ÊÆ¹ñ¤¬G7¤ËÃæ¹ñ¥¤¥ó¥É¤Ë¹â´ØÀÇ²Ê¤¹¤è¤¦Í×ÀÁ¡¢¶âÍËÆü¤ËG7ºâÌ³Âç¿Ã¤é¶¨µÄ
ÊÆ¹ñ¤¬G7¤ËÃæ¹ñ¥¤¥ó¥É¤Ë¹â´ØÀÇ²Ê¤¹¤è¤¦Í×ÀÁ¡¢¶âÍËÆü¤ËG7ºâÌ³Âç¿Ã¤é¶¨µÄ
ÊÆ¹ñ¤ÏG7¤ËÂÐ¤·¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤ËÂÐ¤·´ØÀÇ¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢50%¤«¤éºÇÂç¤Ç100%¤Î´ØÀÇ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£FT¤¬Êó¤¸¤¿¡£G7ºâÌ³Âç¿Ã¤é¤Ï¶âÍËÆü¤Ë´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¡£
²¤½£Ï¢¹ç¤Ï·ÐºÑÅª±Æ¶Á¤ÈÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÊóÉü¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤ÈÃæ¹ñ¤Î2¤Ä¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ë¹â´ØÀÇ¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤È¼çÄ¥¡¢¤½¤Î¤¿¤á¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÎÏ¶¯²½¤ÇÊÆ¹ñ¤òÀâÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢²áµî¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥êー¤È¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤¬ÂÐÏªÀ©ºÛ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢EU¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¶¯²½ºö¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤ÏG7¤ËÂÐ¤·¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤ËÂÐ¤·´ØÀÇ¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢50%¤«¤éºÇÂç¤Ç100%¤Î´ØÀÇ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£FT¤¬Êó¤¸¤¿¡£G7ºâÌ³Âç¿Ã¤é¤Ï¶âÍËÆü¤Ë´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ëÍ½Äê¡£
²¤½£Ï¢¹ç¤Ï·ÐºÑÅª±Æ¶Á¤ÈÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÊóÉü¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤ÈÃæ¹ñ¤Î2¤Ä¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ë¹â´ØÀÇ¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤È¼çÄ¥¡¢¤½¤Î¤¿¤á¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÎÏ¶¯²½¤ÇÊÆ¹ñ¤òÀâÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢²áµî¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥êー¤È¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤¬ÂÐÏªÀ©ºÛ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢EU¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¶¯²½ºö¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£