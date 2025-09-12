½÷»Ò¥×¥í4¿Í¤¬¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¾åÃ£Ë¡¤ò²òÀâ¡ª¥Õ¥§ー¥¹¤Î¿¿¿Ä¤ò³Î¼Â¤Ë¤È¤é¤¨¤ë
¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¡ª¥Õ¥§ー¥¹¤Î¿¿¿Ä¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢º¸±¦¤Ø¤Î¶Ê¤¬¤ê¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÈÖ¼ê¤Ê¤ê¤ÎÈôµ÷Î¥¤òÀµ³Î¤Ë½Ð¤¹¡£¥°¥êー¥ó¤ò³Î¼Â¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¾åÃ£¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÅÁ¼ø¤·¤è¤¦¡ª
±¦ÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤È¸ª¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
Êý¸þÀ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÌÜÀþ¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢»ä¤Ï¤Þ¤º¡¢Î¾ÌÜ¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹½¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥ó¤òÌÜ¤Ç¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë±¦ÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÆ¬¤òº¸¤Ë²óÅ¾¡£¤³¤³¤Ç±¦ÌÜ¤ò¹â¤¯¤·¤ÆÌÜÉ¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸ª¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÜÀþ¤òÌá¤¹¤È¤¤â¡¢¥é¥¤¥ó¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤Æ±ýÉü¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¥Üー¥ë¤ÎÀè¤Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤òÃÖ¤¡¢¤½¤ì¤ò²¾ÁÛ¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¥Üー¥ë¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹
¡Ö¥¿ー¥²¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ò¶¯¤¯¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤È¥Üー¥ë¤ò¤½¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°½Ð¤¹¤È¡¢¥Ô¥ó¶Ú°ìÄ¾Àþ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê¶¶Åº¡Ë
²áÅÙ¤Ê¥«¥Ã¥ÈÂÇ¤Á
¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¸ª¤¬³«¤¯¤È¡¢¶ËÃ¼¤Ê¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥óµ°Æ»¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë
¥Ø¥Ã¥É¤ò³°¤Ë½Ð¤¹
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤ò³°¤Ë½Ð¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢º¸¥ï¥¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Üー¥ë¤¬Àµ¤·¤¯¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤¤
±¦ÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¥¿ー¥²¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤ËÌÜÀþ¤ò±ýÉü¤µ¤»¤ë
±¦ÌÜ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Î¸þ¤¤¬¥º¥ì¤ÆÊý¸þÀ¤¬°¤¯¤Ê¤ë
¶¶Åº Êæ
¡ü¤Ï¤·¤¾¤¨¡¦¤ß¤Î¤ê¡¿2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»³Íü¸©½Ð¿È¡£154㎝¡£21Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£23Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¤Î¥é¥·¥ó¥¯RKB¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç¥×¥í½éÍ¥¾¡¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥Ä¥¢ー¤Ç¤Î¥·ー¥ÉÆþ¤ê¤È
Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Trees½êÂ°¡£
¶»¤Î¹â¤µ¤Ç±¦¥Ò¥¸¤¬²¼¤ò¸þ¤±¦¤ÎÁ°ÏÓ¤Ï¤Û¤Ü¿âÄ¾¤Ë¤Ê¤ë
¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡Ö±¦¥Ò¥¸¤Î¸þ¤¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡¶»¤Î¹â¤µ¤Ç±¦¥Ò¥¸¤¬ÃÏÌÌ¡Ê²¼¡Ë¤ò¸þ¤¡¢±¦¤ÎÁ°ÏÓ¤Ï¤Û¤Ü¿âÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤Î±¦¥Ò¥¸¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¾å²¼Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¹½¤¨¤¿¤È¤¤ÎÂÎ¤È±¦¥Ò¥¸¤Î´Ö³Ö¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤é¡¢±¦¥Ò¥¸¤òÃÏÌÌ¤Ë¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Ã¤È¾å¤²¤Æ²¼¤í¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ç´Ö¤Ïºî¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤ÆÍ¾·×¤ÊÆ°¤¤ò²Ã¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥È¥Ã¥×¤Ç´Ö¤òÃÖ¤«¤º¤Ë²¼¤í¤¹
¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¥à¥À¤ÊÆ°¤¤ò¾Ê¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¥È¥Ã¥×¤Ç´Ö¤òÃÖ¤«¤º¤Ë±¦¥Ò¥¸¤ò¾å²¼Æ°¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡×¡Ê»³ÅÄ¡Ë
±¦¥Ò¥¸¤ò¹Ê¤ê¤¹¤®¤ë
±¦¥Ò¥¸¤¬ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤ò¸þ¤¯¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬ÇØÃæÂ¦¤ËÅÝ¤ì¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¥×¥ìー¥ó¤¬Íð¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤â¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Ö¥ì¤ë¸¶°ø
±¦¥Ò¥¸¤¬³°¤ò¸þ¤¯
¥È¥Ã¥×¤Ç±¦¥ï¥¤¬Âç¤¤¯¤¢¤¯¤Û¤É¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢±¦¥Ò¥¸¤¬³°¤ò¸þ¤¤¤Æ¥×¥ìー¥ó¤â¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Ö¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
»³ÅÄºÌÊâ
¡ü ¤ä¤Þ¤À¡¦¤µ¤Û¡¿1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£157㎝¡£21Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£ÆÀ°Õ¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¡¢Àµ³ÎÌµÈæ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Éð´ï¡£24Ç¯¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥Ä¥¢ー5»î¹ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢ー15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Õ¥êー¡£
¥ßー¥È¤ÇÈô¤Ð¤¹¡ªÊý¸þÀ¤È°ÂÄêÀ¤â¾å¤¬¤ë
¥È¥ó¥«¥Á¤ÇÅ£¤òÃ¡¤¯¤È¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥È¥ó¥«¥Á¤òÅ£¤ÎÆ¬¤ËÅö¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤À¤±¿¶¤ê¾å¤²¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅ£¤ËÅö¤¿¤ë½Ö´Ö¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥È¥ó¥«¥Á¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¹â¤¯¿¶¤ê¾å¤²¤ÆÅ£¤òÃ¡¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯Åö¤¿¤ì¤Ð£±²ó¤Ç¿¼¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤á¤Þ¤¹¤¬À®¸ù¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¤¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¶¯¤¯Ã¡¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Þ¤Ç¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÏÈôµ÷Î¥¤è¤ê¤âÀµ³ÎÀ¤¬Í¥Àè¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ßー¥ÈÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Ç¤âÈô¤Ð¤»¤ë¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ÂÄêÀ¤¬Âç¤¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¤¬¥¦¥Ã¥É¤è¤ê¾®¤µ¤¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¡¢ÂÇÅÀ¤Î¥º¥ì¤¬Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Üー¥ë¤ËÍ¿¤¨¤ë¥Ñ¥ïー¤òÂç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤Æ½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Àµ³ÎÀ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡ß
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï8»þ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï£²»þ¤Î°ÌÃÖ
¿¶¤êÉý¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï»þ·×¤ÎÊ¸»úÈ×¤Î8»þ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï£²»þ¤Ç»ß¤á¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¡Ö¾®¤µ¤¹¤®¤Ê¤¤!?¡×¤È»×¤¦¤¬¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¥¤¥áー¥¸¤·¤¿°ÌÃÖ¤è¤êÀäÂÐ¤ËÂç¤¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡ªÄ¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°Éý¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤â¥ßー¥ÈÎ¨¥¢¥Ã¥×¤ÎÈë¤±¤Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×¡Ê¹ÃÅÄ¡Ë
¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤Ë¡Ö¶¯¤¯Ã¡¤¯¡ª¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°
¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤Ë¥Üー¥ë¤ò¶¯¤¯Ã¡¤¯¡¢·Á¤È°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ÃÅÄ¡£¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¹â¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤¬¥Õ¥ë¥È¥Ã¥×¡£¥¤¥áー¥¸¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¾Úµò¡£¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤Æ¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡ª
´é¤Î¸þ¤¤ò¸ÇÄê
ÌÜÀþ¤ò¥Üー¥ë¤«¤éÀÚ¤é¤Ê¤¤
¡ÖÅ£¤òÃ¡¤¯¤È¤¤Ï¡¢Å£¤ÎÆ¬¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¥Üー¥ë¤ò¸«Â³¤±¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¥¯¥é¥Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÌÜÀþ¤ò¥Üー¥ë¤«¤éÀÚ¤Ã¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏNG¡£ÌÜÀþ¤ä´é¤Î¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ÃÅÄ¡Ë
¹ÃÅÄÎÉÈþ
¡ü¤³¤¦¤À¡¦¤è¤·¤ß¡¿1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£164cm¡£¥´¥ë¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡£09Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥Ä¥¢ー¤Î¥ê¥¾ー¥È¥È¥é¥¹¥È¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤Ç¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¡£°ÂÄê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡£¥Õ¥êー¡£
¥ï¥¤Ï¡ÖÄù¤á¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Á³¤Ë¡ÖÄù¤Þ¤ë¡×¤¬¡û
¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë¥ï¥¤¬¤¢¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¥ßー¥ÈÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÏÓ¤ä¸ª¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯¤¯Äù¤á¤ë¤Î¤â¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¥ï¥¤òÄù¤áÂ³¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇNG¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤òÄù¤á¤ëÎÏ²Ã¸º¤Ï¡ÖÄù¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¼«Á³¤Ë¡ÖÄù¤Þ¤ë¡×¤Î¤¬¥°¥Ã¥É¡£¸ª´ØÀá¤«¤éÏÓ¤ò³°Àû¤µ¤»¤Æ¡¢¥ï¥¤Ë¶´¤ó¤À¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Úー¥Ñー¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¤ÇOK¡£¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¡¢Î¾¥Ò¥¸¤Î´Ö³Ö¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¥ßー¥ÈÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥È¥Ã¥×¤â¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤â¥×¥í¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÏÓ¤Î³°Àû¤Ç¥ï¥¤òÄù¤á¤Æ¹½¤¨¤ë
¡Ö¸ª´ØÀá¤«¤éÏÓ¤ò³°Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ²óÅ¾¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¼êÂ«¡Ë¡£Àµ¤·¤¯³°Àû¤Ç¤¤ë¤È¡¢ÏÓ¤ÎÉÕ¤±º¬¤È¥ï¥¤¬Äù¤Þ¤ê¡¢Î¾¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬¾å¤ò¸þ¤¯¡£¤³¤Î¥ï¥¤ÎÄù¤Þ¤ê¤ò¥ー¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼ê¤À¤±¤òÆâÂ¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤ë¤È¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë¥ï¥¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë
ÌµÍý¤ËÄù¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥Ò¥¸¤¬³°Â¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¥ï¥¤òÄù¤á¤ë¤È¡¢ÏÓ¤¬ÆâÀû¤·¤Æ¥Ò¥¸¤¬ÂÎ¤Î³°Â¦¤ò¸þ¤¯¡£¤³¤Î¥Ò¥¸¤Î¸þ¤¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢±¦¥ï¥¤¬¤¢¤¤¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ï¥·¥ã¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÂÎ¤Î¼´¤¬·¹¤¯¤Ê¤É¤ÎÍ¾·×¤ÊÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¥ï¥¤¬Äù¤Þ¤ë¤ÈÎ¾¥Ò¥¸¤Î´Ö³Ö¤¬¥ー¥×¤Ç¤¤ë
ÏÓ¤ò³°Àû¤µ¤»¤Æ¥ê¥¤ß¤Ê¤¯¥ï¥¤òÄù¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤ÎÎ¾¥Ò¥¸¤Î´Ö³Ö¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤ë¡£Î¾¥Ò¥¸¤Î´Ö³Ö¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤¤¬°ÂÄê¡£Êý¸þÀ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁÀ¤Ã¤¿Èôµ÷Î¥¤â½Ð¤»¤ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼êÂ« ²í
¡ü¤Æ¤Å¤«¡¦¤ß¤ä¤Ó¡¿2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£167㎝¡£22Ç¯¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥óPIM¥ì¥Ç¥£¥¹¤ÇÍ¥¾¡¡£24Ç¯¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ëー¥ー¤Ç¡¢¥Ä¥¢ー¤Ç¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡£¥Õ¥êー¡£
¹½À®¡á¾®»³½ÓÀµ¡¢²¬ÅÄ¹ëÂÀ
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬