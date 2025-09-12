¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡×¤ÎÊÆ¹©¾ì¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í3¿Í¤ò´Þ¤à330¿Í ´Ú¹ñ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ç¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤ò½ÐÈ¯
¡¡´Ú¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹©¾ì¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í3¿Í¤ò´Þ¤à330¿Í¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ò¾è¤»¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤Î12ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹´Â«¤µ¤ì¤¿330¿Í¤ò±¿¤Ö´Ú¹ñ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡
¡¡¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤Ï´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¼ê¾û¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎÅª¤ÊÂ«Çû¤Ï¤µ¤ì¤º¡¢¼ýÍÆ½ê¤«¤é¶õ¹Á¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¤Ç°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ú¹ñÀÒ¤Î316¿Í¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¿Í3¿Í¡¢Ãæ¹ñ¿Í10¿Í¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í1¿Í¤Ï¶¯À©Á÷´Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼çÅª¤Ê½Ð¹ñ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î12ÆüÍ¼Êý¤Ë¥½¥¦¥ë¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë