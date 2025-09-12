»°Ã«¹¬´î¡ß¿ûÅÄ¾Úö¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤ËµÆÃÏÑÛ»Ò¡¢ºäÅì×½½½Ïº¡¢°æ¾å½ç¡¢Ìî´Ö¸ýÅ°¤é
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù(10·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á)¤Ë¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢ºäÅì×½½½Ïº¡¢°æ¾å½ç¡¢Ìî´Ö¸ýÅ°¡¢¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥°¥é¥Ö¡¢ÌîÅºµÁ¹°¡¢Ä¹ÌîÎ¤Èþ¡¢²Âµ×ÁÏ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
(¾åÃÊº¸¤«¤é)ºäÅì×½½½Ïº¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢°æ¾å½ç¡¡(²¼ÃÊº¸¤«¤é)²Âµ×ÁÏ¡¢¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥°¥é¥Ö¡¢Ìî´Ö¸ýÅ°¡¢Ä¹ÌîÎ¤Èþ¡¢ÌîÅºµÁ¹°
»°Ã«¹¬´î»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î°ÂÄêÀ®Ä¹´ü¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ´ü¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£
µÆÃÏ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÆÆâ½ê¤Î¤ª¤Ð¤Ð¡£Ææ¤á¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦µ×Éô»°À®(¿ûÅÄ¾Úö)¤òËÝ¤í¤¦¤¹¤ë¡£
ºäÅì¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ëÈ¬Ê¬(¤Ï¤Ã¤×¤ó)¿À¼Ò¤Î¿À¼ç¡¦¹¾Æ¬ÏÀÊ¿Ìò¡£Öà½÷¤Î¼ùÎ¤(ÉÍÊÕÈþÇÈ)¤ÎÉã¿Æ¤Ç¡¢¸·³Ê¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤¢¤ë½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°æ¾å¤Ï¡¢·à¾ì¤ÎµÒ°ú¤¡¦¤¦¤ëÌìÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¦¤ëÌì¤Ï½ÂÃ«¤ÎÈË²Ú³¹¤ËÀºÄÌ¤·¤¿Ä´»Ò¤Î¤¤¤¤¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡£¹ª¤ß¤Ê¸ý¾å¤Ç¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¼ê»ý¤Á´ÇÈÄ¤ò¤«¤¶¤·¤Ê¤¬¤éµÒ°ú¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìî´Ö¸ý¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Î·à¾ì¤òÀ®Î©¤µ¤»¤è¤¦¤È¶ìÏ«¤òÀË¤·¤Þ¤ºËÛÁö¤¹¤ë¡¢°¥½¥Éº¤¦ÉñÂæ´ÆÆÄ¡¦È¼¹©ºîÌò¡£
¥·¥ë¥Ó¥¢¤Ï¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê·à¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥¸¥§¥·¡¼ºÍ²ìÌò¤Ç¡¢ÀÖ»úÂ³¤¤Î·à¾ì¤Ë¤ä¤¤â¤¤·¡¢»ÙÇÛ¿Í¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¦¤ë¡£Î®¹Ô¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÈë½ñ¡¦Íð»ÎÏº¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢²Âµ×¡£ÌîÅº¤Ï¡¢·à¾ì»ÙÇÛ¿Í¡¦ÀõÌîÂçÌç¡£¤½¤ÎºÊ¡¦ÀõÌî¥Õ¥ì¤òÄ¹Ìî¤¬±é¤¸¤ë¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢·à¾ì±¿±Ä¤ËÆü¡¹¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£ÀÖ»úÂ³¤¤Ç¥¸¥§¥·¡¼ºÍ²ì)¤«¤é¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ê¡Ä¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£µÆÃÏÑÛ»Ò
¡Ö¤Þ¤¿»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÄº¤±¤ëÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤ËÂçÊÑ¤ËÂçÊÑ¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹ë²Ú°¼à¥!! ÀµÄ¾¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ë¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤Ð¤Ð¤È¤¤¤¦Æñ²ò¤ÊÌò¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¼¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×
¡û¢£ºäÅì×½½½Ïº
¡ÖÀè¤º¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡È¤ª¡¼³Ú¤·¤ß!¡É¤È»×¤¤¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡È¤¦¤Ï¡¼! ¤³¤ê¤ã³Ú¤·¤ß!¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡È¤¢¤Ï¤Ï¤Ï!³Ú¤·¤ß! ³Ú¤·¤ß¡Á!¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!¡×
¡û¢£°æ¾å½ç
¡Ö¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Ï»ä¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿³¹¡¢º£¤âÂçÀª¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë½ÂÃ«¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¡£º£¤ÏÃç´Ö¤È¾¼ÏÂ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÈþÌ£(¤ª¤¤)¤·¤¤³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò½½Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾¼ÏÂ¤ò°ì½ï¤ËÃµµá¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£Ãµµá¡Á(Thank you)¡£¤Ï¤Ï¤Ï!¡×
¡û¢£Ìî´Ö¸ýÅ°
¡Ö¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿»°Ã«¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¤è¤â¤ä¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ½éÆü¤«¤é¡È³Ú¤·¤¤¡É¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤ÆÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ä¤Î¤Ë¶ì¿´¤·¤¿²±¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÌÌ¡¹¤¬½¸·ë¤·¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢10·î¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×
¡û¢£¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥°¥é¥Ö
¡Ö¤Þ¤º¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë»ö¤âº£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¥»¥Ã¥È¤ò¸«¤¿»þ¤Î¶½Ê³Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó! ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÁá¤¯¸«¤¿¤¤! ³§ÍÍ¤Ë¤âÁá¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤! Áá¤¯ÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¿¤Á¡¢Âæ»ì¤¿¤Á¤Î´°À®ÈÇ¤òÌÜ·â¤·¤¿¤¤! ¤¢¤Î»þÂå¤Î¤¢¤Î³¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë½»¿Í¤¿¤Á¤ÈÁá¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤!¡×
¡û¢£ÌîÅºµÁ¹°
¡Ö¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ËÆþ¤ë¾¯¤·Á°¤Î¥¨¥ê¥Þ¥¥È¥«¥²¤¬ÂçÎ®¹Ô¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ59Ç¯¤Î½ÂÃ«¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¯ÁÇÅ¨(¤¹¤Æ¤)¤Ç¤¹!! ´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬Á´ÀºÎÏÃí¤¤¤Ç¾¼ÏÂ59Ç¯¤òºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥Ã¥È¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¾¼ÏÂ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(Ï¢¥É¥é¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥Ã¥È¡¢¶Ã¤¤Ç¤¹)¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉñÂæ½Ð¿È¤ÎÊý¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÎÊý¡¢¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤ÎÊý¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤ÎÊý¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤ÎÊý¡¢¾®·à¾ì½Ð¿È¤ÎÊý¡¢¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¤ÎÊý¡¢²»³Ú¶È³¦¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ê¤ÉÁÇÅ¨(¤¹¤Æ¤)¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¤½¤·¤ÆÌ±ÊüGPÂÓÏ¢¥É¥é25Ç¯¤Ö¤ê¤Î»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¾¼ÏÂ59Ç¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡ß¸ÄÀÇÉ¥¥ã¥é¤ÎÇÐÍ¥Éô¡ß»°Ã«¤µ¤ó¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªµÓËÜ¡¢¤³¤Î3¤Ä¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤Ìõ¤¬Ìµ¤¤!¥¹¥Þ¥Û¤âÌµ¤¤»þÂå¡¢½ÂÃ«¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤ë¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÀ¸¤¤¿1984Ç¯¡¢¾¼ÏÂ59Ç¯¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!!¡×
¡û¢£Ä¹ÌîÎ¤Èþ
¡Ö¤Þ¤¿¤â»°Ã«ºîÉÊ¤Ç¡ÈÊÑ¤Ê½÷¡É¤ò±é¤¸¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò(¤¦¤ì)¤·¤¤¤Ç¤¹! ¤·¤«¤â¡ÈÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È»°Ã«¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¡È¥É¥é¥Þ¤Î³°¤Ç¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬À¨¤¯¤¤¤¤!¡É¤È¤â¡£¥Õ¥ì¤ÏËÜÅö¤ËÌ¯¤Á¤¯¤ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ(¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ?)±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤â¿·Á¯¤ÊÌò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´é¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ë»°Ã«¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÃ¯¤â¤¬µ±¤¯ÌÀÆü¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Î¤³¤È¤òº£¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤³¤ì¤ò¸«¤ëÊý¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¡û¢£²Âµ×ÁÏ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Íð»ÎÏº¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿²Âµ×ÁÏ¤Ç¤¹¡£»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ËºÆ¤Ó½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£ºîÉÊ¤Ï¼ç±é¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ï£¡¹(¤½¤¦¤½¤¦)¤¿¤ë½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬µÓËÜ¤Î»°Ã«¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢°ìÅÙ´Ñ¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¸ÄÀÅª¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤¬ÅÜÅó(¤É¤È¤¦)¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬±é¤¸¤ëÍð»ÎÏº¤Ï¡¢Ìµ¸ý¤ÇÌµ°¦ÁÛ¤ÊÃË¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¾±ºÀµµ´ÆÆÄ¤Ë¥¥ã¥é¤ÎÊý¸þÀ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÙ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÌÇò¤¤Ìò¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¼«¿È¤âÂç¹¥¤¤ÊÌò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ¤¬1980Ç¯Âå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°áÁõ¡¦¥»¥Ã¥È¡¦¾®Æ»¶ñ¤Ê¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤é¤Ê¤Ë¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅö»þ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤Î»×ÏÇ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë·²Áü·à¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡û¢£¶â¾ë°½¹á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¡¢º£ºî¤¬¤É¤ì¤Û¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤ÀÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤¿Êý¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹! µÆÃÏ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¤ª¤Ð¤Ð¡È¤òºÇ¹â¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£×½½½Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÊý¤Ç¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤È¤¹¤Æ¤¤Ê¿Æ»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½ç¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡È¤¦¤ëÌì¡È¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä·¤Í²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¤¦¤ëÌì¡È¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìî´Ö¸ý¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅÄÀÃå¤ÇÂ¿ºÍ¤Ê¡ÈÈ¼¡È¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÈ¼¤µ¤ó!¡É¤È¿ûÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥¯¥Ù¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ë¥Ó¥¢¤µ¤ó¡¢²Âµ×¤µ¤ó¤Î²ø¤·¤²¤Ê¥Ú¥¢¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¶²¤í¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡Ä¡£¤³¤Î2¿Í¤¬Êª¸ì¤òÁß¤²ó¤¹¤µ¤Þ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÌîÅº¤µ¤ó¤ÈÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Î¤´É×ÉØ¤Ï¡¢»ÙÇÛ¿Í¤È¤·¤Æ·à¾ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ×ÉØ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÄÀÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï8Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¡×¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄIP¡¦ÇÛ¿®Å¸³«¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù(Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á)¤ò¡¢Netflix¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
(¾åÃÊº¸¤«¤é)ºäÅì×½½½Ïº¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢°æ¾å½ç¡¡(²¼ÃÊº¸¤«¤é)²Âµ×ÁÏ¡¢¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥°¥é¥Ö¡¢Ìî´Ö¸ýÅ°¡¢Ä¹ÌîÎ¤Èþ¡¢ÌîÅºµÁ¹°
»°Ã«¹¬´î»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î°ÂÄêÀ®Ä¹´ü¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ´ü¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£
ºäÅì¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ëÈ¬Ê¬(¤Ï¤Ã¤×¤ó)¿À¼Ò¤Î¿À¼ç¡¦¹¾Æ¬ÏÀÊ¿Ìò¡£Öà½÷¤Î¼ùÎ¤(ÉÍÊÕÈþÇÈ)¤ÎÉã¿Æ¤Ç¡¢¸·³Ê¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤¢¤ë½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°æ¾å¤Ï¡¢·à¾ì¤ÎµÒ°ú¤¡¦¤¦¤ëÌìÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¦¤ëÌì¤Ï½ÂÃ«¤ÎÈË²Ú³¹¤ËÀºÄÌ¤·¤¿Ä´»Ò¤Î¤¤¤¤¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡£¹ª¤ß¤Ê¸ý¾å¤Ç¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¼ê»ý¤Á´ÇÈÄ¤ò¤«¤¶¤·¤Ê¤¬¤éµÒ°ú¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìî´Ö¸ý¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Î·à¾ì¤òÀ®Î©¤µ¤»¤è¤¦¤È¶ìÏ«¤òÀË¤·¤Þ¤ºËÛÁö¤¹¤ë¡¢°¥½¥Éº¤¦ÉñÂæ´ÆÆÄ¡¦È¼¹©ºîÌò¡£
¥·¥ë¥Ó¥¢¤Ï¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê·à¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥¸¥§¥·¡¼ºÍ²ìÌò¤Ç¡¢ÀÖ»úÂ³¤¤Î·à¾ì¤Ë¤ä¤¤â¤¤·¡¢»ÙÇÛ¿Í¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¦¤ë¡£Î®¹Ô¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÈë½ñ¡¦Íð»ÎÏº¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢²Âµ×¡£ÌîÅº¤Ï¡¢·à¾ì»ÙÇÛ¿Í¡¦ÀõÌîÂçÌç¡£¤½¤ÎºÊ¡¦ÀõÌî¥Õ¥ì¤òÄ¹Ìî¤¬±é¤¸¤ë¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢·à¾ì±¿±Ä¤ËÆü¡¹¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£ÀÖ»úÂ³¤¤Ç¥¸¥§¥·¡¼ºÍ²ì)¤«¤é¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ê¡Ä¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£µÆÃÏÑÛ»Ò
¡Ö¤Þ¤¿»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÄº¤±¤ëÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤ËÂçÊÑ¤ËÂçÊÑ¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹ë²Ú°¼à¥!! ÀµÄ¾¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ë¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤Ð¤Ð¤È¤¤¤¦Æñ²ò¤ÊÌò¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¼¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×
¡û¢£ºäÅì×½½½Ïº
¡ÖÀè¤º¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡È¤ª¡¼³Ú¤·¤ß!¡É¤È»×¤¤¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡È¤¦¤Ï¡¼! ¤³¤ê¤ã³Ú¤·¤ß!¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡È¤¢¤Ï¤Ï¤Ï!³Ú¤·¤ß! ³Ú¤·¤ß¡Á!¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!¡×
¡û¢£°æ¾å½ç
¡Ö¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Ï»ä¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿³¹¡¢º£¤âÂçÀª¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë½ÂÃ«¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¡£º£¤ÏÃç´Ö¤È¾¼ÏÂ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÈþÌ£(¤ª¤¤)¤·¤¤³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò½½Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾¼ÏÂ¤ò°ì½ï¤ËÃµµá¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£Ãµµá¡Á(Thank you)¡£¤Ï¤Ï¤Ï!¡×
¡û¢£Ìî´Ö¸ýÅ°
¡Ö¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿»°Ã«¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¤è¤â¤ä¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ½éÆü¤«¤é¡È³Ú¤·¤¤¡É¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤ÆÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ä¤Î¤Ë¶ì¿´¤·¤¿²±¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÌÌ¡¹¤¬½¸·ë¤·¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢10·î¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×
¡û¢£¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥°¥é¥Ö
¡Ö¤Þ¤º¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë»ö¤âº£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¥»¥Ã¥È¤ò¸«¤¿»þ¤Î¶½Ê³Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó! ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÁá¤¯¸«¤¿¤¤! ³§ÍÍ¤Ë¤âÁá¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤! Áá¤¯ÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¿¤Á¡¢Âæ»ì¤¿¤Á¤Î´°À®ÈÇ¤òÌÜ·â¤·¤¿¤¤! ¤¢¤Î»þÂå¤Î¤¢¤Î³¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë½»¿Í¤¿¤Á¤ÈÁá¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤!¡×
¡û¢£ÌîÅºµÁ¹°
¡Ö¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ËÆþ¤ë¾¯¤·Á°¤Î¥¨¥ê¥Þ¥¥È¥«¥²¤¬ÂçÎ®¹Ô¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ59Ç¯¤Î½ÂÃ«¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¯ÁÇÅ¨(¤¹¤Æ¤)¤Ç¤¹!! ´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬Á´ÀºÎÏÃí¤¤¤Ç¾¼ÏÂ59Ç¯¤òºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥Ã¥È¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¾¼ÏÂ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(Ï¢¥É¥é¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥Ã¥È¡¢¶Ã¤¤Ç¤¹)¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉñÂæ½Ð¿È¤ÎÊý¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÎÊý¡¢¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤ÎÊý¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤ÎÊý¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤ÎÊý¡¢¾®·à¾ì½Ð¿È¤ÎÊý¡¢¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¤ÎÊý¡¢²»³Ú¶È³¦¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ê¤ÉÁÇÅ¨(¤¹¤Æ¤)¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¤½¤·¤ÆÌ±ÊüGPÂÓÏ¢¥É¥é25Ç¯¤Ö¤ê¤Î»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¾¼ÏÂ59Ç¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡ß¸ÄÀÇÉ¥¥ã¥é¤ÎÇÐÍ¥Éô¡ß»°Ã«¤µ¤ó¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªµÓËÜ¡¢¤³¤Î3¤Ä¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤Ìõ¤¬Ìµ¤¤!¥¹¥Þ¥Û¤âÌµ¤¤»þÂå¡¢½ÂÃ«¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤ë¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÀ¸¤¤¿1984Ç¯¡¢¾¼ÏÂ59Ç¯¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!!¡×
¡û¢£Ä¹ÌîÎ¤Èþ
¡Ö¤Þ¤¿¤â»°Ã«ºîÉÊ¤Ç¡ÈÊÑ¤Ê½÷¡É¤ò±é¤¸¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò(¤¦¤ì)¤·¤¤¤Ç¤¹! ¤·¤«¤â¡ÈÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È»°Ã«¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¡È¥É¥é¥Þ¤Î³°¤Ç¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬À¨¤¯¤¤¤¤!¡É¤È¤â¡£¥Õ¥ì¤ÏËÜÅö¤ËÌ¯¤Á¤¯¤ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ(¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ?)±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤â¿·Á¯¤ÊÌò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´é¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ë»°Ã«¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÃ¯¤â¤¬µ±¤¯ÌÀÆü¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Î¤³¤È¤òº£¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤³¤ì¤ò¸«¤ëÊý¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×
¡û¢£²Âµ×ÁÏ
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Íð»ÎÏº¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿²Âµ×ÁÏ¤Ç¤¹¡£»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ËºÆ¤Ó½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£ºîÉÊ¤Ï¼ç±é¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ï£¡¹(¤½¤¦¤½¤¦)¤¿¤ë½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬µÓËÜ¤Î»°Ã«¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢°ìÅÙ´Ñ¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¸ÄÀÅª¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤¬ÅÜÅó(¤É¤È¤¦)¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬±é¤¸¤ëÍð»ÎÏº¤Ï¡¢Ìµ¸ý¤ÇÌµ°¦ÁÛ¤ÊÃË¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¾±ºÀµµ´ÆÆÄ¤Ë¥¥ã¥é¤ÎÊý¸þÀ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÙ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÌÇò¤¤Ìò¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¼«¿È¤âÂç¹¥¤¤ÊÌò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ¤¬1980Ç¯Âå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°áÁõ¡¦¥»¥Ã¥È¡¦¾®Æ»¶ñ¤Ê¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤é¤Ê¤Ë¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅö»þ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤Î»×ÏÇ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë·²Áü·à¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡û¢£¶â¾ë°½¹á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¡¢º£ºî¤¬¤É¤ì¤Û¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤ÀÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤¿Êý¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹! µÆÃÏ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¤ª¤Ð¤Ð¡È¤òºÇ¹â¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£×½½½Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÊý¤Ç¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤È¤¹¤Æ¤¤Ê¿Æ»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½ç¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡È¤¦¤ëÌì¡È¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä·¤Í²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¤¦¤ëÌì¡È¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìî´Ö¸ý¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅÄÀÃå¤ÇÂ¿ºÍ¤Ê¡ÈÈ¼¡È¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÈ¼¤µ¤ó!¡É¤È¿ûÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥¯¥Ù¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ë¥Ó¥¢¤µ¤ó¡¢²Âµ×¤µ¤ó¤Î²ø¤·¤²¤Ê¥Ú¥¢¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¶²¤í¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡Ä¡£¤³¤Î2¿Í¤¬Êª¸ì¤òÁß¤²ó¤¹¤µ¤Þ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÌîÅº¤µ¤ó¤ÈÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Î¤´É×ÉØ¤Ï¡¢»ÙÇÛ¿Í¤È¤·¤Æ·à¾ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ×ÉØ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÄÀÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï8Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¡×¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄIP¡¦ÇÛ¿®Å¸³«¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù(Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á)¤ò¡¢Netflix¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó