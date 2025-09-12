Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£·±ß£²£°Á¬Á°¸å¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç°ì»þ£±£´£¶±ßÂæ¡áÅìµþ°ÙÂØ
Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£·±ß£²£°Á¬Á°¸å¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç°ì»þ£±£´£¶±ßÂæ¡áÅìµþ°ÙÂØ
¡¡Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£·±ß£²£°Á¬Á°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£³¤³°»Ô¾ì¤Ç°ì»þ£±£´£¶±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô»õÁí¹ç¤ÎÁ°·îÈæ¤¬¤ä¤ä¶¯¤«¤Ã¤¿°Ê³°¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬Í½ÁÛ³°¤ËÂç¤¤¯Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤Î¸·¤·¤µ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬Âç¤¤¯¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
USDJPY¡¡147.19
¡¡Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£·±ß£²£°Á¬Á°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£³¤³°»Ô¾ì¤Ç°ì»þ£±£´£¶±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô»õÁí¹ç¤ÎÁ°·îÈæ¤¬¤ä¤ä¶¯¤«¤Ã¤¿°Ê³°¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬Í½ÁÛ³°¤ËÂç¤¤¯Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤Î¸·¤·¤µ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬Âç¤¤¯¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
USDJPY¡¡147.19