¡¡¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ¤¬£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥´¥¹¥í¥êÉ÷¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÅÄ¤Ï¡Ö¹õ¤ÎÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢£Î£å£ï¡¡£Ò£ï£í£á£î£ô£é£ã£é£ó£í¤Ê¸¸ÁÛ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÀÅ¤±¤µ¤ÈÎï¤·¤µ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Èþ¤·¤¤Í¾±¤¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ä¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Ê¤É¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤Î¥ê¥Ã¥×¤È¥Í¥¤¥ë¤¬±Ç¤¨¤ë¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿²È£ó£ï£ì£á¤µ¤ó¡Ê¡÷£ó£ï£ì£á¡²£ð£è£ï£ô£ï£ç£ò£á£ð£è£ù£¹£¹£¹¡Ë¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë½÷¿ÀÍÍ¹ßÎ×¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤â»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£