£¹¡¦£±£±Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤«¤é£²£´Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÄÉÅé¼°Åµ
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÌó£³£°£°£°¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£²£°£°£±Ç¯¤ÎÊÆÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤«¤é£²£´Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿£±£±Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÄÉÅé¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¹ñËÉÁí¾Ê¤Ç¤Î¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïµ¾À·¼Ô¤ò¾Î¡Ê¤¿¤¿¡Ë¤¨¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤¬¥Æ¥í¤Ë¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È±éÀâ¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¤Ë¤¢¤ë¹ñËÉÁí¾Ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¹Ò¶õµ¡¤¬·úÊª¤Ë·ãÆÍ¤·¡¢£±£¸£´¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆ±¾Ê¤ÎÃæÄí¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼°Åµ¤Ë¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤äÀ¯¸¢´´Éô¤é¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÌÛÅø¡Ê¤â¤¯¤È¤¦¡Ë¤òÊû¤²¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢µ¾À·¼Ô¤¬²ÈÂ²¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ°¦¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÌ¿¤òÍî¤È¤¹Á°¤Ë¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤ä¾ÃËÉ»Î¤é¤ËÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ò¸«¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤ÎÀ¤³¦ËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¹ñËÉÁí¾Ê¤Ë¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¹Ò¶õµ¡¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢£²£¹£·£·¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ÏÅö½é¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Ç¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬µÞ¤¤ç¼è¤ê¤ä¤á¡¢Á°Æü¤ËÊÝ¼é³èÆ°²È¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¥æ¥¿½£¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥¯»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¶á¤¯¡¢¥Ð¥ó¥¹»á¤â¥«¡¼¥¯»á¤È¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥¯»á¤Î°äÂÎ¤ÏÉûÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¡Ö¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥Ä¡¼¡×¤Ç¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£