¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡©¡×¼ã¼Ô¤Î°ÂÄê»Ö¸þ¤ÎÀµÂÎ¤È½ª¿È¸ÛÍÑ¤ò¼Î¤Æ¤¿´ë¶È¤Î¤æ¤¯¤¨
¡Ö°ÂÄê¤·¤¿²ñ¼Ò¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¶áÇ¯¤³¤Î¡Ö°ÂÄê¡×¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤¬·Ð±Ä³Ø¼Ô¤Î½®ÄÅ¾»Ê¿»á¤Ç¤¢¤ë¡£½ª¿È¸ÛÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¡¢Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬Çö¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æþ¼Ò¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î°ÂÄêÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö°ÂÄê¡×¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃø¼Ô¤Î½®ÄÅ¾»Ê¿»á
½ñÀÒ¡Ø¼ã¼Ô¶²ÉÝ¾É――¿¦¾ì¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÉÂÍý¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö°ÂÄê¡×¤Î°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¼ã¼Ô¤Î¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤¬¡Ö°ÂÄê¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤¬ºÇ¶á¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¡£Âç´ë¶È¤È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤É¤Á¤é¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ÈÌä¤¦¤ÈÂç´ë¶È¤ÈÅú¤¨¤ë³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö´ë¶ÈÁªÂò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤¬¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î°ÂÄê¤Î³µÇ°¤Î¤È¤é¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö°ÂÄê¤·¤¿²ñ¼Ò¡×¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï¡¢ÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤È¤«²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤Î°ÂÄê¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸øÌ³°÷¤Î¤è¤¦¤Ê°ÂÄê¤·¤¿¿¦¶È¡¢¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÝ¤Ã¤ÆºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤¬µá¤á¤ë°ÂÄê¤È¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î°ÂÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î°ÂÄê¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿©¤¤¤Ã¤Ñ¤°¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ä¡©¡¡°ì½ï¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡¡¥Õ¥Äー¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö°ÂÄê¤·¤¿²ñ¼Ò¡×¡¢¶ÈÀÓ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤«Ê¡Íø¸üÀ¸¤¬ÎÉ¤¤¤È¤«Î¥¿¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â°ÂÄê¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ÎÍý¶þ¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢½ª¿È¸ÛÍÑÀ©¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¡¢Å¾¿¦¤¬³èÈ¯²½¤·¡Ê¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï³èÈ¯²½¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ë¡¢Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ç¶Ð¤á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤ò¿Í¡¹¤¬»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
²ñ¼Ò¤¬¶µ°é·±Îý¤äOff-JT¤Ë¤«¤±¤ëÈñÍÑ¤ÏÄãÄ´¤Ç¤¢¤ê¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤Æ¤âÄã¿å½à¤Ç¤¢¤ë¡£ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¤Ï¶µ°é·±Îý¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é²ñ¼Ò¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òËá¤¯¡×¤Ù¤¯¡¢À®Ä¹¤À¤ÎÀ®Ä¹¼Â´¶¤À¤Î¤òµá¤á¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤À¡£
¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ã¼Ô¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤ÆÉÝ¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖÀ®Ä¹¡×¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ò¶«¤Ö¤ï¤ê¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤ÏÛ£Ëæ¤Ç¡¢Î¥¿¦¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤âÉÝ¤¤¡£
½ª¿È¸ÛÍÑ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¤³¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¡Ö½ª¤ï¤é¤»¤¿¡×¤Î¤«¡©¡¡¤¤¤Ä½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡½ª¤ï¤ê¤È¤Ï²¿¤«¡©
½ª¿È¸ÛÍÑ¤Î³Ø½ÑÅªÄêµÁ¤È¤·¤ÆÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤òµó¤²¤è¤¦¡£
¡Ö½¾¶È°÷¤¬ÄêÇ¯¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î´ë¶È¤ËÄ¹´ü¶ÐÂ³¤¹¤ë´·¹Ô¡×
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤²Õ½ê¤¬2¤Ä¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡Ö´·¹Ô¡×¤Ç¤¢¤êÌÀ¼¨Åª¤Ê·ÀÌó¤Ë¤Ï´ð¤Å¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¼ç¸ì¤Ï¡Ö½¾¶È°÷¡×¤Ê¤Î¤À¡£½¾¶È°÷¤ÏÈï¸ÛÍÑ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï´ë¶È¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤Ï´ë¶È¤¬¼ç¸ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ª¤«¤·¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤±¤É¤â¡¢¼ç¸ì¤Ï½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ë¡£
½ª¿È¸ÛÍÑ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¾ò·ï¤¬3¤Ä¤¢¤ë¡£¶ÐÂ³µë¡¢Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¡ÊÀ©ÅÙ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶Ð¤á¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤ÉÊó½·¤¬Áý¤¨¡¢¼¤á¤ëºÝ¤Ë¤â¼ê¸ü¤¤ÊÖÎé¤¬¤¢¤ê¡¢À¸³è¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¤¢¤ë¾õ¶·¤À¡£
´ë¶ÈÂ¦¤¬¡ÖÄ¹¤¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊÆÀ¡Ë¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤Ê¤º¤Ã¤È¤ª¤ë¤ï¤È¼Ò°÷¤¬¸Æ±þ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£½ª¿È¸ÛÍÑ¤Ï´ë¶ÈÂ¦¤ÈÏ«Æ¯¼Ô¤¬¸ß·Ã´Ø·¸¤Ë¤¢¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»º¶È¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¿ÀÃ«ÂóÊ¿»á¤Ï¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤¹¤ë¡£
¡Ö½ª¿È¸ÛÍÑ¤È¤ÏÇ¯¸ùÄÂ¶â¤Î¡Ø´ë¶È´Ö°ÜÆ°ÍÞÀ©µ¡Ç½¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤ëÄ¹´ü¶ÐÂ³·¹¸þ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´ü¸ÛÍÑ·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¡×
Ç¯¸ùÄÂ¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÌ¤Î´ë¶È¤Ë°Ü¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¸º¤¸¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸²ñ¼Ò¤ËµïÂ³¤±¤ë¶ÐÂ³·¹¸þ¤¬¡ÖÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¡×È¯À¸¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡Ö´ë¶È¤Î¡×¸ÛÍÑ·¹¸þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£½ª¿È¸ÛÍÑ¤Ï¡¢´ë¶È¤ÈÏ«Æ¯¼Ô¤Î¸ß·Ã´Ø·¸¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤ÆÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤òÂó¤±¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Í
¤Ç¡¢²¿¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿ÀÃ«»á¤ÎÄêµÁ¤Ë½¾¤¦¤È½ª¿È¸ÛÍÑ¤Ï¡Ö·¹¸þ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤ËÆÍÁ³ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Áá´üÂà¿¦À©ÅÙ¤Ç¡¢2001Ç¯¤Ë¾¾²¼ÅÅ´ï¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬¼õÍÆ¤·¤¿¤³¤È¤ò½ª¿È¸ÛÍÑ¤Î½ªßá¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤ß¤Ê¤¹¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
Áá´üÂà¿¦¤Ï°ÕÌõ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤«¤Ê¤ê¾ùÊâ¤·¤¿²ò¸Û¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢µëÎÁÊ§¤¦¤ÎÆñ¤·¤¤¤ó¤ÇÂà¿¦¶âÊ§¤¦¤«¤é¤¤¤Þ¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö´ë¶ÈÂ¦¤Î¡×»Üºö¤Ç¤¢¤ë¡£
50Âå¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ãù¶â¤¢¤ë¤·¤¢¤¯¤»¤¯Æ¯¤¯¤è¤ê¼¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Áê±þ¤ÎÂà¿¦¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÉ¬¤º¤·¤â°ìÊýÅª¤Ê¼óÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤ÀÁá´üÂà¿¦¤Ï·èÄêÅª¤Ê¿®Íê¤ÎÔÌÂ»¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ËÆÍÁ³¡Ö¤Þ¤¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÄÊÌ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤â¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡£
Â¾¤Ë¤âÌò¿¦ÄêÇ¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ìò¿¦¤´¤È¤ËÄêÇ¯¤òÀß¤±¤½¤ÎÇ¯Îð¤ËÃ£¤·¤¿¤é¼«Æ°Åª¤ËÌò¿¦¤òÂà¤¯À©ÅÙ¤â¤¢¤ë¡£¼ã¼ê¼Ò°÷¤ËÌò¿¦¤ò²ó¤¹¤Í¤é¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ìò¿¦¤ò¹ß¤ê¤ÆµëÎÁ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿½ª¿È¸ÛÍÑ¤Î½ôÁ°Äó¤òÊ¤¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òºÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï´ë¶ÈÂ¦¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£Â»¤·¤Æ¤Ç¤â²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤È¼Ò°÷Â¦¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿´ë¶ÈÂ¦¤¬¾ò·ï¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤«¤é´Ø·¸¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó´ë¶ÈÂ¦¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¼Ò°÷¤Î¤»¤¤¤Ç¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â¿®Íê´Ø·¸¤ÏÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ª¿È¸ÛÍÑ¤ß¤¿¤¤¤Ê¸Å½¤¤À©ÅÙ¤Î»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤«Àë¤¦¤Î¤Ï¤ï¤ê¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ç¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤Ï²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¤Î´Ø·¸¤òµ¬Äê¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢³µ¤Í¤Ï²ñ¼ÒÂ¦¤¬¡Ö·ÀÌóÇË´þ¡×¤·¤¿¤Î¤À¡£ÊÌ¤ì¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤éÊÌ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤¬ÊÌ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡Ä¡×¤È¤«¸À¤¤¤Õ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¡Ê°ã¤¦¡©¡Ë¡£
²áµî¤ò¤ä¤¿¤é¤ÈìÊ¤á¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿òÇÒ¤¹¤ë¸ÀÀâ¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¿ò¤á¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¸Å¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
若者恐怖症――職場のあらたな病理
鶴光太郎
2025/8/1
1,056円(税込)
272ページ
ISBN: 978-4396117160
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¡Ï·³²¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø
Âè£±¾Ï¡¡¼ã¼Ô¶²ÉÝ¾É¨¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°û¤ß²ñ¶²ÉÝ¾É
Âè£²¾Ï¡¡¼ã¼ÔÏÀ¤Î¸òÄÌÀ°Íý¨¡£ÚÀ¤Âå¤ò¤¿¤é¤·¤á¤ë¤â¤Î
Âè£³¾Ï¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¨¡¿ÀÏÃ¤ÎÁÓ¼º¡¢ÃÝÁä¤È³ØÅÌÆ°°÷
Âè£´¾Ï¡¡Î¥¿¦¶²ÉÝ¾É¨¡¼ã¼Ô¤Ï¤¹¤°²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤Î¤«
Âè£µ¾Ï¡¡¤ä¤ê¤¬¤¤¶²ÉÝ¾É¨¡¼ã¼Ô¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«
Âè£¶¾Ï¡¡¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¶²ÉÝ¾É¨¡¼ã¼Ô¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤«
Âè£·¾Ï¡¡»ýÉÂ¤È¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¨¡¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¶²ÉÝ¤ò»ô¤¤´·¤é¤¹