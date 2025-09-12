YouTube¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Ï4¿Í¤À¤±¡£¡Ö¤¿¤¯¤ª¤ó¡×¤¬Æ°²èºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯·ÏYouTubeÈÖÁÈ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTAKU-²» TV ¤¿¤¯¤ª¤ó¡Ê°Ê²¼¡Ö¤¿¤¯¤ª¤óTV¡×)¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ï²»³Ú¤ÎÅÔ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¦¥£¡¼¥óºß½»¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢ÀÐ°æÂöËá¤µ¤ó¤¬³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ëYouTubeÈÖÁÈ¤Î¤³¤È¡£¸½ºß¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1²¯¤òÄ¶¤¨¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï32Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¿ô»ú¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÀÐ°æÂöËá¡Ê¤¿¤¯¤ª¤ó¡Ë
1989Ç¯¡¢ÆÁÅç¸©ÌÄÌç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ì¾¸Å²°°é¤Á¡¢¥¦¥£¡¼¥óºß½»¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉô´ï³Ú²Ê¥Ô¥¢¥ÎÀì¹¶¤ò·Ð¤Æ¥¦¥£¡¼¥ó¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø¥Ô¥¢¥Î²Ê¤ËÆþ³Ø¡¢Æ±Âç³Ø¥Ô¥¢¥Î²Ê½¤»Î²ÝÄø¤òËþ¾ì°ìÃ×¤ÎºÇÍ¥½¨¤ÇÂ´¶È¡£2016Ç¯¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥¨¥Í¥¹¥¯¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥Ô¥¢¥ÎÉôÌçÂè2°Ì¼õ¾Ï¡£¹ñÆâ³°¤Ç±éÁÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Â¾¡¢2000Ç¯¤ËYouTube¤Ë¤Æ¡ÖTAKU-²» TV ¤¿¤¯¤ª¤ó¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£¸½ºß¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1²¯²ó°Ê¾å¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤â32Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï6·î¤Ë¾å°´¤·¤¿¡Ø¤³¤ì¤¬µ¬³Ê³°¤Î³Ú¤·¤ßÊý!¡¡¤¿¤¯¤ª¤ó¼°¤Ê¤ë¤Û¤É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¤¿¤¯¤ª¤óTV¡×³«Àß¤Î¤¤Ã¤«¤±¤äÍÄ¾¯´ü¤ÎÏÃ¡¢¿·´©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¿Íµ¤YouTubeÈÖÁÈ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¿¤¯¤ª¤óTV¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ËÜÍè¤Ê¤é±éÁÕ²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬²»³Ú¤ÏÀ¸¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÏYouTubeÈÖÁÈ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¿¤¯¤ª¤óTV¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç
¤¤Ã¤«¤±¤Ï2020Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¡¢¥³¥í¥Ê¤¬Ì¢±ä¤·À¤³¦Ãæ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î»þ´ü¤À¡£
¡ÖÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬Êë¤é¤¹¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç¤â¶¯Îõ¤Ê¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³°½Ð¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó25Ëü±ß¤È¤¤¤¦È³¶â¤â²Ý¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â1Æü¤Ë³°½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«1»þ´Ö¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¿©ºà¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆþÅ¹À©¸Â¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢Æþ¤ì¤Æ¤âÄÄÎóÃª¤Ï¤«¤é¤Ã¤Ý¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬1½µ´Ö°Ê¾å¤âÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¸®ÊÂ¤ß¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¡£ËÍ¤âÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±éÁÕ²È¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î´Ä¶¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡¢YouTubeÇÛ¿®¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ï¤á¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î±éÁÕ²È¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ê¤Î¤«¤È³ëÆ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³°¤Ë¤µ¤¨½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤é¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤ÇYouTube¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âô»³¤Î¿Í¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ï¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÀÐ°æ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
½é²óÇÛ¿®¤Ï¡Ö4¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ä
°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤ª¤óTV¡×¤ò³«Àß¤·¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·µÇ°¤¹¤Ù¤1²óÌÜ¤Ï¡Ö4¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë¹¹¿·¤·Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¡È4¡É¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¤³¤ì¤¬¥µ¥í¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤é¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î4¿Í¤¬¡È¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¡É¤È¸À¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤â¤³¤Î4¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÇÛ¿®¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ï¡¢¥µ¥í¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç30¿Í¤âÆþ¤Ã¤¿¤é³ä¤È¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±éÁÕ²È¤Î¿ô»ú¤Î1¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤è¤ê¤â½Å¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÏÃÏÆ»¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1000¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï»Ï¤á¤Æ¤«¤éÌó11¥ö·î¸å¤Ç54ËÜÌÜ¤ÎÆ°²è¤Ç¤·¤¿¡£YouTube¤Ï1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¼ý±×²½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±éÁÕ¤Î¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇYouTubeÈÖÁÈ¤ò³«Àß¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬¤¹¤°¤ËÁý¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¡£±éÁÕ²È¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬ºÉ¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤±¡¢Ìþ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ§¤ê¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¸åÊÔ¡Ö¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈYouTuber¤¿¤¯¤ª¤ó¤¬»×¤ï¤ºµã¤¤¤¿¡Ö»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡×¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤ª¤óTV¡×¤¬Æ°²èºÆÀ¸²ó¿ô£±²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈYouTuber¤¿¤¯¤ª¤ó¤¬»×¤ï¤ºµã¤¤¤¿¡Ö»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡×