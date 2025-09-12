¡Ö¥Ü¥¹¤¬´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÌîÂ¼Í¤´õ¤Ï´üÂÔ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡Ö¾¡¤Ä¤À¤±¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ÆüËÜ¥Ï¥à 10-4 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹(11Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO)
Á°Æü11Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡¢16°ÂÂÇ10ÆÀÅÀ¤È²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡£»î¹ç¸å¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨½é¤Î1ÈÖµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌîÂ¼Í¤´õÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£½ª»Ï¡Ö²¶¡©Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌîÂ¼Áª¼ê¤Ï´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤«¤éÀèÆ¬¡¦ÌîÂ¼Áª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¡£¤³¤³¤«¤é¤Î5Ï¢ÂÇ¤Ç°ìµ¤¤Ë3ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÂ¼Áª¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«½é²ó¤Ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«½é²ó¤Ë2ÂÇÀÊ²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¤Î¿Í¤ò¤¹¤´¤¤Âº·É¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
»î¹ç¤ò½øÈ×¤«¤éÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Ç®¤¤À¼±ç¤òÆÏ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö½é²ó¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¡¢»î¹ç¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¼±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤ëÀ¼±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖºÇ½é¤Ë¡¢1ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¡£ËÍ¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤È·Ð¸³¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë2¥²¡¼¥àº¹¤È¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¾¡¤Ä¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Êµ¯ÍÑ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ü¥¹¤¬´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ç¤Î½ÐÊý¤Ç¤¢¤ì¡¢¾¡¤Ä¤À¤±¡£Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Û¡¼¥¯¥¹¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÀï°ìÀïÉ¬»à¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£