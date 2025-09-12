¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÃ¡¤¤Î¤á¤¹Á´¤Æ¤Ë¾¡¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿CBX400F¡ª¡Ú¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Û¡Ê¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Ë
1981Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤¤11·î¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏCBX400F¤È¤¤¤¦CB¤Ë¡ÖX¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¿·µ¡¼ï¤ò¥ê¥êー¥¹¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤òÃí¤®¹þ¤ó¤ÀÆ®¤¦¤¿¤á¤Î¥Þ¥·¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï1974Ç¯¤ËCB350¥Õ¥©¥¢¤òÇÓµ¤ÎÌ¥¢¥Ã¥×¡¢ÆüËÜ¥áー¥«ー½é¤Î¥«¥Õ¥§¥ìー¥µー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢4into1¤Î½¸¹ç¥Þ¥Õ¥éー¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¸ÄÀ¤Î²ô¤ê¤À¤Ã¤¿Ì¾¼ÖCB400FOUR¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¤¿¤À¤½¤ì°ÊÍè¡¢400¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï2µ¤Åû¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¡£
1979Ç¯¤Ë¥«¥ï¥µ¥¤«¤é4µ¤Åû¤ÎZ400FX¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤«¤é¤â1980Ç¯¤Ë4µ¤Åû¤ÎXJ400¤¬¥Ç¥Ó¥åー¡£Â³¤¤¤Æ¥¹¥º¥¤â1981Ç¯¤ËGSX400F¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢4µ¤Åû¤È¤¤¤¨¤Ð¥Û¥ó¥À¤Î¥¤¥áー¥¸¤À¤Ã¤¿²ç¾ë¤Ï¤È¤¦¤Ë¾Ã¤¨µî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
CBX400F¤Î¡ÖX¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¤³¤Î´Ö¤ÎÉü½²·à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Ë¤â»÷¤¿¾ðÇ°¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë4µ¤Åû¤¹¤Ù¤Æ¤òÄ¶¤¨¤ë¿·¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤È¡¢¤¢¤é¤ó¤«¤®¤ê¤Î³×¿·Åª¤Ê¹½À®¤Å¤¯¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ºNew¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢55¡ß42mm¤Î399cc¤«¤é48PS/1,1000rpm¤È3.4kgm/9,000rpm¡¢Ä¶¹â²óÅ¾°è¤òµöÍÆ¤¹¤ë»ÅÍÍ¤Ç0-400m¤ò13.5sec¡¢¼Ö½Å173kg¤Î¤¤¤«¤Ë¤â·Ú²÷¤Ç±Ô¤¤¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¹çÍý²½¤Î°ìÃ¼¤¬DOHC16¥Ð¥ë¥Ö¤ò³Æ¡¹¥«¥à¤ÇÄ¾²¡¤·¤»¤º¡¢¾®¤µ¤Ê¥í¥Ã¥«ー¥¢ー¥à¤ò²ð¤·¤Æ²¡¤¹Êý¼°¤ÇÀ°È÷À¤â¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥·¥ã¥Õ¥È¤«¤é¤Î1¼¡¸ºÂ®¤À¤Ã¤¿¡£
´û¤Ë4µ¤Åû¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÉý¤ò¶¹¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¦¥§¥Ö¤Ë¥®¥ä¤ò¹ï¤àÊý¼°¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤È¸ºÂ®Èæ¤ËÀ©¸Â¤¬½Ð¤Æ¥¨¥ó¥¸¥óÁ°¸åÄ¹¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤ÇCBX400F¤Ï¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥óÄã¸º¤ò·ó¤Í¤Æ¥Ï¥¤¥Ü¥Á¥§ー¥ó¶îÆ°¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï£±¼´¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥·¥ã¥Õ¥È¤ò²ð¤µ¤º¡¢Ä¾ÀÜ¥¯¥é¥Ã¥Á/¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¯¥é¥ó¥¯Á°Êý²óÅ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÊý¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ²óÅ¾¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ëµÕ²óÅ¾Êý¼°¡£
MotoGP¥Þ¥·¥ó¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¦¥¤¥êー¤ò²¡¤¨¤¿¤ê¥¨¥ó¥Ö¥ì¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¥¢ー¥à¤òÄÀ¤á¤ëÈ¿¥È¥ë¥¯¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÄ¶¥ìー¥·ー¤Ê»ÅÍÍ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤é¶îÆ°¤¬ÅÁ¤ï¤ë½éÆ°¤Î¸åÎØ¤¬¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¥¸¥ï¥Ã¤È¹â¤á¤ë¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¤â´Þ¤á¤Æ¤ÎºÎÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£
ÇÓµ¤·Ï¤Ï¥¨¥¥¾ー¥¹¥È¥Ñ¥¤¥×¤¬¥¯¥í¥¹¡ÖX¡×¤·¤¿¼è¤ê²ó¤·¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¿·¤·¤¤¸ÄÀ¤È¤·¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ö¥ìー¥¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥¤¥ó¥Üー¥É¥¿¥¤¥×¡£
¸ú¤¤Ç¤ÏÍýÁÛÅª¤ÊÆÃÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë»¬¤ÇÀÖ¤¯¤Ê¤ëÃòÅ´¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬·ù¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¼Ö¤Ç¤ÏËà»¤·¸¿ô¤¬¹Å¤¤¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤ò»È¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥Ö¤ÎÃæ¤ËÃòÅ´¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¼ý¤á¤ë¥¤¥ó¥Üー¥É¥¿¥¤¥×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²è´üÅª¤Ê¹½À®¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤ÎÃòÅ´¥íー¥¿ー¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ìー¥Æ¥Ã¥É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢ÎäµÑÄÌÏ©¤¬¤¯¤êÈ´¤«¤ì¤¿¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥«ーÀìÍÑ¤Î¹âÅÙ¤Ê»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦Ä¶¹ë²Ú¤ÊÁõÈ÷¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ìー¥»þ¤Î¥Ö¥ìー¥¥È¥ë¥¯È¿ÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©ー¥¯¤ÎÄÀ¤ß¹þ¤ß¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Á¥À¥¤¥Öµ¡¹½¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ê¥ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÁö¹Ô»þ¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¤Ë¡¢¥³ー¥Êー¥ê ¥ó¥°¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥Ïー¥É¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÆÃÀ¤Ç2¼¡¶ÊÀþÅª¤Ë¥Ð¥Í¥ìー¥È¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥ê¥ó¥±ー¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¥×¥í¥ê¥ó¥¯¡Ë¤òºÎÍÑ¡£
¤Þ¤¿ÎÌÈÎ¼Ö¤Ç¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¹äÀ¤Î¹â¤¤·ÚÎÌÃæ¶õ¥¢¥ë¥ß¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥¹¥¤¥ó¥°¥¢ー¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥ä¤ËÅö»þ¤ÏºÇÀèÃ¼¤À¤Ã¤¿¥¨¥¢°µ¤òÊäÅ¶¤Ç¤¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤âÁõÈ÷¡£Åö»þ¤Ç¤Ï¥ìー¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥óÀìÍÑ¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÅÍÍ¤¬Ôú¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥Û¥ó¥À¤¬°Õ¿Þ¤·¤¿µÕÅ¾·à¤Ï¸«»ö¤Ë³«²Ö¡¢¤³¤ÎCBX¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¸å¤Ë¤½¤ì¤Û¤É¤Î»þ¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢4µ¤Åû¤Î²óÅ¾°è¤Ç¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò²ÄÊÑ¤È¤·¤¿REVÅëºÜ¤ÎCBR¥·¥êー¥º¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢CBX400F¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¿··¿¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¿ê¤¨¤º¡¢1984Ç¯¤Ë¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤â°ì¿·¤·¤Æ·ÑÂ³À¸»º¤µ¤ì¤ë°ÛÎã¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÅö»þ¡¢4»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹¤Ê¤É¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÇ®¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥«¥¦¥ë¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¤â¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ1982Ç¯¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤äÀäÈÇ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÛÎã¤Ê¤Û¤É¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡£
CBX¿ÀÏÃ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£