»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Î½µ´ÖÈÖÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°(9·î1Æü¡Á7Æü)¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡ØÄ»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù²ñ¾ì¡á2019Ç¯Âç²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¡ûÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒÂç²ñ¤¬Â¿¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¤³¤Î½µ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Á°½µ¤ËÂ³¤À¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒÂç²ñ¤¬Â¿¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¡¢3°Ì·èÄêÀï¤¬¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÆÃ¤Ë9·î7Æü¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÆ¼¥á¥À¥ë¤ò·ü¤±¤¿·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ47²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÄ»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡Ù(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£7·î26¡Á27Æü¤Ë¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¾¾¸¶¸Ð´ß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¿ÍÎÏ¥×¥í¥Ú¥éµ¡ÉôÌç¤Ç¿·¤¿¤ËÁ´Ä¹42.195km¤Î¡Ö¶õ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥³¡¼¥¹¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¿ÍÎÏ¥×¥í¥Ú¥éµ¡ÉôÌç14¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£ºòÇ¯Í¥¾¡¤Î¡ÖÅìËÌÂç³Ø Windnauts¡×¤ä¡¢Âçºå¤Î3Âç³Ø¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤Áè¤¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
17¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤¿³ê¶õµ¡ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Ë645.15m¤ÎÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿ÂçÌÚ¾Í»ñ¤µ¤ó¤¬ÉÔ½Ð¾ì¡£¿·¤¿¤Ê²¦¼ÔÃÂÀ¸¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÃæ¡¢7¿Í¤Î½÷À¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬»²²Ã¤·¡¢¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿²¦ºÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¥µ»¤ËÄ©¤ó¤À¡£¶õ¤Ø¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡¢º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¥é¥ó¥¥ó¥°
¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡û¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î´üÂÔ´¶
¥³¥¢»ëÄ°ÁØ2°Ì¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢Î¾ÉôÌç¤Ç67%Á°¸å¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£3¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¡¢¤³¤Î¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¡ÖÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉúÀþ¤¬°ìµ¤¤Ë¼ýÂ«¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¸µ·Ù»¡´±¡¦²ÃÌÐÍººî½Æ·â»ö·ï¤ÎÁÜººÃæ¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤òÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄÌøÍÚ(¾¾²¼Æà½ï)¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î»à³Ñ¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£°Ë³À½¤Æó(Âç¿¹ÆîÊþ)¤ÈÌ¾ÇÈÑÛÂÀÏº(ÁêÍÕ²íµª)¤Ï¡¢SSBC¤Î±ÇÁü²òÀÏ¤ò¶î»È¤·¤ÆÍÚ¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤¡¢Ìµ»öµß½Ð¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢22Ç¯Á°¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¼Í»¦»ö·ï¤Î¿¿Áê¡£Ì¾ÇÈ¤¬ÇìÉã¡¦µ×À¤½Ó²ðÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±(º´Æ£¹À»Ô)¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿SSBCÀßÎ©¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ºäºêÎ¶(ÈÄ¶¶½ÙÃ«)¤È¡¢À¤³¦Åª¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëÄï¤ÎºäºêÍö(ÅÏî´·½Í´)¤È¤¤¤¦·»Äï¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢²áµî¤È¸½ºß¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤ë¡£
¼Âºß¤¹¤ë·Ù»ëÄ£¤Î¡ÖÁÜºº»Ù±çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼(SSBC)¡×¤ò½é¤á¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Î²òÀÏ¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁÜºº¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¤òÊª¸ì¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÅÀ¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÉÁ¼Ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÂª¤¨¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡ü¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¤ÇÄ©¤à¡Ø¥Ë¥Î¥Á¥ç¥³¥Þ¥Ã¥Á¡Ù
ÆóµÜÏÂÌé¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥Î¥Á¥ç¥³¥Þ¥Ã¥Á¡Ù(TBS¡¢9·î3ÆüÊüÁ÷)¤Ï¡¢¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¤Ç61.1%¤ÎÃíÌÜÅÙ¤òµÏ¿¤·¡¢6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö³Æ³¦¤Î°ìÎ®Æ±»Î¤Ë¤è¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿°Û¼ïÄº¾å·èÀï¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÆóµÜ¡õ¥Á¥ç¥³¥×¥é¤ÎÇ®ÎÌ¤¢¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¼´¤Ë¥Ñ¥Í¥é¡¼¤¬¾¡ÇÔ¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë»²²Ã·¿¤Î¹½À®¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¹â¤µ48m¤Î¾ë¤ÎÄº¾å¤Þ¤Ç¤ÎÂ®¤µ¤ò¶¥¤¦ÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÆêºêÃÒ°¡¤µ¤ó¤¬³°ÊÉ¤òÅÐ¤ë¡ÖÊÉÅÐ¤ê¡×¤ÇÄ©Àï¤·¡¢À¤³¦Î¦¾åÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÆ£¸÷¸¬»Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¬ÃÊ¥À¥Ã¥·¥å¡×¤ÇÂÐ¹³¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤òÀ¸¤«¤·¤¿Äº¾åÂÐ·è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÄ¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥ÈÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤Áª¼ê¡¦º´Æ£½ÊÇµÁª¼ê¥Ú¥¢¤È¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¼ê¡¦±óÆ£ÊÝ¿Î»á¤¬·ãÆÍ¡£¤µ¤é¤Ë²øÎÏ²¦·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»å°æ²ÅÃË»á¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¶ÀÍ¥æÆÁª¼ê¤ò´Þ¤à8¿Í¤Î²øÎÏ¼«Ëý¤¬½¸·ë¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎµðÂç¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É²¡¤·¹ç¤¤¥Ð¥È¥ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
³Æ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¤ÇÄ©¤à°Û¼ï³ÊÆ®µ»Åª¤ÊÂÐ·è¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
REVISIO ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¿ÍÂÎÇ§¼±¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²èÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¡£¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¹ñÆâÎß·×200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ëÄ°Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ØÉ¸¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
