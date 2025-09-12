¿Í¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¾ÆÆùÅ¹¿ô¤¬ËÌ³¤Æ»°ì¤Î³¹¤È¤Ï¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ËÌ³¤Æ»¤ÎÏÃ¡Û
ÄêÈÖ¤Ï¡Öµí¥µ¥¬¥ê¡×¤È¡ÖÆÚ¥Û¥ë¥â¥ó¡×
¿Í¸ýÌó10Ëü9000¿Í¡Ê2025Ç¯£´·î»þÅÀ¡Ë¤ÎËÌ¸«¤Ï¡¢¡Ö¿Í¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¿ô¤¬ËÌ³¤Æ»°ì¤Î³¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÌ¸«»Ô¤Î£±Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¾ÆÆùÅ¹¿ô¤Ï4.8¸®¤Ç¡¢Á´¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÄ¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¡Ê5.26¸®¡Ë¡¢²Æì¸©ÀÐ³À»Ô¡Ê5.02¸®¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç3°Ì¤Ç¤¹¡Ê2021Ç¯¡¢Æî¿®½£ÃÜ»ºÊª¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñÄ´¤Ù¡Ë¡£
ËÌ¸«»Ô¤Ë¾ÆÆùÅ¹¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¹ñÅ´ËÌ¸«±Ø¡Ê¸½ºß¤Î£Ê£ÒËÌ¸«±Ø¡Ë¤ÎÆîÂ¦¤Ë²ÈÃÜ¤Î½èÍý¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢°Â¤¯¤Æ¿·Á¯¤ÊÆù¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ¸«¤ËºÇ½é¤Î¾ÆÆùÅ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ25Ç¯¡Ê1950¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÎÏ¡×¤È¤¤¤¦²°Âæ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²°Âæ¤Ç¡¢Åö»þ¤¢¤Þ¤ê¿©ÍÑ¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¤ÎÆâÂ¡Æù¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ñÅ´¿¦°÷¤ä²ñ¼Ò°÷¤Î´Ö¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»ÔÆâ¤Ë¾ÆÆù¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ¸«¾ÆÆù¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥«¥ë¥Ó¤ä¥íー¥¹¡¢¥¿¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öµí¥µ¥¬¥ê¡Ê²£³ÖËì¤Î¶ÚÆù¤Î°ìÉô¡Ë¡×¤È¡ÖÆÚ¥Û¥ë¥â¥ó¡Ê¼ç¤ËÂçÄ²¤ä¾®Ä²¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÌ¸«»Ô¤Ï¥¿¥Þ¥Í¥®¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤âÆüËÜ°ì¤Ç¡¢ËÌ¸«¾ÆÆù¤Ë¤â¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¾ÆÆùÅ¹¤Ç¤Ï¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢À¸¥À¥ì¡Ê²ÃÇ®½èÍý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ÆÆù¤Î¤Ä¤±¥À¥ì¡Ë¤Ëº®¤¼¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÌ¸«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÏ»ºÃÏ¾Ã¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ¸«»Ô¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê³¹¡©
¸½ºß¤ÎËÌ¸«»Ô¤Ï¡¢Ê¿À®18Ç¯¡Ê2006¡Ë¡¢ËÌ¸«»Ô¡¢Ã¼ÌîÄ®¡¢¾ïÏ¤Ä®¡¢Î±ÊÕé¢Ä®¤¬¹çÊ»¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£ËÌ³¤Æ»¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹¤¤»Ô¤Ç¤¹¡ÊÁ´¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï4°Ì¡Ë¡£
¥«ー¥ê¥ó¥°¤Î³¹
ËÌ¸«»Ô¤Ï¥«ー¥ê¥ó¥°¤Î³¹¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¡£¾ïÏ¤ÃÏ¶è¤Ë¤ÏÆüËÜºÇÂç¤Î¥«ー¥ê¥ó¥°¥Ûー¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¥í¥³¡¦¥½¥éー¥ì¡×¤â¡¢¤³¤Î¥Ûー¥ë¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Þ¥Í¥®¤ÎÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì
ËÌ¸«»Ô¤Ï¹ñÆâºÇÂç¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®À¸»ºÃÏ¤Ç¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¡Ê2022¡Ë¤ÎËÌ¸«»Ô¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®½Ð²ÙÎÌ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÌó22¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÆÆù¤Î³¹
ËÌ¸«»Ô¤Ç¤ÏËèÇ¯2·î¾å½Ü¤Ë¡¢²°³°¤Ë¼·ÎØ¤òÊÂ¤Ù¾ÆÆù¤ò³Ú¤·¤à¡ÖËÌ¸«¸·´¨¤Î¾Æ¤Æù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¸·´¨¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤äÂçÃêÁª²ñ¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê»²²Ã¤Ë¤ÏÁ°Çä¤êÆþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¡Ë¡£
À¤³¦°ì¤Î¥Ï¥Ã¥«¤Î³¹¤À¤Ã¤¿
ÀïÁ°¤ÎËÌ¸«»Ô¤ÏÀ¤³¦¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Î7³ä¤òÀê¤á¤ë¡¢À¤³¦°ì¤Î¥Ï¥Ã¥«À¸»ºÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¾¼ÏÂ30Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¹çÀ®¥Ï¥Ã¥«¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥Ï¥Ã¥«»º¶È¤Ï¿êÂà¡£¸½ºß¤Ï¡¢ËÌ¸«¥Ï¥Ã¥«µÇ°´Û¤Ç¤½¤ÎÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ï¥Ã¥«À¸»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÎ´À¹¤·¤¿¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÌîÉÕµíÄ®¡Ê¸½ºß¤ÎËÌ¸«»Ô¡Ë»Ô³¹¡£¡ØÌîÉÕµíÄ®»ï¡Ù¡Ê¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´ÛÂ¢¡Ë¤è¤ê¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ËÌ³¤Æ»¤ÎÏÃ¡Ù´Æ½¤¡§ÏÂÅÄ Å¯