅÓÃæ4°ÂÂÇ¡¢5»Í»àµå¡¢6¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ5¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¡£ÂÇÀþ¤âºÇ½ª²ó¤Ë°ìÂÇÆ±ÅÀ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤â¡¢¤¢¤È1ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡11Æü¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÍ°°æ¤ÎÅêµå¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ÈÖÁÈMC¤ÎÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö¾¡Éé»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£·ë¶É4²ó¤â»Íµå2¤ÄÍí¤ó¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢5²ó¤â»Í»àµåÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£Í°°æ¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«Âô·ò°ì»á¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¥µ¥¤¥É¤Ç¹¶¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤¬µ¯¤¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¼¾å¤Î»àµå¤Ë¤·¤¿¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤¢¤ó¤Ê»àµå¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¾¯¤·ÂçÃÀ¤ËÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡¢ÂÐ³ÑÀþ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍ°°æ¤ÎÅêµå¤òÊ¬ÀÏ¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
