¡ãBMW PGAÁª¼ê¸¢¡¡½éÆü¡þ11Æü¡þ¥¦¥§¥ó¥È¥ï¡¼¥¹C¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡þ7267¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äDP¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê²¤½£¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¡È´ú´ÏÂç²ñ¡ÉÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢ÆüË×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ï¾¾»³±Ñ¼ù¡¢ÃæÅç·¼ÂÀ¡¢·ËÀîÍ¿Í¤Î3¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥ë¥É¥Ó¥°¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥°¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿½é½Ð¾ì¤Î¾¾»³¤Ï¡¢6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö68¡×¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡£4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î»ÃÄê17°Ì¥¿¥¤¤Ç½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£·ËÀî¤Ï15ÈÖ¤Þ¤Ç¾Ã²½¤·¡¢3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦»ÃÄê33°Ì¥¿¥¤¤Ç2ÆüÌÜ¤Ë»Ä¤ê¥Û¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£ÃæÅç¤Ï¡¢1¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦5¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö76¡×¤Ç¶¥µ»¤ò½ª¤¨¡¢4¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦»ÃÄê131°Ì¥¿¥¤¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£»ÃÄê¥È¥Ã¥×¤Ï8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥°¤È¥È¥à¡¦¥ô¥¡¥¤¥ä¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Î2¿Í¡£¥±¡¼¥·¡¼¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ó¥¹¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤¬1ÂÇº¹¤Î»ÃÄê3°Ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢9·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÆ²¤ÂÐ¹³Àï¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Î²¤½£¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼12¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥»¥Ã¥×¡¦¥¹¥È¥ì¥¤¥«¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤ò½ü¤¯11¿Í¤¬Âç²ñ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢½éÆü¤ò3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£LIV¥´¥ë¥Õ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¡¼¥à¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ï1¥¢¥ó¥À¡¼¡£º£µ¨¤ÎÊÆÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÇÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥È¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î»ÃÄê106°Ì¥¿¥¤¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ªÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ï12Æü¤ÎÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å3»þ45Ê¬¤ËºÆ³«¤¹¤ë¡£
BMW PGAÁª¼ê¸¢¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î»ÃÄêÀ®ÀÓ
BMW PGAÁª¼ê¸¢¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î»ÃÄêÀ®ÀÓ
