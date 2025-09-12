¡Ö내 사랑¡Ê¥Í ¥µ¥é¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©´Ú¥É¥é¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡Ä¡ª¡©¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö내 사랑¡Ê¥Í ¥µ¥é¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö내 사랑¡Ê¥Í ¥µ¥é¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤¢¤ë¿Í¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö내 사랑¡Ê¥Í ¥µ¥é¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î°¦¤¹¤ë¿Í¡¢»ä¤Î°¦¤·¤¤¿Í¡ÊÎø¿Í¤Ø¤Î¸Æ¾Î¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö내 사랑¡Ê¥Í ¥µ¥é¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö»ä¤Î°¦¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»ä¤Î°¦¤¹¤ë¿Í¡¢»ä¤Î°¦¤·¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Îø¿Í¤äÇÛ¶ö¼Ô¤Ê¤É°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¸Æ¾Î¤È¤·¤Æ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ä°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤Êª¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô