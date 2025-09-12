¡Ö·ë²Ì¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×¡Ö¼«Í³¤Ï¤É¤³¤Þ¤Çµö¤µ¤ì¤ë¡©¡×¸ùÍø¼çµÁ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤È¤Ï¨¡¨¡¡ØÅ¯³Ø»ËÆþÌçⅣ¡Ù
¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë¸ùÍø¼çµÁ¨¡¨¡Ã¯¤â¤¬¹¬Ê¡¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
Âè°ì¿Í¼Ô¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·Á¼°¤Ç¡¢Å¯³Ø»Ë¤ÎÎ®¤ì¤ÈÏÀÅÀ¤òÂç¤¤¯¤Ä¤«¤à¡È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÆþÌç¥·¥êー¥º¡É¡ØÅ¯³Ø»ËÆþÌç¡Ù¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËºÆ»ÏÆ°¡ª
2025Ç¯9·î10ÆüÈ¯Çä¤Î¥·¥êー¥ºÂè4´¬¡ØÅ¯³Ø»ËÆþÌçⅣ ÀµµÁÏÀ¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤«¤é¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤Þ¤Ç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÎÑÍý³Ø¤ò³Ø¤Ö°ÕÌ£¤«¤é¡¢¸ùÍø¼çµÁ¡¢ÀµµÁÏÀ¡¢¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¶Ë¤Þ¤ë¸½Âå¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤¦À¸¤¤ë¤Ù¤¤«¡¢Àµ¤·¤µ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¡ÖÎÑÍý³Ø¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉý¹¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê¹¤¼ê¡§ºØÆ£Å¯Ìé
¡ØÅ¯³Ø»ËÆþÌçⅣ ÀµµÁÏÀ¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤«¤é¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤Þ¤Ç¡Ù½ñ±Æ
¸ùÍø¼çµÁ¤Î¸í²ò¤ò²ò¤¯
¨¡¨¡¸ùÍø¼çµÁ¤Ï²¿¤«¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Íø¸Ê¼çµÁ¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
»ù¶Ì¡¡¸ùÍø¼çµÁ¤ÎÆÃÄ§¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ö¤ó¡¢¹â¾°¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÌ¥ÎÏ¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¡ÖÅ¯³Ø¤È¤·¤ÆÁÆÌî¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤´»ØÅ¦¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÍø¸Ê¼çµÁ¡×¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢°ÊÍè¡¢²÷³Ú¼çµÁ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤Î²÷³Ú¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Î¶ìÄË¡×¤¬ÌäÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Î®¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¶áÂå¤Î¸ùÍø¼çµÁ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖÁ´ÂÎ¤Î¹¬Ê¡¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Íý²ò¤µ¤ì¤º¡¢¡Ö¸ùÍøÅª¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¬Ê¡¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦Íø¸Ê¼çµÁ¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¸í²ò¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀºÇ¶á¤Ï¡¢»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸ùÍø¼çµÁ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸í²ò¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆÚ¤ÎÅ¯³Ø¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤âÀÎ¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö²÷³Ú¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»Ö¡Ê¤³¤³¤í¤¶¤·¡Ë¤¬Äã¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¿Í´Ö¤Ï²÷³Ú¤ä¹¬Ê¡¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤Ç¤¹¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¡¦¥ß¥ë¤Î¡Ø¸ùÍø¼çµÁÏÀ¡Ù¡Ê°ìÈ¬Ï»°ì¡Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤¦¤·¤¿ÈãÈ½¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤Ç¡¢¥ß¥ë¤Ï¡Ö²÷³Ú¤Ë¤Ï¼Á¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã±¤Ë¿ÈÂÎÅª¤Ê²÷³Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê²÷³Ú¤â¤¢¤ë¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾´ý¤ò»Ø¤¹³Ú¤·¤ß¤È¤«¡¢¿ô³Ø¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¯³Ú¤·¤ß¤È¤«¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹â¾°¡×¤È¤µ¤ì¤ë³èÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â²÷³Ú¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤Ï·è¤·¤ÆÄãÂ¯¤Ê²÷³Ú¤À¤±¤òÄÉµá¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ß¥ë¤¬¤È¤¯¤Ë¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ï¤è¤ê¹â¤¤¤â¤Î¤òÄÉµá¤¹¤Ù¤Â¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö¸ùÍø¼çµÁ¤È¤Ï¡¢¤¿¤À±Â¤ò¿©¤Ù¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤〝ÆÚ¤ÎÅ¯³Ø〟¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ß¥ë¤ÏÌÀ³Î¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ùÍø¼çµÁ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤ä¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¹¬Ê¡¤ò¤è¤êÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹â¾°¤Ç°ÕµÁ¤¢¤ëÌÜÉ¸¤ÎÄÉµá¤ÈÎ¾Î©¤·¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
µ¢·ë¼çµÁ¡á·ë²Ì¥ªー¥é¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
»ù¶Ì¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤Ï¡Ö·ë²Ì¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À¯¼£¤ÎÁ±¤·°¤·¤ò¡Ö·ë²Ì¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¸ùÍø¼çµÁ¤À¤È¤¹¤ë¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö·ë²Ì¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¡£°ì¡»Ç¯¸å¤Ë·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡¦°¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤È¤Ï°ã¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡»ö¸åÅª¤Ë¡¢Á±°¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë»×ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È?
»ù¶Ì¡¡¤Ï¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï·ë²Ì¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤í·ë²Ì¤Î»öÁ°Í½Â¬¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¡Ö·ë²Ì¥ªー¥é¥¤¡×¤À¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤±¿Å¾¤¬°¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢Í½Â¬¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ËÜÍè¤Î¡Öµ¢·ë¼çµÁ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö·ë²Ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥ª¥Ã¥±ー¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÃ±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Íý²ò¤¬¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¸ùÍø¼çµÁ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡Öµ¢·ë¼çµÁ¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢·ë²Ì¥ªー¥é¥¤¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»ù¶Ì¡¡¡Ö·ë²ÌÏÀ¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Öµ¢·ë¼çµÁ¡×¤È¤Ï¡¢»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë³µÇ°¤Ç¤¹¡£µ¢·ë¼çµÁ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹Ô°Ù¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Î·ë²Ì¤òÍ½Â¬¤·¡¢¤½¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤ÎÁ±¤·°¤·¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¤½¤¦Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏºÛÈ½¤Ê¤É¤Ç¡Ö·ë²Ì¡×¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬¤È¤¯¤Ë¸ùÍø¼çµÁÅª¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸ùÍø¼çµÁ¤Ï¡¢¤¢¤ëÀ¯ºö¤äË¡Î§¤¬¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¤ò»öÁ°¤ËÍ½Â¬¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ½Â¬¤ò¤â¤È¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Í½Â¬¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ùÍø¼çµÁ¤¬À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¿ÍýÍ³
¨¡¨¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸í²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤¬À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ù¶Ì¡¡¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À¯¼£Å¯³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤À¤È¡¢¤Þ¤º¸ùÍø¼çµÁ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥íー¥ë¥º¤¬¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥¢¡¦¥»¥ó¤ä¥Þー¥µ¡¦¥Ì¥¹¥Ð¥¦¥à¤¬¤½¤ÎÀè¤ò¹Ô¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»Ë´Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥£¥ë¡¦¥¥à¥ê¥Ã¥«¤Î¡Ø¸½ÂåÀ¯¼£ÍýÏÀ¡Ù¤ä¡¢ÆüËÜ¤À¤ÈÀîËÜÎ´»Ë¡Ê¤¿¤«¤·¡ËÀèÀ¸¤Î¡Ø¸½ÂåÎÑÍý³Ø¤ÎËÁ¸±¡Ù¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¸«Êý¤À¤È¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¹¤°Ã¡¤«¤ì¤ëÍýÏÀ¤À¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤¦¤·¤¿Éâ¤ÄÀ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈãÈ½¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢µÄÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÅÍ×¤Ê»×ÁÛ²È¤¿¤Á¤¬¸ùÍø¼çµÁ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥ó¥µ¥à¤¬¸ùÍø¼çµÁ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈ¬Ï»¡»Ç¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Êー¤ÊÎ©¾ì¤Ç¡¢É¾²Á¤âÄã¤¯±Æ¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥ß¥ë¤¬ÎÏ¶¯¤¯¸ùÍø¼çµÁ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ø¥ó¥êー¡¦¥·¥¸¥¦¥£¥Ã¥¯¤ä£Ê¡¦£Ê¡¦£Ã¡¦¥¹¥Þー¥È¡Ê°ì¶åÆó¡»¡¾Æó¡»°ìÆó¡Ë¡¢£Ò¡¦£Í¡¦¥Ø¥¢¤Ê¤É¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈãÈ½¤Ë±þÅú¤·¤Ê¤¬¤é¸ùÍø¼çµÁ¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥Ôー¥¿ー¡¦¥·¥ó¥¬ー¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿»×ÁÛ²È¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬ー¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥©¥í¥ïー¤â¹ñºÝÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤òÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÍÊ¸î¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤Ï°åÎÅ¤ä¸ø½°±ÒÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿±þÍÑÎÑÍý¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÈó¾ï¤Ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ó¥È¤ÎµÁÌ³ÏÀ¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿¥Æー¥Þ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¡Ö¥«¥ó¥È¤Ê¤é¤É¤¦¸À¤¦¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Æñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¸ùÍø¼çµÁ¤À¤È¡¢µ¢·ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÅú¤¨¤òÆ³¤¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼ÂÁ©À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤¬¸ùÍø¼çµÁ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Í³¤È¸ùÍø¼çµÁ¤Î´Ø·¸
¨¡¨¡Àè¤Û¤É¤âÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¡¦¥ß¥ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥µ¥à¤Î¸ùÍø¼çµÁ¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ø¼«Í³ÏÀ¡Ù¡Ê°ìÈ¬¸Þ¶å¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¥ß¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Í³¤È¸ùÍø¼çµÁ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ù¶Ì¡¡¥ß¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂè°ì¸¶Íý¤È¤·¤Æ¸ùÍø¸¶Íý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¼«Í³¤È¤«ÀµµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇ¾å°Ì¤Ë¤¢¤ë¸¶Íý¤Ï¡ÖºÇÂçÂ¿¿ô¤ÎºÇÂç¹¬Ê¡¡×¤È¤¤¤¦¸ùÍø¸¶Íý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î²¼¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡Ö¼«Í³¡×¤ä¡ÖÀµµÁ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¥ß¥ë¼«¿È¡¢¡Ø¼«Í³ÏÀ¡Ù¤ÎÂè°ì¾Ï¡Ê¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ë¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ä¤Î¸«¤ë¤È¤³¤í¡¢¸úÍÑ¤³¤½¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÎÑÍýÅª¤ÊÌäÂê¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê´ð½à¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¿Í´Ö¤Î¹±µ×¤ÎÍø±×¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿¡¢¤â¤Ã¤È¤â¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¸úÍÑ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
―――¡Ø¼«Í³ÏÀ¡ÙÀÆÆ£±ÙÂ§Ìõ¡¢¸÷Ê¸¼Ò¸ÅÅµ¿·ÌõÊ¸¸Ë¡¢»°ÆóÊÇ
¡Ö¼«Í³¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¼«Á³¸¢¤äÅ·Éê¡Ê¤Æ¤ó¤×¡Ë¤Î¸¢Íø¤È¤·¤Æ´ðÁÃ¤Å¤±¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ùÍøÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Í³¤Î²ÁÃÍ¤ò´ðÁÃ¤Å¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Í³¤Ï¤½¤ì¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Í³¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹´üÅª¤ÊÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤³¤½½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¼«Í³¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤Êý¤ò»î¤·¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤¿¤È¤¨¼ºÇÔ¤·¤Æ°ì»þÅª¤ËÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¼Ô¤¬¤½¤Î¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬Â¾¼Ô¤Î¶µ·±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÍø±×¤Ë»ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅöÁ³¤½¤³¤Ë¤ÏÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ø¼«Í³ÏÀ¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ß¥ë¤¬¤¢¤ì¤À¤±¡Ö¼«Í³¤ÏÀäÂÐÅª¤Ë¼é¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤½¤ì¤¬¸ùÍø¼çµÁ¤ÇÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Â¿¿ô¤Î¹¬Ê¡¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¼«Í³¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¾ï¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¨¡¨¡¼«Í³¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤½Å»ë¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¸ùÍø¼çµÁ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ß¥ë¤Ï¡¢¼«Í³¤ò¶¯¤¯½Å»ë¤¹¤ë¸ùÍø¼çµÁ¼Ô¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
»ù¶Ì¡¡¤½¤Î°õ¾Ý¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ë¤È¤ÏµÕ¤Î¥¿¥¤¥×¤âÅöÁ³¤¤¤Æ¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Á¥ã¥É¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ê°ìÈ¬¡»¡»―¶å¡»¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¶åÀ¤µªÁ°È¾¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¹¥é¥à¤ÎÅ±µî¤ä¾å²¼¿åÆ»¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¤äÀ¸³è´Ä¶¤Î²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ùÍø¼çµÁ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥µ¥à¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥ß¥ë¤¬¼«Í³¤Î½ÅÍ×À¤Ë°Õ¼±Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë¼«Í³¤¬¿¯³²¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Ë¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Í³¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ëÆ°¤¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÉÒ´¶¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¸ø½°±ÒÀ¸¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î½»´Ä¶¤ä¹ÔÆ°¤Ë´³¾Ä¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¹¤®¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¼òÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤ê¡¢²Ì¤Æ¤Ï¶Ø¼òË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¸¢Àë¸À¤ä¥¢¥á¥ê¥«ÆÈÎ©Àë¸À¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤À¤¤¤Ö³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸Ä¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÁªÂò¤Î¼«Í³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥°¥ìー¤ÊÎÎ°è¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥ß¥ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÀþ°ú¤¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÍÌ¾¤Ê¡ÖÂ¾¿Í¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¿Í¤Ï¼«Í³¤Ë¹Ô°Ù¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÂ¾¼Ô´í³²¸¶Â§¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤Î¹¬Ê¡¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¶¯À©Åª¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤À¤È¡¢¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤ÎÁõÃåµÁÌ³¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ß¥ë¤Î¹Í¤¨¤Ë½¾¤¦¤È¡¢¡Ö¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÌ¿¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀâÆÀ¤Ï¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òË¡Î§¤ÇµÁÌ³²½¤·¤Æ¶¯À©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤âµÕ¤ÎÎ©¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤¯¤é¤¤µÁÌ³²½¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¶å¼·¡»Ç¯Âå¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤ÎµÁÌ³²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Ôー¥¿ー¡¦¥·¥ó¥¬ー¤¬¤³¤¦¤·¤¿¼ñ»Ý¤Î¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ùÍø¼çµÁ¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¼«Í³¤¬ÀµÅö²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¥·¥ó¥¬ー¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Í³¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬Æ³¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤âÅöÁ³¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼«Í³¤Ï¤É¤³¤Þ¤Çµö¤µ¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£
»ù¶Ì¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤ÎµÁÌ³²½¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Û¤ÉÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ß¥ë¤¬ÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¼«Í³¤ÎÍÞ°µ¤Ï¡¢¸½Âå¤Ç¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ø¼«Í³ÏÀ¡Ù¤òÆÉ¤à¤È¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤äÂç½°¼Ò²ñ¤ÎÅþÍè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¿ôÇÉ¤Ë¤è¤ë¼«Í³¤ÎÍÞ°µ¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¡¢¥ß¥ë¤Ë¤Ï¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¥ß¥ë¼«¿È¤Ï¡ÖÆ±Ä´°µÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¼«Í³¤¬ÍÞ°µ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢Åö»þ¤â¤¤¤Þ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½Âå¤Ç¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¤Á¤å¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤ò¤É¤³¤Þ¤Çµ¬À©¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥ß¥ë¤Ï¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤òºÇÂç¸Â¤Ë¼é¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¡ÖË¡Î§¤ä´±·û¤¬²ðÆþ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¤ÏÀ¤¬¸Ä¡¹¤Î»öÎã¤Î¾õ¶·¤Ë¤«¤ó¤¬¤ß¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¤¯¤À¤¹¤Ù¤¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢È¿ÏÀ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥ë¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢¤¤¤Þ»ä¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¹Í¤¨¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ù¶ÌÁï
1974Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø¸¦µæ»ØÆ³Ç§ÄêÂà³Ø¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²Ê½Ú¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Çî»Î¡ÊÊ¸³Ø¡Ë¡£ÀìÌç¤ÏÎÑÍý³Ø¡¢À¸Ì¿ÎÑÍý³Ø¡£Ãø½ñ¡Ø¸ùÍø¼çµÁÆþÌç¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÅ¯³Ø¼Ôµª¹Ô¡Ù¡ÊÌÀÀÐ½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¡£
ºØÆ£Å¯Ìé
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿ÍÊ¸¥é¥¤¥¿ー¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÅ¯³Ø²ÊÂ´¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»î¸³¤Ë½Ð¤ëÅ¯³Ø¡Ù¥·¥êー¥º¡ÊNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¡¢´Æ½¤¤Ë¡ØÅ¯³ØÍÑ¸ì¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£