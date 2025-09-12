´ØÅì¤Ç¤Ï12Æü¤â·ã¤·¤¤Íë±«¤Î¶²¤ì ²ÏÀîÁý¿å¤äÆ»Ï©´§¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ
¡¡11Æü¤ËµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢12Æü¤â·ã¤·¤¤Íë±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½©±«Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢11Æü¤ÏÅìµþ¤Ç5²ó¡¢¿ÀÆàÀî¤Ç4²ó¡¢µÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1»þ´Ö¤Ë100mm°Ê¾å¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¤ä±©ÅÄ¤Ç¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤ÎÂç±«¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢12Æü¤â³ÆÃÏ¤ÇÍë±«¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é·ã¤·¤¯¹ß¤ê¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤â·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë