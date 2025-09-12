ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ö·¦ÅÄ¤¯¤ó¤ÏÌò¼ÔÇÏ¼¯¡×¢ª·¦ÅÄÀµ¹§¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ªÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¡¡²Æì¤ò»×¤¤¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤ó¤À±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿Àï¸å²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤é¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤À¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¤¬9·î19Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¸¶ºî¤Ï¡¢ºî²È¿¿Æ£½ç¾æ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡£Àï¸å²Æì¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ë¼Â¤ò°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤ÇÉÁ¤ÀÚ¤ê¡¢Âè160²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¥°¥¹¥¯Ìò¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¥ì¥¤¤ò±é¤¸¤¿·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤¬Âçºå¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ëºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤ÈÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ
¸¶ºî¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ç®ÎÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±ÇÁü²½
¡¼±Ç²è²½¤ËºÝ¤·¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï
ÂçÍ§´ÆÆÄ ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸¶ºî¤Ë¤Ï¡¢²Æì¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿ÉÔ¾òÍý¤ä¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤·¤¯¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ëÈà¤é¤Î¡¢¤¢¤Î»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¶¯¤µ¡¢È¿¹ü¿´¡¢Éé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡Ä¡£¸¶ºî¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ç®ÎÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±ÇÁü²½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ
ºÊÉ×ÌÚ¡Ö¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡ØÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¤âËÜºî¤ÈÆ±¤¸¤¯²Æì¤Î¥³¥¶¤È¤¤¤¦³¹¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÆÍ§¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸³¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ²Æì¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÍ§´ÆÆÄ¤¬¸¶ºî¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆËÍ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡Ä¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢´ñÀ×Åª¤Ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·¦ÅÄ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡ØÌò¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂæËÜ¤¬Á´¤Æ¡Ù¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸¶ºî¤Ï¤¢¤¨¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÜºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´ë²è½ñ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤¹¤´¤¤Ç®ÎÌ¡¢¤¿¤®¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤à¤È¡¢¥³¥¶¤Î¥²¡¼¥È¤¬¡Ä¤È¤«¡¢²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¤¬¡Ä¤Ê¤É¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤É¤³¤Þ¤Ç±ÇÁü²½¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤É¤¦¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¢ÂçÍ§¤µ¤ó¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È°ì»²²Ã¼Ô¡É¤È¤·¤Æ½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ìò¼ÔÇÏ¼¯vsÌò¼ÔÇÏ¼¯
¡¼¶¦±éÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë¤É¤ó¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤«
ºÊÉ×ÌÚ¡Ö·¦ÅÄ¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿¿Ùõ¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£°¤¯¸À¤¦¤È¡ÈÌò¼ÔÇÏ¼¯¡É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
·¦ÅÄ¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖ¤·¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºÊÉ×ÌÚ¡Ö±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌò¤Î¤³¤È¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤³¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¥ä¥¯¥¶¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¥ì¥¤¤ÏÆñ¤·¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·¦ÅÄ¤¯¤ó¤¬¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¤¤ÎÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¡¢Èá¤·¤ß¡¢Á´¤Æ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥ì¥¤¤È¥°¥¹¥¯¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë´ðÃÏ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¤¤Î¿ÍÀ¸¡¢¥ì¥¤¤È¥°¥¹¥¯¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤¬ËÜÅö¤ËÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·¦ÅÄ¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢µÓËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
·¦ÅÄ¡ÖºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÌò¼Ô¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Î©¾ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ã¯¤È¤Ç¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢Â¾¿Í¤È¤Î¶³¦Àþ¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¿Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÊÁ¤¬¡¢¥°¥¹¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¤¹¤´¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¬ÁêÅö¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò°ì¿È¤Ë°ú¤¼õ¤±¡¢Âç¤¤ÊÃì¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½´°À®¤·¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¼¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¥³¥¶Ë½Æ°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºÊÉ×ÌÚ¡Ö²Æì¤ÈÊÆÊ¼¤Î´Ö¤Ë¤¤¤ë¥°¥¹¥¯¤Ï¡È¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¡ÉÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«»öÂÖ¤ò¼ý½¦¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤Ö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»æ°ì½Å¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¡£¼«¿È¤âÄË¤ß¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡Ä¤½¤ó¤Ê²¶¤Ë¤â²æËý¤Î¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Æ¤¤¿¡Ø²¶¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ø²Æì¡Ù¤Î¤³¤È¡£¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤ÎÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿±éµ»¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ÎÉ½¾ð¡¢Âæ»ì¤Ï¡Ø½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
²Æì¤Î¡ÖÀ¼¤Ê¤À¼¡×¤òÆÏ¤±¤¿¤¤
¡¼NHK¤Î¶î¤±½Ð¤·¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼»þÂå¤«¤é¡¢ÂçÍ§´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¼¤Ê¤À¼¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌò³ä¡×¤ò¿®¾ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
ÂçÍ§´ÆÆÄ¡Ö½éÇ¤ÃÏ¤Î½©ÅÄ¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÊüÁ÷ÉôÄ¹¤«¤é¡Ø²¶¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤ÏÀ¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤À¼¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÊóÆ»¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ËÍ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡ØÊõÅç¡Ù¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¡£Ä´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼»þÂå¤Î²Æì¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÇÃÄÝ³Ãæ¤Ë¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿ÊÆÊ¼¤¬ÍðÆþ¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£²Æì¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¡ØÀ¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤À¼¡Ù¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½È¯¤µ¤ì¤ë»þ¤Ë¤¹¤´¤¤Ç®ÎÌ¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£ËÍ¤â½é¿´¤ËÊÖ¤ê¡¢»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿ºÇ¤¿¤ë»Å»ö¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
