「セラミック」と「金属」、詰め物のメリット・デメリットを徹底比較【歯科医が監修】

歯に入れる詰め物で、セラミックと金属、どちらを選べば良いか迷っている方も多いのではないでしょうか。「見た目が気になる」「長持ちさせたい」「費用を抑えたい」など、詰め物に対する要望は個々によって様々です。そこで、セラミックと金属のメリット・デメリットなどを、神保町ミセ歯科・矯正歯科の三瀬先生に詳しく解説してもらいました。

監修歯科医師：

三瀬 太記（神保町ミセ⻭科・矯正⻭科）

日本大学歯学部卒業。東京医科歯科大学歯学部歯周病学講座入局。その後、神保町ミセ歯科・矯正歯科を開院。患者様の不安に寄り添い、丁寧な説明と対話を重視しながら個々のペースに合わせた診療を行う。院内では各専門分野の歯科医師が連携し、患者様一人ひとりのニーズに対応した治療法を提案している。日本口腔インプラント学会、日本歯科保存学会所属。日本歯周病学会認定医。

編集部

セラミックの詰め物のメリット・デメリットを教えてください。

三瀬先生

セラミックの詰め物は見た目が自然で美しいことが最大のメリットです。また、汚れがつきにくく、むし歯や歯周病のリスクを軽減できるほか、金属アレルギーの心配もありません。デメリットとしては、従来のセラミックは衝撃に弱く、噛み合わせや食いしばりで割れやすいのが欠点でした。しかし、ジルコニアの誕生によりこの問題は解決できるようになりました。ただし、ジルコニアは調整が不十分だと噛み合わせる歯を削ってしまうおそれがあるため、調整には細心の注意が必要です。

編集部

では、金属の詰め物のメリット・デメリットはいかがでしょうか？

三瀬先生

金属の詰め物は、強い噛み合わせに耐えられるのがメリットです。しかし、金属特有の色が目立ちやすく審美性に欠けるほか、金属アレルギーのリスクも無視できません。また、保険診療はコストが抑えられる一方で、使用できる材料が限られてしまうため精密な型取りが難しく、それが最終的な詰め物のフィット感に影響を与える可能性があります。さらに、金属は温度や力によって膨張や収縮、変形を起こしやすく、これによって生じたすき間や段差に汚れがたまりやすいのもデメリットです。

編集部

以上の内容をふまえると、セラミックと金属はそれぞれどのようなケースに適していますか？

三瀬先生

個々の状況や優先事項によって最適な選択は異なるため、担当の歯科医師とよく相談し、自分に合った選択をすることが大切です。

※この記事はMedical DOCにて＜歯の詰め物｢セラミック｣と｢金属｣のメリット･デメリットと選び方のポイントを歯科医が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。