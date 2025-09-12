¡Ô¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¹ç°Õ¡Õ¤â¤¦ÆüËÜ¤ÏÂÐÊÆ¡Ö¥â¥ÎÍ¢½Ð·ÐºÑ¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Ù¤¤À¡Ä¤¿¤È¤¨¡Ö¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¡×¤¬°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤â¡Öµð³ÛÅê»ñµÁÌ³¡×¤ÇÂç¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¦
¾èÍÑ¼Ö¤Î´ØÀÇÎ¨¤Ï°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯ºö¤Ïº£¸å¤âÆüËÜ·ÐºÑ¤ËÉéÃ´¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¡£¤½¤ÎºÇÂç¤Î¤â¤Î¤Ïµð³Û¤ÎÂÐÊÆÅê»ñµÁÌ³¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÉéÃ´¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐÊÆÍ¢½Ð¤Î¹½Â¤¤ò¡¢½¾Íè¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥â¥Î¤ÎÍ¢½Ð¡×¤«¤é¡Ö¾ðÊó¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍ¢½Ð¡×¤Ø¤È¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î·Ð¾ïÍø±×¤¬´ØÀÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¸º¾¯
ºâÌ³¾Ê¤¬9·î1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿4¡Á6·î´ü¤ÎË¡¿Í´ë¶ÈÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À½Â¤¶È¤Î·Ð¾ïÍø±×¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ11.5¡ó¸º¤Î11Ãû2674²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£·Ð¾ïÍø±×¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¤È¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Î¤¿¤á¤À¡£·Ð¾ïÍø±×¤ÎÊÑ²½¤ò¶È¼ïÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦Æ±ÉÕÂ°ÉÊ¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ¢¥29.6¡ó¤ÈÂçÉý¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
4¡Á6·î´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ÎÍ¢½Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢27.5%¤Î´ØÀÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢Í¢½Ð²Á³Ê¤ò¤Û¤Ü´ØÀÇÊ¬¤À¤±°ú²¼¤²¡¢´ØÀÇÉê²Ý¸å¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ²Á³Ê¤òÉÔÊÑ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¤ÎÍ¢½ÐÂæ¿ô¤¬¤Û¤ÜÉÔÊÑ¤ËÊÝ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢Çä¤ê¾å¤²¹â¤¬´ØÀÇÊ¬¤À¤±¸º¾¯¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Çä¤ê¾å¤²¸¶²Á¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÐÊÆÍ¢½Ð¼Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÁÆÍø±×¡Ê¡áÇä¾å¡½Çä¾å¸¶²Á¡Ë¤¬´ØÀÇÎ¨¤ÈÆ±ÄøÅÙ¸º¾¯¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍÃÍ¤¬¸º¾¯¤·¡¢¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤Î·Ð¾ïÍø±×¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Û¤ÜÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¤Î·ë²Ì¤À¡£
³Ú´ÑÏÀ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä
7·î¤ÎÆüÊÆ´ØÀÇ¹ç°Õ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬27.5%¤«¤é15%¤Ë²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶Á¤â½Ì¾®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë³Ú´ÑÏÀ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Æ°¼Ö°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢´ØÀÇÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤º¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´ðËÜÀÇÎ¨¤Î10¡óÉôÊ¬¤·¤«²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡¢¹ñÊÌ¤ÎÀÇÎ¨¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢15¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢25%¤Ç¤¢¤Ã¤¿Å´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ø¤Î´ØÀÇÎ¨¤Ï¡¢6·î4Æü¤Ë50%¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇÎ¨¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤òÍÑ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅÅµ¡À½ÉÊ¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹âÎ¨¤Î´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢½Ð¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
µð³Û¤ÎÅê»ñµÁÌ³¡ª ¤¤¤Ã¤¿¤¤¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢´ØÀÇ¹ç°Õ¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ5500²¯¥É¥ë¡ÊÌó80Ãû±ß¡Ë¤ÎÅê»ñ¤òÌóÂ«¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤ï¤á¤Æµð³Û¤Î¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀµ³Î¤ÊÆâÍÆ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢9·î4Æü¤ÎÆüÊÆ¶¦Æ±À¼ÌÀ³Ð½ñ¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ¤Ï2029Ç¯1·î19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤È¤µ¤ì¤¿¡£²¾¤Ë¡¢£³Ç¯È¾¤Ç¶ÑÅù¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯´ÖÌó23Ãû±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯Ëö¤ÎÆüËÜ¤ÎÂÐÊÆÄ¾ÀÜÅê»ñ»Ä¹â¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ3.3¡óÁý¤Î8192²¯¥É¥ë¤À¡ÊJETRO¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã»¿®¡¢2025Ç¯7·î23Æü¡Ë¡£ÆüËÜ¤¬ÌóÂ«¤·¤¿Åê»ñ³Û5500²¯¥É¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î67¡ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤Éµð³Û¤ÎÅê»ñ»Ä¹âÁý¤ò¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯È¾¤Î´Ö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤Î¿ô»ú¤òÍÑ¤¤¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐÊÆÄ¾ÀÜÅê»ñ¤Î24Ç¯¤Î»Ä¹âÁý¤Ï262²¯¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢1¥É¥ë¡á145±ß¤Ç´¹»»¤¹¤ì¤Ð¡¢3.8Ãû±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Á°µ¤Î23Ãû±ß¤Ï¡¢¤½¤ÎÌó6ÇÜ¤À¡ª¤³¤Î¤è¤¦¤ÊµÞ·ã¤ÊÅê»ñÁý¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¤·¤«¤â¡¢Åê»ñÀè¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥É¥ë·ú¤Æ¤Î»ñ¶â¤òµò½Ð¤¹¤ë¡Ê¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¯ÉÜ·Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÍ»»ñÏÈ¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£»ñ¶â¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï´ØÀÇÎ¨¤ò°ú¾å¤²¤ë¡£ÉéÃ´¤·¤¿¶â³Û¤òÄ¶¤¨¤ëÍø±×¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î9³ä¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÆÀ¤ë¡£
°ìÂÎ¡¢¤³¤ó¤Ê¿È¾¡¼ê¤ÊÍ×µá¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤ê¤Æ¤¤¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥«¥Í¤Ï½Ð¤»¡¢¸ý¤Ï½Ð¤¹¤Ê¡£¼ý±×¤òµá¤á¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤â¡¢º£¸å¤È¤â¥È¥é¥ó¥×¤Î°Õ¸þ¼¡Âè¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¡£
°Ê¾å¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÊÆÀ¯ÉÜ´Ö¤ÎÅê»ñÌóÂ«¤À¤¬¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë140²¯¥É¥ë(Ìó£²Ãû±ß¡Ë¤ÎÅê»ñ¤ò¤¹¤ëÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½Å¤¤ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤Þ¤¿¤Þ£¸·î11Æü¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¹©¾ì¤Î¥³¡¼¥¯¥¹Ï§¤ÇÇúÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ½Å´½ê¤ÎÀßÈ÷¤¬Ãø¤·¤¯Îô²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬º£¹¹¤Ê¤¬¤é¤ËÊ¬¤«¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¸Å¤¤ÀßÈ÷¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢¤½¤ì¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢µð³Û¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥â¥Î¡×Ãæ¿´¤ÎÍ¢½Ð¹½Â¤¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
°Ê¾å¤Ç¸«¤¿ÉéÃ´¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌµ»ë¤·¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡¢¸«ÄÌ¤·¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¶á¤¤¾Íè¤ËÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ë¶ÈÉéÃ´·Ú¸º¤Î¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬É¬Í×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£³Æ¾ÊÄ£¤Î2026Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµÍ×Ë¾¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ´ØÏ¢¤ÎÀÇÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
²¿¤é¤«¤Î»Üºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢Ã±¤Ë¼õ¤±¿È¤Çµß±çºö¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ð¹½Â¤¤ò¹â´ØÀÇ»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
Âè°ì¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¢½Ð°ÍÂ¸ÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢¿·¤·¤¤Í¢½ÐÀè¤ò³«Âó¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂå¤ï¤ëÍ¢½ÐÀè¤¬´ÊÃ±¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Í¢½Ð¹½Â¤¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¹à¤Ç½Ò¤Ù¤ë¡£
¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹Ãæ¿´¤ÎÍ¢½Ð¹½Â¤¤ËÅ¾´¹¤¬É¬Í×
´ØÀÇ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥â¥Î¡Êºâ²ß¡Ë¤Î¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë°ÜÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ý¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Í¢½ÐÆþ¤µ¤ì¤ëÊªÉÊ¤¬´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤À¡£
°ìÊý¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î´ØÀÇ¤Ï²Ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢¥â¥Î¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë¹½Â¤¤«¤é¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë¹½Â¤¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢´ØÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
»ö¼Â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»º¶È¹½Â¤¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë»º¶È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¹À½Â¤¶È¡Ê¹©¾ì¤Ê¤À½Â¤¶È¡Ë¤Ï¡¢Àß·×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢À½Â¤¹ñ(ÂæÏÑ¤äÃæ¹ñ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¡Ë¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤â¤½¤¦¤À¡£À½Â¤¶ÈÃæ¿´¤Î·ÐºÑ¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤ÎÁê¼ê¹ñ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò»Ï¤á¤È¤·¤ÆÁ´À¤³¦¤ËµÚ¤Ö¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬´ØÀÇ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£EU¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢°ã¤¤¤¬ÌÀÇò¤À¡£
Â¾Êý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜ¥½¥Õ¥È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑÎÁ¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÖ»ú¡×¤¬µð³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Î¹õ»ú²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ØÀÇ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤²þ³×¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ºöÅØÎÏ¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¼Â¸½¤¬²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿Å¾´¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²Ò¤òÅ¾¤¸¤ÆÊ¡¤È¤Ê¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
