東日本大震災で津波にのまれながら奇跡的に助かった宮城県南三陸町の佐藤仁町長（７３）が１１日の町議会で、「町を再建するという私の使命は全て終えた」と述べ、１１月５日の任期満了で引退する考えを表明した。

佐藤氏の引退で、岩手、宮城、福島３県の沿岸部と福島第一原発事故周辺の４２市町村のうち、震災当時からの首長は３市村のみとなる。

佐藤氏は合併に伴う２００５年の町長選で初当選し、現在５期目。１１年３月の震災では旧防災対策庁舎の屋上で津波にのまれたが、非常階段の手すりに足が引っかかり一命を取り留めた。町では災害関連死を含め６２０人が犠牲となり、２１１人が行方不明となった。

被災後は町全体の高台移転を決断し、１７年に南三陸さんさん商店街、２２年に伝承施設を開業。町職員ら４３人が犠牲となった庁舎は遺族や町民の間で保存か解体かで揺れたが、２４年７月に町有化した。

佐藤氏は議会後の記者会見で、「遺族に様々な思いがあるというのはずっと正面から受け止めてきた」と語った。

３県の沿岸部などでは市町村長の世代交代が進み、震災当時からは宮城県の菅原茂・気仙沼市長、福島県の立谷秀清・相馬市長と遠藤雄幸・川内村長のみとなる。岩手県では今年７月、５００人以上が犠牲になった宮古市の山本正徳氏が４期１６年で退任してゼロとなった。