¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÁ°¡ª¡©¡×·àÅª¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ç½¢¿¦¤ËÀ®¸ù¡¢¤À¤¬1Ç¯¸å¡ÄµÕÌá¤ê¤·¤¿ÃËÀ¤¬¤µ¤é¤ËÊÌ¿Í²½¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Æ¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÃËÀ¤À¤¬¡¢1Ç¯¸å¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥Ü¥µ¥Ü¥µ¿¤Ó¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥Ø¥¢¤ËµÕÌá¤ê¡£¤À¤¬¡¢¿Íµ¤ÈþÍÆ»Õ¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤ÓËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÊÑ¿È¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª ¤½¤ó¤Ê·ãÊÑ¤Î·Ð°Þ¤È¤Ï¡©
¡Ú2ÃÊ³¬¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¡Û1Ç¯Á°¤ÎÌµ¿¦»þÂå¢ª¥¤¥á¥Á¥§¥ó¸å¢ª1Ç¯¸åµÕÌá¤ê¢ª¥¢¥¤¥É¥ë²½¡ª¡©
¢£¤»¤Ã¤«¤¯¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¤¬ÊÝ¤Æ¤º¡Ä1Ç¯¸å¤Ë¥Ü¥µ¥Ü¥µÆ¬¤ÇÍèÅ¹¤·¤¿ÃËÀ
¡¡ÃËÀ¤¿¤Á¤ò·àÅª¤ËÊÑËÆ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢3000¿Í¤Î¸ÜµÒ¤òÊú¤¨¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¿Íµ¤ÈþÍÆ»Õ¡¦¥«¥ó¥¿¤µ¤ó¡Ê¡÷ka.n_wl¡Ë¡£Æ»¹Ô¤¯¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤µ¤»¤ë¡Ö½ÂÃ«¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤µ¤»¤ë¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤ÇÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥ó¥¿¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃËÀ¡£Á°²ó¤Ï¡¢ÃÏÌ£¤Ç¥ª¥¿¥¯É÷¤Ê¤â¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤«¤é¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¥¤¥±¥á¥ó¤Ë·àÅªÊÑ¿È¡£Æ°²è¤ò¸«¤¿Ãæ³Ø¡¦¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÁ°¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½¢³è¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢ÃËÀ¤ÏÌµÆÜÃå¤À¤Ã¤¿È±·¿¤Ë¤â°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂ¾¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ç¥«¥é¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÈ±¤ÏºÆ¤Ó¿¤ÓÊüÂê¡£¥«¥é¡¼¤âÊÝ¤Æ¤º¡¢¿¤Ó¤Æ¤¤¿È±¤Î¹õ¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¾õÂÖ¤Ë¡£¤È¤¯¤ËÁ°È±¤¬¡Ö¥¥â¤¤¤¯¤é¤¤¤ËÄ¹¤¤¡×¤Î¤¬²æËý¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÌÓÀè¤¬¤¦¤Í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤ÎÁ°È±¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥«¥ó¥¿¤µ¤ó¤ËÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤ò¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤Ý¤¯¡¢ÃæÀÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¥«¥ó¥¿¤µ¤ó¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¡¢½Å¤á¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È´é¤¬Ä¹¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¤ËÍî¤Á¤ëÉôÊ¬¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È·Ú¤á¤Ë¡¢ËË¹ü¤¬¾¯¤·½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¯¥»¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤Ãæ´ÖÁØ¤ÎÈ±¤ò¾¯¤·¤¹¤¤¤Æ·Ú¤¯¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿Á°È±¤Î¤¦¤Í¤ê¤Ï¥¯¥»ÌÓ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÓÀè¤Ë¾¯¤·½Å¤ß¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤¦¤Í¤ê¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¤ÏÌÜÉ¡¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¤·¡¢ÌÜ¤âÆó½Å¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°È±¤Ë¤Ï·Ú¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÌÜ¥Â¥«¥é¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥«¥ó¥¿¤µ¤ó¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢ÃËÀ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Á¤Ë¤âÄ©Àï¡£¿¦¾ì¤¬È±·¿¤äÉþÁõ¤Ë´²ÍÆ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤á¤Î»ç¿§¡×¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÈÈ±¼Á¤Ë¹ç¤¦¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡×¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ»¤¤»ç¤À¤ÈÇÉ¼ê¤Ê°õ¾Ý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Çò¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿»ç¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿§Íî¤Á¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥±¥¢¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿ÍÀ¸½é¤ÎÈ±¿§¤Ë¡ÖÄ¶¥Á¥ã¥é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢´é¤ÎÉ½¾ð¤Þ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¡£¡Ö¡Ø¹õÈ±¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Íè¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿´ÇÛ¤´ÌµÍÑ¡£¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¾Þ»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖËÁ¸±¤¹¤ë¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤Ë´¥ÇÕ¡×¡Ö½÷À¤ËË«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡¡¤³¤ÎÃËÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÅÙ¤Ï¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢³°¸«¤ËÌµÆÜÃå¤À¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¡¢¡Ö¤Þ¡¼¤¤¤Ã¤«¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢º¬µ¤¤è¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤ä¤¬¤ÆÈ±·¿¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½¬´·²½¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Î¤½¤ÎÆü¤â¤¤Ã¤È¶á¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
