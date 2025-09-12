¸µÉ×¡Ö·î3²ó²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¢ª»Ò¤É¤â¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤â¤·¤äµÔÂÔ¡ª¡©¡¡²ñ¤¦¤Î¤ò»ß¤á¤µ¤»¤¿¤¤¤±¤ì¤É¤â¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä1Ç¯´Ö¤Î³ëÆ£¤ÎÆü¡¹
ÊÌµï¸å¡¢ÌÌ²ñ¸òÎ®Ä´Ää¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÔÆâºß½»¤ÎA¤µ¤ó¡£Åö½é¡¢·î1²ó¿ô»þ´ÖÄøÅÙ¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Éã»Ò´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¡ÖºÇÄã¤Ç¤â·î3²ó¤Ï²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£°ìÊý¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤É¤ÎÀáÌÜ¤Ë²¿¤ÎÏ¢Íí¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Éã¿Æ¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢A¤µ¤ó¤Ï»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤äÎ×¾²¿´Íý»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ä´Ää¤Ç¤Ï²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎÄ´ºº´±¤ÎÄó°Æ¤ÇÉ×ÉØÁÐÊý¤Ø¤ÎÌÌÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ò¤ÎÍø±×¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤ÀÌó1Ç¯´Ö¤ÎÌÌ²ñ¸òÎ®Ä´Ää¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÌ²ñ¸òÎ®Ä´Ää¤Ç¤ß¤¨¤¿É×¤ÎËÜÀ¡¦¡¦¡¦»Ò¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¶²ÉÝ¿´¤Ë¶ÃØ³
ÌÌ²ñ¸òÎ®Ä´Ää¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ää°Ñ°÷¤ò²ð¤·¤ÆÉ×ÉØÁÐÊý¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤ÏÅö½é¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·î1²ó¿ô»þ´ÖÄøÅÙ¤ÎÌÌ²ñ¤¬¸½¼ÂÅª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢A¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¡ÖºÇÄã¤Ç¤â·î3²ó¤Ï²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±µïÃæ¤ÏËèÈÕ°û¤ßÊâ¤¡¢°é»ù¤Ø¤Î¶¨ÎÏ»ÑÀª¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢ÊÌµï¸å¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Í×µá¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Á´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤º¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÌ²ñ¸òÎ®Ä´Ää¤Ë¤Ï¡¢2Ì¾¤ÎÄ´Ää°Ñ°÷¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎÄ´ºº´±¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ºÇ½é¤Ë¡ÖÌÌ²ñ¸òÎ®¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÄ½Ò½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Î¾õ¶·¡¢Ê¿Æü¤äµÙÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¢»Ò¤ÎÀ¸³èÎò¤ä¿´¿È¤ÎÈ¯°é¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤Ê¤É¤ò¶ñÂÎÅª¤ËµÆþ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÉãÊì¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ò¤Î»×¤¤¡¢Ê¶Áè¤äÌÌ²ñ¸òÎ®¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¡¢»Ò¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ÎÍÌµ¡¢º£¸å¤ÎÌÌ²ñ¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´õË¾¤äÇÛÎ¸¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëµºÜ¤âµá¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÄÄ½Ò½ñ¤Ï10¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¸øÅª¤ÊÊ¸½ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÀµ³Î¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢»Ò¤Ø¤Î´Ø¤êÊý¤äÀÜ¤·Êý¤Ê¤É¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄÄ½Ò½ñ¤ÏÄ´ºº´±¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËË¡Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤â½õ¸À¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆâÍÆ¤òÀººº¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Äó½Ð¸å¡¢ÁÐÊý¤ÎÄÄ½Ò½ñ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëµºÜ¤¬Â¿¤¯¡¢ÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡ÖÉÔÌÀ¡×¤È½ñ¤¯¤Ê¤É¡¢À¿°Õ¤¬Á´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤É¤ÎÀáÌÜ¤ËÁ´¤¯Ï¢Íí¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÒì¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´Ää¤Ç¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿Æ¤È¤·¤ÆÃ×Ì¿Åª¤À¤ÈÊ°¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢É×¤Î¸ÀÆ°¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢Æ±µïÀ¸³èÃæ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤¬½ù¡¹¤Ë¸²ºß²½¤·¡¢Ä´Ää¤òÄÌ¤·¤ÆÉ×¤ÎËÜÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Éã¿Æ¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ìë¿²¤ëÁ°¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤ò´é¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµã¤¤Ê¤¬¤éÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÔÂÔ¤È¤â¤È¤ì¤ëÆâÍÆ¤â¤¢¤ê¡¢A¤µ¤ó¤ÏØ³Á³¡£ÍÄÃÕ±à¤Î¤ªÍ§Ã£¤È¤Î·ö²Þ¤Îµ²±¤Ê¤É¤Èº®Æ±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢ËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·ÏÃ¤¹¤Î¤Ç¡¢È¯¸À¤Î°ìÉô¤ò·ÈÂÓ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤ËÏ¿²»¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤äÎ×¾²¿´Íý»Î¤ËÁêÃÌ¡¡¿×Â®¤ËÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤òµá¤á¤ë½ÅÍ×À
A¤µ¤ó¤¬»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¦°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤êÊª¤òÅê¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏµÔÂÔ¤È¤È¤é¤ì¤ë¹Ô°Ù¡×¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬Éã¿Æ¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤òÁÊ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¼õ¤±»ß¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¡¢Êú¤¤·¤á¤ë¤Ê¤É°Â¿´¤µ¤»¤¢¤²¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¶µ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿É¤¤µ²±¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÌþ¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È½õ¸À¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï¤è¤êÀìÌçÅª¤Ê¸«²ò¤âÆÀ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Î×¾²¿´Íý»Î¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤â¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÂÐ½èË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤ÎÆ¯¤¤ä´¶¾ð¤ÎÀ°Íý¤Î²áÄø¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡Ö½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢ÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤¬Æß¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìå¡¹¤È¤¹¤ëÁ°¤ËÀìÌç²È¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¡¢µÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉÔ°Â¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤äÆ°²è¤Ê¤É¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£A¤µ¤óÛ©¤¯¡¢ÁêÃÌµ¡´Ø¤ËÅª³Î¤Ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÌÌ²ñ¸òÎ®Ä´Ää¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤Ë¤â¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎÄ´ºº´±ÌÌÃÌ¡¡Ä´Ää¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÈÄ´ººÊó¹ð½ñ¡É
ÌÌ²ñ¸òÎ®Ä´Ää¤Ç¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¶²ÉÝ¿´¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢Ä´ºº´±¤«¤é¸ÄÊÌ¤Ç¤ÎÌÌÃÌ¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë½Ð¸þ¤¡¢Ä´ºº´±¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ä¡¢ÌÌ²ñ¸òÎ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¼çÄ¥¤òÊ¹¤¼è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÌÃÌ¸å¡¢Ä´ºº´±¤Î°Õ¸«¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬Ä´Ää¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿³È½¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿ºÝ¤ËºÛÈ½´±¤ÎÍÎÏ¤ÊÈ½ÃÇÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº´±¤ÈÌÌÃÌÅöÆü¡¢A¤µ¤ó¤ÏÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤Ë²ÈºÛ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÃÌ¤Ï¸Ä¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÄ´ºº´±¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢½Ð»º¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»þ·ÏÎó¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Ò¤ÎÊ¿Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿©»ö¤ä¤ªÉ÷Ï¤¡¢µã¤«¤·¤Ä¤±¤¬²¿»þº¢¤«¤Ê¤É¤â¾Ü¤·¤¯¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº´±¤ÏÊ¹¤¼è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤òºÙ¤«¤¯¥Î¡¼¥È¤ËµÏ¿¤·¡¢»þÀÞ¡¢Ç§¼±¤Ë¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤ë¼ÁÌä¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢É×ÉØ¤Ç°é»ù¤ÎÊ¬Ã´¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤âÌä¤ï¤ì¡¢Êì¿Æ¤ÈÉã¿Æ¤ÎÁÐÊý¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄ´ºº´±¼çÆ³¤ÎÌÌÃÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²óÅú¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤äÌ¾»ì¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¼Åª¤ËÅú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
ÌÌÃÌ¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¤àÃæ¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¤¢¤ì¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¿å¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¤»Ò¤É¤â¤Î¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ãæ¡¢²áµî¤ÎÉ×¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤äÌÌ²ñ¸òÎ®¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ°Â¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦µ°Æ»½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÌÃÌ¤«¤éÈ¾·î¤Û¤É¤ÇÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬´°À®¡£Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤ò¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Éã¿Æ¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÌÌ²ñ¸òÎ®¤ò²ÄÈÝ¤òÃÇÄêÅª¤Ë½ñ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤âÄ´Ää¤Ç¤ÎÉ×ÉØ´Ö¤Î¶¨µÄ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Í×»Ý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È»Ò¤ÎÍø±×¡É¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤ÏË¡Î§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Æ¡¡¼èºà¤Ç¤ß¤¨¤¿²ÝÂêÅÀ¤È¤Ï
A¤µ¤ó¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡Ö»Ò¤ÎÍø±×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬Î¾¿Æ¤«¤é°¦¾ð¤ò¼õ¤±¡¢°ÂÄê¤·¤¿Àº¿À¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÌ²ñ¸òÎ®¤Ï½ÅÍ×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£»Ò¤ÎÍø±×¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤ë¿Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢·ç¤«¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö»Ò¤ÎÍø±×¤ËÈ¿¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄ´Ää¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢É×ÉØÁÐÊý¤¬¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤è¤¤¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤·¤ÆÊ¶Áè¤¬Ä¹°ú¤±¤Ð¡¢»Ò¤ÎÍø±×¤«¤é¤Ï±ó¤Î¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¤È¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¡¹¤Î´¶¾ð¤Ï°ìÃ¶ÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¡Ö»Ò¤ÎÍø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¡×¤ò¼´¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÌ²ñ¸òÎ®Ä´Ää¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À»ä¤ÎÃæ¤Ç¤âÅú¤¨¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ëA¤µ¤ó¡£É×¤Ø¤Î·ù°´¶¤ËÇº¤ß¡¢Ä´Ää¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¿É¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌó1Ç¯´Ö¤ÎÄ´Ää¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¡È»Ò¤ÎÍø±×¡É¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ëÆü¡¹¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È°ìÀÚ¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¯Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
