¡ÖÅ¥ËÀ¡×¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤¤¤ë²È¤Î»à³Ñ¡¢¶õ¤Áã¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª°Õ³°¤Ê¿¯Æþ¼ê¸ý¤È¤Ï¡Ú·Ù»¡´±¤¬²òÀâ¡Û
°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¶¯ÅðÈï³²¤âÂ¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¡¢ËÉÈÈ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£ÈÈ¿Í¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²È¤Ë²¡¤·Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¸½Ìò¤Î·Ù»¡´±¤Ë¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤²È¤ÎÆÃÄ§¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êËÉÈÈÂÐºö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¿ù»³ÀµÇî¡Ë
¡Ö¶õ¤Áã¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¯Æþ¤Î¼ê¸ý
¡ÖËÉÈÈÂÐºö¤È¤Ï¡¢Å¥ËÀ¤Ê¤É¤Î¿¯Æþ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ·ù¤¬¤é¤»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤Î²È¤ÏÆþ¤ê¤Å¤é¤¤¤Ê¡Ù¡Ø¼ºÇÔ¤·¤ÆÊá¤Þ¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÈÅ¥ËÀ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤²È¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù»¡ËÜÉôÀ¸³è°ÂÁ´ÁíÌ³²Ý¤Î»³ÅÄ¹¬»Ê·ÙÉô¤À¡£ËÉÈÈÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Þ¤º½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÅ¨¤òÃÎ¤ë¡×¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£ÈÈ¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤«¤é¡¦¤É¤ó¤Ê¼ê¸ý¤Ç¡×¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬»ý¤Ä¥ê¥¢¥ë¤ÊÈÈºá¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÖÅ¥ËÀ¡×¡Ö¶¯Åð¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½»¿Í¤ÎÎ±¼é¤òÁÀ¤¦¡Ö¶õ¤Áã¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼ê¸ý¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö½»Âð¤Î¿¯ÆþÀàÅð¤Ë¤Ï¡¢¶õ¤Áã¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Ìë´Ö¤Ë½»¿Í¤¬¿²¤Æ¤¤¤ëº¢¤ò¸«¤Ï¤«¤é¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤¹¤ë¡ØÇ¦¹þ¤ß¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÆüÃæ¡¢½»¿Í¤¬ºßÂð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¿¯Æþ¤¹¤ë¡Øµï¶õ¤¡Ê¤¤¤¢¤¡Ë¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¦ÃÎ¸©²¼¤Î½»Âð¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿¯ÆþÅð¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤Áã¤¬74.1¡ó¡¢Ç¦¹þ¤ß¤¬21.4¡ó¡¢µï¶õ¤¤¬4.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºßÂðÃæ¤Ç¤âÈÈºá¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê»³ÅÄ·ÙÉô¡Ë
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Î°Ç¥Ð¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤¿¶§°¤Ê¶¯Åð»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤é¤Ï½»¿Í¤¬ºßÂð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ç²¡¤·Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¡¢¡Ö²È¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¸°¤Ï¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤»þÂå¤Ê¤Î¤À¡£
