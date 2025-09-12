É×¤¬45ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© »Ò¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
°äÂ²Ç¯¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß
²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÉ×¤ËÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤È18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î°äÂ²Ç¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1. 2³¬·ú¤Æ¤Î°äÂ²Ç¯¶â
²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î°äÂ²¤Ë¤Ï°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ë²Ã¤¨°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡¤2¡Ë¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½1
2. °äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î»ÙµëÍ×·ï¤È»Ùµë³Û
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢»àË´¤·¤¿Êý¤ËÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö»Ò¤Î¤¢¤ëÇÛ¶ö¼Ô¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö»Ò¡×¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö»Ò¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö18ºÐ¤ÎÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤ÎÊý¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¾ã³²Ç¯¶â¤Î¾ã³²Åùµé1µé¤Þ¤¿¤Ï2µé¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÊý¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Î»Ò¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÈÂ²¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î³Û¤Ï¡¢83Ëü1700±ß¤Ë»Ò¤Î²Ã»»³Û23Ëü9300±ß¤¬²Ã¤ï¤ê107Ëü1000±ß¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ³Û¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. °äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î»ÙµëÍ×·ï¤È»Ùµë³Û
°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢»àË´¤·¤¿¿Í¤ËÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö»Ò¤Î¤¢¤ëÇÛ¶ö¼Ô¡×¡Ö»Ò¡×¡Ö»Ò¤Î¤Ê¤¤ÇÛ¶ö¼Ô¡×¤Ê¤É¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¡Ö»Ò¡×¤Î¾ò·ï¤Ï°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Î»Ò¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¤Ë¤Ï¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢40ºÐ°Ê¾å65ºÐÌ¤Ëþ¤ÎºÊ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹âÎð²ÉÉØ²Ã»»¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¹âÎð²ÉÉØ²Ã»»¤Ï¡¢°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµëÃæ¤Ï»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î²ÈÂ²¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈºÊ¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÃæ¹âÎð²ÉÉØ²Ã»»¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î³Û¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Î¶ÐÌ³Ç¯¿ô¤ÈÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤«¤é°Ê²¼¤Î¼°¤Ç³µ»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î³Û¡áÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡ß¶ÐÌ³Ç¯¿ô¡ß5.481/1000¡ß3/4
¤Ê¤ª¡¢¶ÐÌ³Ç¯¿ô¤¬25Ç¯¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¶ÐÌ³Ç¯¿ô¤¬25Ç¯¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ»»Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤È¤·¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤¬20ºÐ¤«¤é45ºÐ¤Þ¤Ç¤Î25Ç¯´Ö¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý500Ëü±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î³Û¤Ï¡¢²¼¼°¤Î¤È¤ª¤ê51Ëü3844±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î³Û¡á500Ëü±ß¡ß25Ç¯¡ß5.481/1000¡ß3/4¢â51Ëü3844±ß
¤Þ¤¿¡¢ºÊ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ëÃæ¹âÎð²ÉÉØ²Ã»»³Û¤Ï62Ëü3800±ß¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ³Û¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4. »Ò¤¬18ºÐ¤ÎÇ¯ÅÙËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤È
Îã¤Ëµó¤²¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â107Ëü1000±ß¤Ë°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â51Ëü3844±ß¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢158Ëü4844±ß¤Î°äÂ²Ç¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÃæ¹âÎð²ÉÉØ²Ã»»¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢113Ëü7644±ß¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¤È¼«±Ä¶È¼Ô¤Î°ã¤¤
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤¬¼«±Ä¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤Ï°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Î»Ò¤Î¤¢¤ëºÊ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¡¢°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î107Ëü1000±ß¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ³Û¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È°äÂ²Ç¯¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÎáÏÂ7Ç¯¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×¤Ç¤Ï¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1. °äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¸«Ä¾¤·
¤³¤ì¤Þ¤Ç°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢ÃË½÷¤Ë¤è¤ê»Ùµë¾ò·ï¤Ë³Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¡Ô¸½¹ÔÀ©ÅÙ¡Õ
¸½¹ÔÀ©ÅÙ¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¡Ê18ºÐ¤ÎÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ë»Ò¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾ã³²Åùµé1µé¤Þ¤¿¤Ï2µé¤Î»Ò¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢30ºÐÌ¤Ëþ¤Ç»àÊÌ¤·¤¿½÷À¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢5Ç¯´Ö¤ÎÍ´üµëÉÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢55ºÐÌ¤Ëþ¤Ç»àÊÌ¤·¤¿»Ò¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¤Ï°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎµëÉÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½2
¡Ê¢¨3¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
¡Ô²þÀµ¸å¡Õ
º£²ó¤Î²þÀµ¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¶¦ÄÌ¤Ç»Ò¤Î¤Ê¤¤ÇÛ¶ö¼Ô¤¬60ºÐÌ¤Ëþ¤Ç»àÊÌ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ5Ç¯´Ö¤ÎÍ´üµëÉÕ¤ËÅý°ì¤µ¤ì¡¢ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï5Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤âµëÉÕ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»Ò¤¬¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç60ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤«¤é5Ç¯´Ö¤ÎÍ´üµëÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½3
É¬Í×¤Ë±þ¤¸µëÉÕ·ÑÂ³ 60ºÐ°Ê¾å¤Ç»àÊÌ Ìµ´üµëÉÕ¡Ê¸½¹ÔÄÌ¤ê¡Ë
¡Ê¢¨3¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
¤³¤Î²þÀµ¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ï2028Ç¯4·î¤«¤éÂ¨»þ¡¢½÷À¤Ï2028Ç¯4·î¤«¤é20Ç¯¤«¤±¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢²þÀµÁ°¤«¤é°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ä¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Ë40ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î²þÀµ¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2. °äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¸«Ä¾¤·
¸½ºß¡¢»Ò¤Î¤¢¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢2028Ç¯4·î¤«¤é»Ò¤Ë°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¡Ê1¡Ë°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤¬ºÆº§¤·¤¿¾ì¹ç
¡Ê2¡ËºÊ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÉ×¡Ë¤Î¼ýÆþ¤¬¼ýÆþÍ×·ï¡ÊÇ¯¼ý850Ëü±ß°Ê²¼¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
¡Ê3¡ËÎ¥º§¤·¤¿É×¡Ê¤Þ¤¿¤ÏºÊ¡Ë¤ËÍÜ°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ò¤ò¡¢É×¡Ê¤Þ¤¿¤ÏºÊ¡Ë»àË´¸å¤Ë¸µºÊ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÉ×¡Ë¤¬ÍÜ°é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç
¡Ê4¡ËÁÄÉãÊì¤Ê¤É¤ÎÄ¾·Ï·ìÂ²¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç
¤Þ¤È¤á
²ñ¼Ò°÷¤ÎÉ×¤¬»àË´¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢»Ò¤Î¤¢¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¤Ï°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤È°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÃæ¹âÎð²ÉÉØ²Ã»»¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼«±Ä¶È¤ÎÉ×¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ò¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤Î»Ùµë¤¬Ää»ß¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¤Þ¤ÇÇ¯¶â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È»ÙµëÄä»ß¤ä¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢À¤ÂÓ¼ç¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ò³Ý¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢Ëü°ì¤Î¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
