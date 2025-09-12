ºÍÇ½Ë¤«¤Ê»ÒÌò¤¬½¸·ë¡ª ¸âÈþÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â±Ç²è¡×¤òºî¤Ã¤¿ÍýÍ³
¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÀ¤³¦±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¤½¤³¤Î¤ß¤Ë¤Æ¸÷µ±¤¯¡Ù¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¤ß¤Ï¤¤¤¤»Ò¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¸âÈþÊÝ´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ²È¡¦¹âÅÄÎ¼¤Î3ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°ºîÉÊ¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡Ù¤¬9·î5Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤À¡£
¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤Ò¤È²Æ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤µ¤ÇÉÁ¤¡¢¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÌä¤¤¤«¤±¤ëËÜºî¡£2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î1¿Í¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸10ºÐ¤Ç¤â¤¢¤ë¸â´ÆÆÄ¤¬¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â±Ç²è¡×¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤ËÄ©¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤Ï¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
10ºÐ¤Î¾®³Ø4Ç¯À¸¡¦¾åÅÄÍ£»Î¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ë¤¬¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ë¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡¦»°Âð¿´°¦¡ÊÎÜÍþ¡Ë¤ËÎø¤ò¤·¡¢Èà½÷¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á"´Ä¶³èÆ°"¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥¯¥é¥¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÌäÂê»ù¡¦¶¶ËÜÍÛÅÍ¡ÊÌ£¸µÍÔÂç¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢3¿Í¤Î³èÆ°¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤ØÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯--¡£
»Ò¤É¤â¤¬ÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿
--¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸ÀÆ°¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤µ¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸âÈþÊÝ´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¡¢¸â¡Ë¡§µÓËÜ¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¹âÅÄÎ¼¤µ¤ó¤È¿ûÌîÏÂ²ÂÆà¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¥×¥í¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë»ä¤¬»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Âç¿Í¤¬¥Ò¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷»É¤â¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¤â»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤¯±Ç²è¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤¦¾¯¤·»Ò¤É¤â¼«¿È¤âÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÅª¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
--»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸ÀÆ°¤ä²ñÏÃ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼«Á³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢´ðËÜÅª¤ËÂæËÜÄÌ¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¸â¡§Á´ÉôÂæËÜÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¤ÎÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»ÒÌò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤è¤êÀ¸¿È¤Î»Ñ¤òµÓËÜ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬ÂæËÜ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤Ï¤¤Ã¤Á¤êÆÉ¤ó¤Ç¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤ÈÈþ½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë²ñµÄ¼¼¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿»þ¤Î¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¸ìÈø¤Î½¤Àµ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃúÇ«¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ñÏÃ¤ÎÂ®¤µ¤ò±Ç²è¤ÇÉ½¸½
--Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë»Ò¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤¾¡¼ê¤ËÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥«¥ª¥¹¤Ê´¶¤¸¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê³Ø¹»É÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼þ¤ê¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÃý¤ê¤â¥»¥ê¥Õ¤Ç¡¢ÂæËÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¸â¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¸À¤¤½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î»Ò¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²ñÏÃ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤Î®¤ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤¦¤·¤¿À°Íý¤µ¤ì¤¿²ñÏÃ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¡£¼ÂºÝ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤¹¤´¤¯Â®¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò±Ç²è¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¤·¤¿¤éÆü¾ï¤Î±äÄ¹¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Âç¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÈè¤ì¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤òÉÁ¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
--¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢²»ÎÌ¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò½¦¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¸â¡§Ï¿²»¤ÇÈï¤Ã¤¿¤éÊÔ½¸¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢A¡¦B¡¦C¡¦D¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê°ì¿Í¤º¤Ä¥»¥ê¥Õ¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ò¤¢¤È¤«¤éÊÔ½¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ý¤±¹ç¤¤¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µÍ¤á¤Æ¡Ê´Ö¤ò¶õ¤±¤º¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤¡Ö´Ö¤ò¶õ¤±¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¤«¤Ö¤»¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö²¿¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤Èº®Íð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤â¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤òÀ¸¤à¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤ò»öÁ°¤Ë¹Í¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦Í¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤Ï¡Ö¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¡×¡£¡Èº£¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤Ê¤¤»ÒÌò¡É¤ÎÅèÅÄÅ´ÂÀ
--¥á¥¤¥ó¤Î3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡¢ÎÜÍþ¡¢Ì£¸µÍÔÂç¡Ë¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤Þ¤¿¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅèÅÄÅ´ÂÀ¤¯¤ó¤Ï¸â´ÆÆÄ¤ÎÁ°ºî¡Ø¤Ü¤¯¤¬À¸¤¤Æ¤ë¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÇµÈÂôÎ¼¤µ¤óÊ±¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÍ§¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆ²¡¹¤¿¤ë¼çÌò¤Ç¤¹¡£
¸â¡§Å´ÂÀ¤¯¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤»Ò¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤â¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö·Ý¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¡£¡ÖÃ¯¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Î¤â²Î¤¦¤·¡¢²ñÏÃ¤¬°ìÊÕÅÝ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¸ÄÀÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Èà¤ò´Å¤ä¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Èà¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢Èà¤ÎÁ´¤Æ¤Î¸ÀÆ°¤Ë°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¡¢Èà¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²ÈÂ²¤Ç¡£
Èà¤ò¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦»Ò¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤ÎÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤´é¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î»ÒÌò¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿µÕ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë ¡ÈØá°Í·¿¡É¤Î»ÒÌò¡¦Ì£¸µÍÔÂç
¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊÌäÂê»ù¡¦ÍÛÅÍÌò¤ÎÌ£¸µÍÔÂç¤¯¤ó¤â¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¢¤ë»ÒÌò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸â¡§¼Â¤ÏÌ£¸µ¤¯¤ó¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤Ë¡Ö¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¼õ¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ÒÌò¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò²¿²ó¤â²¿²ó¤â¼õ¤±¤Æ¡¢¤Û¤ÜÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£¥¿¥Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼Â¤ÏÌ£¸µ¤¯¤ó¤ÏºÇ½é¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾åÅÄÍ£»ÎÌò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ç¿Í¸ø¸õÊä¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆü¤Ë¡ÖÌ£¸µ¤¯¤ó¤Ç¶¶ËÜÍÛÅÍ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤¿¡£
Èà¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀÅ¤«¤Ê»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Í£»Î¤ÎÌò¤ÈÍÛÅÍ¤ÎÌò¤ÏÁ´¤¯¿¿µÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤â¤Ç¤¤ë¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËØá°Í·¿¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤·¤¯¤ÆÉÊ¤¬¤¢¤ë»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎØá°Í¤Î»ÅÊý¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢ÍÛÅÍÌò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±éµ»¤Û¤ÜÌ¤·Ð¸³¤Î»ÒÌò¡¦ÎÜÍþ¤Ë¤¢¤¨¤ÆÆñÌò¤òÇ¤¤»¤¿
--¿´°¦Ìò¤ÎÎÜÍþ¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¼Çµï¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¸â¡§ºÇ¸å4¿Í»Ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Â¾¤Î3¿Í¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¾å¼ê¤Ê»Ò¤¿¤Á¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¾å¼ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆñÌò¤Î¿´°¦¤ò¡¢¤Û¤Ü½é±éµ»¤ÎÎÜÍþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÜÍþ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´í¤¦¤µ¤ä¡¢Èà½÷¤¬°ìÀ¸·üÌ¿ÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¡Ö»ÒÌò¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤È¡¢¿´°¦¤¬ÇØ¿¤Ó¤·¤ÆÂç¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¤½÷¤Î»Ò¤ò±é¤¸¤ë»Ñ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð¸³¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÎÜÍþ¤Á¤ã¤ó¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âµÞ·ã¤Ë¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¡¢Èà½÷¤¬º£¸å¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
»Ò¤É¤â¤Î¡ÖÇØ¿¤Ó¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¡Ö´Ä¶ÌäÂê¡×¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³
--10ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ï½÷¤Î»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬Àº¿ÀÅª¤ËÂç¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÇØ¿¤Ó¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ö´Ä¶ÌäÂê¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿´°¦¤Á¤ã¤ó¤ò¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¡¼¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î´Ä¶³èÆ°²È¡Ë¤ò»×¤ï¤»¤ë¾¯½÷¤ËÆ´¤ì¤ë¥¥ã¥é¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸â¡§»ä¤¿¤Á¤âSDGs¤ä´Ä¶ÌäÂê¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·³Ø¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¤½¤ÎÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀµÄ¾ÈùÌ¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¡¼¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÏÄ¤ß¤ä°Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£½ã¿è¤Ë²¿¤«¤ò¶Ë¤á¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
--¿´°¦¤Ï¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÇÉ¤ÊÀµÏÀ¤ò¸À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¹¥¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ²á·ã¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢Ì·½â¤À¤é¤±¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤À¤é¤±¤Ç»Ò¤É¤â¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢Âç¿Í¤âÆ±¤¸¤À¤è¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¸â¡§¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¿¿Í¤â¤Î¿Í¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÅÓÃæ¤Ç»ëÅÀ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤ÏËÜË¾¤Ç¤·¤¿¡£
¡þÂ³¤¯¸åÊÔ¡Ú¡Ö¡Ø¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡Ù¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×2»ù¤ÎÊì¡¦¸âÈþÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Ö»Ò°é¤Æ¥ï¡¼¥É¡×¤Ë»×¤¦¤³¤È¡Û¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡¢±Ç²èºî¤ê¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡Ù¤Ï9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«
(C)2025¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¸åÊÔ¡Û¡Ö¡Ø¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡Ù¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×2»ù¤ÎÊì¡¦¸âÈþÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Ö»Ò°é¤Æ¥ï¡¼¥É¡×¤Ë»×¤¦¤³¤È