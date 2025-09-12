ÍÂ¼²Í½ã¡Ö³¹¤ÇÃ¯¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡¡È¥ª¡¼¥é¤¬¥¼¥í¤¹¤®¤ë»äÀ¸³è¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈKis-My-Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤¬¡¢5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢£±£°Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¡¦ÍÂ¼²Í½ã¡£Á°²ó¡¢½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ï±Ç²è¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¡Ê2015¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤¿»þ¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¡È¥®¥ã¥ë¤ÎÌòºî¤ê¤ËÇº¤ß¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°Æü¤ËÎÞ¤·¤¿¡ÉÈëÏÃ¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó»þÂå¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¹âÅçÎé»Ò
¡¡£Í£Ã¡¦¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ï¡¢ÍÂ¼¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤ò¼èºà¡£ÇÐÍ¥¤ò»Ö¤¹Ãç´Ö¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤Ø¹Ô¤¯¤Û¤É¤Î¿Æ¸ò¤Ë¡£¿ÆÍ§¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤ÏÃ¾Æ¤¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÊý¸þ²»ÃÔ¤Ê¤Î¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¡×¡Ö³¹¤ÇÃ¯¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÍÂ¼¼«¿È¤Î¡È¸½¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£
¡¡°ìÊý¡¢£Í£Ã¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¤Ï·ÝÇ½³¦¤Î¿ÆÍ§¡¦ÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¤Ë¼èºà¡£2021Ç¯¤Î½é¶¦±é¥É¥é¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¡£ÀÐ¶¶¤¬¡ÖÉð»Î¤Î¤è¤¦¡×¤È¸ì¤ëÍÂ¼¤Î¡ÈÉð»Î¤¹¤®¤ë¡É°ìÌÌ¤â¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¤ÎÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¤Î¹õºêÇî´ÆÆÄ¤âÅÐ¾ì¡£Åö»þ¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ä¡ÖÊ¢¤¬¿ø¤ï¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡×¤È¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¶ìÇº¤ä¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿15Ç¯¤Îµ°À×¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ¿·ºî¤Ç½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡»³²í¼£¤È¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡È³¤³°ºîÉÊ¤Ø¤ÎÄ©Àï¡É¡È¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡É¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤â¸ì¤ë¡£
¡È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë½Ö´Ö¡É¡È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ÈÀ¼¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë!?¡É¡È¥¸¥àÄÌ¤¤¤ÎµÙÆü¡É¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó»þÂå¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¹âÅçÎé»Ò
¡¡£Í£Ã¡¦¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ï¡¢ÍÂ¼¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤ò¼èºà¡£ÇÐÍ¥¤ò»Ö¤¹Ãç´Ö¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤Ø¹Ô¤¯¤Û¤É¤Î¿Æ¸ò¤Ë¡£¿ÆÍ§¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤ÏÃ¾Æ¤¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÊý¸þ²»ÃÔ¤Ê¤Î¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¡×¡Ö³¹¤ÇÃ¯¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÍÂ¼¼«¿È¤Î¡È¸½¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¤ÎÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¤Î¹õºêÇî´ÆÆÄ¤âÅÐ¾ì¡£Åö»þ¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ä¡ÖÊ¢¤¬¿ø¤ï¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡×¤È¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¶ìÇº¤ä¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿15Ç¯¤Îµ°À×¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ¿·ºî¤Ç½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡»³²í¼£¤È¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡È³¤³°ºîÉÊ¤Ø¤ÎÄ©Àï¡É¡È¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡É¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤â¸ì¤ë¡£
¡È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë½Ö´Ö¡É¡È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ÈÀ¼¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë!?¡É¡È¥¸¥àÄÌ¤¤¤ÎµÙÆü¡É¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£