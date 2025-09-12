Chilla¡Çs Art¤Î¥Û¥éー¥²ー¥à¤¬½é¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¡¡±Ê¹¾ÆóÏ¯´ÆÆÄºî¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù2026Ç¯¸ø³«·èÄê
¡¡Chilla¡Çs Art¤Î¥Û¥éー¥²ー¥à¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡ØÌë¶Ð»ö·ï The Convenience Store¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥é¡Ù¡Ø¥À¥¯¥½¡Ù¡ØFF10¡Ù¡¡¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¥²ー¥à
¡¡¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯2·î¤ËSteam¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÎÌë¶Ð¤ÇÆ¯¤¯½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬ÍÍ¡¹¤Ê²ø°Û¤ËÁø¶ø¤¹¤ëÃ»ÊÔ¥Û¥éー¥²ー¥à¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ó¥Ó¥ËÉÁ¼Ì¤äÉÔµ¤Ì£¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢¾×·âÅª¤Ê±é½Ð¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¼Ô¤äVTuber¤¬Â¿¿ô¥×¥ì¥¤¡£YouTube¤Ç¤Î¥²ー¥à¼Â¶·Æ°²è¤ÏÁíºÆÀ¸¿ô6000Ëü²ó°Ê¾åµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨2025Ç¯8·î28Æü¸½ºß¡Ë¡£
¡¡¼Â¼Ì±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤¤µ¤é¤®±Ø¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÂêºà¤ËÆÈ¼«¤Î¼êË¡¤ÇÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿±Ê¹¾ÆóÏ¯¡£±Ç²è²½¤Ë¤¢¤¿¤ê±Ê¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ê¤é´ÆÆÄ¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ°´ê¤¬¿ë¤Ë³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Å°ÄìÅª¤Ë¥Û¥éー±é½Ð¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ´ÆÆÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸¶ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Chilla¡Æs Art¤â¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡ª¡ª¡¡¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù±Ç²è²½¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿ーーー¡ª¡ª¡ª¡¡2020Ç¯2·î¤Ë¥²ー¥à¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ½ºî¥²ー¥à¤Î½é±Ç²è²½¤ò´î¤ó¤À¡£
±Ç²è¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡ÊThe Convenience Store¡Ë¡ÙÆÃÊÌÀè¹Ô±ÇÁü¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÀè¹Ô±ÇÁü¤Ï¡¢¸¶ºî¥²ー¥à¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î·Ö¸÷Åô¤¬ÅÀÌÇ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Á¥ã¥¤¥à²»¤¬¶Á¤¯¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈChilla¡Çs Art¡Ê¸¶ºî¡Ë¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡ª¡ª¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù±Ç²è²½¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿ーーー¡ª¡ª¡ª2020Ç¯2·î¤Ë¥²ー¥à¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯½Ð¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ...¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½¡ª¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤Ï¡¢¥²ー¥à¤òÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¡¢¤Þ¤ÀÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
±Ê¹¾ÆóÏ¯¡Ê´ÆÆÄ¡Ë²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¡ØÌë¶Ð»ö·ï¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤Ê¤é´ÆÆÄ¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ°´ê¤¬¿ë¤Ë³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÅ°ÄìÅª¤Ë¥Û¥éー±é½Ð¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ´ÆÆÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼Ìë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Çµ¯¤³¤ë¿ô¡¹¤Î¶²ÉÝ¤Ï¡¢¤¤Ã¤È³§ÍÍ¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë