2025Ç¯1¡Á6·î´ü¤Î°û¿©¶È³¦¤ÎM&A·ï¿ô¤Ï37·ï¤ÈÁ°Ç¯Æ±´üÈæÈù¸º¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¸å¤ÎºÇ¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¼ïÎàÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀïÎ¬ÅªÇäµÑ·¿¡×¤ÎM&A¤Î¿ô¤Ç22·ï¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÌó6³ä¤òÀê¤á¤¿¡£Á°Ç¯Æ±´ü¤ÈÆ±¤¸¿ô¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤¿19Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¤³ä¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î°±Æ¶Á¤¬Çö¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ°û¿©¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯·ÐºÑ´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢»ö¶È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÀ°Íý¤òÌÜ»Ø¤·¤¿M&A¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÈ¼¤¦ÄÌ¾¦Ëà»¤¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¡£À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤¤Ë¤ÏÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬»Ä¤ê¡¢°û¿©¶È¤ÎM&A¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ËÜ¶È°Ê³°¤Î»ö¶È¤òÇäµÑ¤·¤ÆÍø±×Î¨¤Î¸þ¾å¤Ø
°û¿©¶È³¦¤ÎM&A¤òÃç²ð¤¹¤ëM&A¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¡¼¥º¡ÊÅìµþ¡¦¿·½É¡Ë¤¬¡¢¡Ö°û¿©¤òÈ¼¤¦Å¹ÊÞ·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ò°û¿©¶È³¦¤ÈÄêµÁ¤·¡¢Á´¾å¾ì´ë¶È¤ÎÅ¬»þ³«¼¨¾ðÊó¤Ê¤É¤«¤éÆ±¶È³¦¤ÎM&A·ï¿ô¤ò½¸·×¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï°û¿©¶È³¦¤ÎM&A¤ò5¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¡ÖÀïÎ¬ÅªÇäµÑ·¿¡×¤Ï¶ÈÂÖÀ°Íý¤Ë¤è¤ëÇäµÑÂå¶â¤òÃíÎÏ¤¹¤ë»ö¶È¤ËÅêÆþ¤·¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤¹¤ëM&A¡£¢¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ·¿¡×¤Ï¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡££¡ÖºÆÀ¸·¿¡×¤ÏÂè»°¼Ô¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÉÔºÎ»»¤Î»ö¶È¡¦²ñ¼Ò¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£¤¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ÉÇäµÑ·¿¡×¤ÏÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥¡Ö»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¡¢·Ð±ÄÅý¹ç·¿¡×¤Ï»ö¶È²ñ¼ÒÆ±»Î¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
25Ç¯1¡Á6·î´ü¤ËºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÀïÎ¬ÅªÇäµÑ·¿¡×¤ÎM&A¤ÇÁ´ÂÎ¤Î59.5¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£Á°Ç¯Æ±´ü¤ÈÆ±¤¸22·ï¤È¿ô¤Ç¤â19Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤¬Çö¤ì¤Æ¸Ä¿Í¤Î³°¿©¤ä´ë¶È¤Î²ñ¿©¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æü¶ä¤ÎÄ¶Äã¶âÍø¤òÇØ·Ê¤ËÇã¤¤¼ê¤Î¼ê¸µ»ñ¶â¤â½áÂô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Êµ¤²óÉü¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò¤¤¤«¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËËÜ¶È°Ê³°¤Î»ö¶È¤äÉÔºÎ»»»ö¶È¤òÇäµÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¾ì²ñ¼Ò¤Î¾ì¹ç¡¢Íø±×Î¨¸þ¾å¤òÂ¥¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ú¿ÞÉ½¡Û¼ïÎàÊÌ¤Î°û¿©¶È³¦M¡õA·ï¿ô ¢¨Ãø¼ÔºîÀ®
ÀïÎ¬ÅªÇäµÑ·¿¤È»ö¶È¾µ·Ñ·¿¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ7³ä¤Ë
¼¡¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ö¶È¾µ·Ñ·¿¤ÎM&A¤À¡£Á°Ç¯Æ±´üÈæ11.1¡óÁý¤Î10·ï¤ÈÁ´ÂÎ¤Î27¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¾Íè¤Î·Ð±Ä¤ä»ö¶È·ÑÂ³¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤é´ë¶È¤òÇäµÑ¤¹¤ëÆ°¤¤Ïº¬¶¯¤¤¡£·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¤Ê¤ª¾å¾º¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢º£¸å¤â»ö¶È¾µ·Ñ·¿M&A¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÀïÎ¬ÅªÇäµÑ·¿¤È»ö¶È¾µ·Ñ·¿¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌó7³ä¤ËÃ£¤·¡¢°û¿©¶È¤ÎM&A¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¡¦·Ð±ÄÅý¹ç·¿¤Ç3·ï¤ÈÁ°Ç¯Æ±´ü¤ÈÆ±¤¸¿ô¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¥ÉÇäµÑ·¿¤ÎM&A¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ60¡ó¸º¤Î2·ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ÉÔºÎ»»¤Î»ö¶È¡¦²ñ¼Ò¤ÎºÆÀ¸¤ò¿Þ¤ëºÆÀ¸·¿¤ÎM&A¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤ËÂ³¤¤¤Æ0·ï¤À¤Ã¤¿¡£