ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¡©¡¡°ËÆ£º»è½¤È¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¤¬¸ì¤ë¡Ö±³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÏÃ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê
¡ÖÇÉ¸¯¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À·ÀÌó¼Ò°÷¤¬´ë¶È¤Î¿·»ö¶È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë±þÊç¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤é¤¹¤¸¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¤À¡£
¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø³Ú±à¤Î¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¡Ù¡Ø°Å°Ç¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡Ù¡Ø¥ê¡¼¥ÁÀèÀ¸¡Ù¡ØÈþ¤·¤¶ò¤«¤â¤Î¤¿¤Á¤Î¥¿¥Ö¥í¡¼¡Ù¡ØÈÄ¾å¤Ëºé¤¯¡Ù¡Ø¤¿¤æ¤¿¤¨¤É¤âÄÀ¤Þ¤º¡Ù¡Ä¡Ä¥Ô¥«¥½¤Ë¥´¥Ã¥Û¡¢¥â¥Í¤ä¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥ê¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¢¡¼¥È¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂêºà¤È¤·¤¿¾®Àâ¤¬ÀäÂç¤Ê¤ë¿Íµ¤¤ò¤Û¤³¤ë¡£¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¤ÏÄ¹¤¯Èþ½Ñ´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬¾®Àâ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿½é´ü¡¢2010Ç¯¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡ÖÆüËÜ½é¡¢²Æì»º¥¢¥°¥ê¥³¡¼¥ë¡¦¥é¥à¼ò¤òÂ¤¤ë¡×¤È·ÀÌó¼Ò°÷¤Î¤È¤¤Ë´ë¶È¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë±þÊç¤·¡¢Í¥¾¡¡£¸½ºß¤ÏÆîÂçÅìÅç¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥é¥à¼òÀ½Â¤²ñ¼Ò¡Ö¥°¥ì¥¤¥¹¥é¥à¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¶â¾ëÍ´»Ò¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¾®Àâ¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î°ËÇÈ¤Þ¤¸¤à¤Ï¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î¡ÖÆÒ¤Á¤ã¤ó¡×¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¡¢ÂìÆ£¸°ì¤µ¤ó¡¢ÉÙÅÄÌ÷»Ò¤µ¤ó¡¢¹âÈª½ß»Ò¤µ¤ó¤é¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¤ÈÂìÆ£¤µ¤ó±é¤¸¤ëÌò¤È¤Î´Ø·¸À¤â¡¢¸×¤Ä¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡Ë¡£
±Ç²è¸ø³«µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤È°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤¬¡Ö¾®Àâ¸½Âå8·î9·î¹çÊ»¹æ¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÂÐÃÌ¤òÁ°¸åÊÔ¤Ë¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¤µ¤ó¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§²ÏÂ¼ÍÛ»Ò¡ÊVitamins¡Ë
°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§µÈÅÄ¤¢¤«¤Í¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§²¬ß·°¦»Ò
¼Ì¿¿¡§¿¹ À¶¡¡Ê¹¤¼ê¡§¤¢¤ï¤¤¤æ¤
¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò´Ó¤¤¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯½÷À¤Î¤¹¤¬¤¿
¨¡¨¡¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¤Ï¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë°ËÇÈ¤Þ¤¸¤à¤¬¡¢¼ÒÆâ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î¥Á¥é¥·¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö²Æì»º¥é¥à¼ò¡×¤òÂ¤¤í¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¸¤à¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬°ËÆ£¤µ¤ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¡Ê°Ê²¼¡¢¸¶ÅÄ¡Ë¡§°ÊÁ°¤ËÉñÂæ¤Çº»è½¤µ¤ó¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ´ü¤ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢º»è½¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¡¦ÆÒ»Ò¤È¤Þ¤¸¤à¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â»þÂå¤â°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò´Ó¤¤¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯½÷À¤Î¤¹¤¬¤¿¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£
°ËÆ£º»è½¡Ê°Ê²¼¡¢°ËÆ£¡Ë¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ÅÄ¡§¤½¤ì¤Ë¡¢¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥é¥à¼ò¤òÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¶â¾ëÍ´»Ò¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â¾ë¤µ¤ó¤ÎÁ°¸þ¤¤Ë²¿¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£¡§¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤È¶â¾ë¤µ¤ó¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£É×¤¬¤è¤¯¡Öºî¼Ô¤ÏÊª¸ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢ºî¼Ô¼¡Âè¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤òÁÏ¤Ã¤¿¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤ò¸½¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¶â¾ë¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤°¤é¤¤Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶ÁÛ¤È¤ÏÊÌ¤Î¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÆó¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ËÆ£º»è½¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤Ë¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ÅÄ¡§»£±Æ¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Æ¡£²þ¤á¤Æº»è½¤µ¤ó¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
½Ä¤Ë²£¤Ë¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¨¡¨¡¶â¾ë¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¤ò¼¹É®¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¸¤à¤ò°ËÆ£¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤âÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ÅÄ¡§¤â¤Ã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½Ä¤Ë¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é²£¤Ë¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¶â¾ë¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤À¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶â¾ë¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÆÉ¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÁÏÂ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯º»è½¤µ¤ó¤â¤´¼«¿È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Þ¤¸¤à¤ò²ò¼á¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÊú¤¤¤¿°õ¾Ý¤ò±éµ»¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ËÆ£¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï±é¤¸¤ë¿ÍÊª¤ÎÊÊ¤ä¸ýÄ´¡¢À³Ê¤Î°õ¾Ý¤òÀè¤Ë¸Ç¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÎÉ¤µ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤Þ¤¸¤à¤Ï¼«¤éÎ¨Àè¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯À³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¥é¥à¼ò¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¤Ò¤È¤¿¤Á¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤Ï¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤ä¶â¾ë¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¸¤à¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¼¤ó¤ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¤Þ¤¸¤à¤Î·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ñÎà¤Ë¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤ä¤ª¤ä¤Ä¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ë¥´¥Þ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢µ¢¤ê¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¤¨ÇÉ¸¯¤Á¤ã¤ó¤ÏÁá¤¯µ¢¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¿·»ö¶È¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ÈÀµ¼Ò°÷¤ÎÆ±Î½¤Ë¹ð¤²¤ë»þ¤â¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ÎÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤À¤Ã¤Æ°ËÇÈ¤Á¤ã¤ó¡¢ÇÉ¸¯¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ê¾®Àâ¤è¤ê¡Ë
¡ÖÌî¿´¡×¤ä¡Ö½ÐÀ¤Íß¡×¤È¤Ï±ï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Þ¤¸¤à¤¬¡¢¡ÖÀµ¼Ò°÷¡¦·ÀÌó¼Ò°÷¤Î¶èÊÌ¤ÏÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤Î°ì¹Ô¤Ç¿´¤¬Æ°¤¡¢¡Ö°û¤à¤ÈÉ÷¤¬¿á¤¯¤è¤¦¤Ê¥é¥à¡×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö²Æì»º¤Î¥é¥à¼òºî¤ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¾ðÇ®¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¯¡£¤·¤«¤·¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤êÈô¤Ó¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤¤Ã¤È¥À¥á¤À¡×¡ÖÌµÍý¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£±Ç²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¶»¤¬¥Á¥¯¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬¶â¾ë¤µ¤ó¤ËÃúÇ«¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ¾®Àâ¤ò½ñ¤¡¢¤½¤·¤Æ°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤¸¤à¤ò±é¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¸¶ÅÄ¡§¶â¾ë¤µ¤ó¤¬»î¼Ì¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¼¤ó¤ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ï»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ»ö¼Â¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºËÜÅö¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º»è½¤µ¤ó¤Î±é¤¸¤¿¤Þ¤¸¤à¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢¶â¾ë¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£¡§¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¡¢ÂæËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¶â¾ë¤µ¤ó¤ä¤Þ¤¸¤à¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÆó¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¾ë¤µ¤ó¤ä¤Þ¤¸¤à¤Î¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤¬¡¢»£±ÆÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ÅÄ¡§»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¤òÂ¿¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¥Ã¥Û¤ä¥â¥Í¤¬¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤Ë¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¶â¾ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤¬¸½¼Â¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¾®Àâ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¼õ¤±¤È¤ëÂ¦¤Ë¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡þÂÐÃÌ¸åÊÔ¡Ö·ÀÌó¼Ò°÷¤¬Ì´¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ï¡Ä°ËÆ£º»è½¡ß¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¤¬¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ¤Ë»×¤¦¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¸¤à¤¬¡¢¶â¾ë¤µ¤ó¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
°ËÆ£º»è½¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤µ¤¤¤ê¡Ë1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¼Çµï¤Î¥»¥ó¥¹¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤¹¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë±Ç²è¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤À¤±¡Ù¡Ê22¡Ë¡¢¡ØÃµÄå¥Þ¥ê¥³¤ÎÀ¸³¶¤Ç°ìÈÖÈá»´¤ÊÆü¡Ù¡Ê23¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù¡Ê22/CX¡Ë¡¢¡Ø½¦¤ï¤ì¤¿ÃË¡Ù¡Ê22/NHK¡Ë¡¢¡Ø¤â¤â¤µ¤ó¤È7¿Í¤Î¥Ñ¥Ñ¥²¡¼¥Î¡Ù¡Ê22/NHK¡Ë¡¢¡Ø¥·¥Ã¥³¥¦!!¡Á¸¤¤È»ä¤È¼¹¹Ô´±¡Á¡Ù¡Ê23/EX¡Ë¤Ê¤É¡£2024Ç¯ÅÙÁ°´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Îº´ÅÄÆÒ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£10·î¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØÇúÃÆ¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤Ï¡Ë1962Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡¢¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡£2003Ç¯¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼¹É®³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2005Ç¯¡¢¡Ø¥«¥Õ¡¼¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¡Ù¤ÇÂè1²óÆüËÜ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Æ±ºî¤Ï2009Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø³Ú±à¤Î¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¡Ù¡Ø¥¸¥ô¥§¥ë¥Ë¡¼¤Î¿©Âî¡Ù¤Ê¤ÉÈþ½Ñ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡ØÌµÍÑ¤Î¿Í¡Ù¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾®Àâ¡ÖÌµÍÑ¤Î¿Í¡×¤Ï¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¡Ù¤Ë½ê¼ý¡Ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡ÛÇÉ¸¯¼Ò°÷¤¬Ì´¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ï¡Ä°ËÆ£º»è½¡ß¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¤¬¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ¤Ë»×¤¦¤³¤È
