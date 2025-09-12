BE:FIRST¤Ï¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¥Èー¥¯¡ª¡Øwith MUSIC¡Ù¼¡²ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½
9·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Øith MUSIC¡Ù¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤Ó²Î¾§³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ²Î¾§³Ú¶Ê
BE:FIRST¡ÖBoom Boom Back¡×¡Ö¶õ¡×
BOYNEXTDOOR¡ÖCount To Love¡×¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×
¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡Ö¤¤¤Ä¤«²¿¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡×
LiSA¡Ö¹ÈÏ¡²Ú¡×¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×
¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¸Þ½½²»½ç
¢£LiSA¤¬½éÅÐ¾ì¡ªBOYNEXTDOOR¤ÏCreepy Nuts¤Î¥«¥Ðー¤âÈäÏª
¤Þ¤â¤Ê¤¯¥Ç¥Ó¥åー5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëBE:FIRST¤¬¡Øwith MUSIC¡ÙÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¥Èー¥¯¡£4Ç¯¤Î´Ö¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤À¤ì¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖBillboard JAPANÁí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È JAPAN HOT100¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖBoom Boom Back¡×¤È¡¢NHKÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ëÃæ³Ø¹»¤ÎÉô¤Î²ÝÂê¶Ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¶õ¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
LiSA¤¬¡Øwith MUSIC¡Ù½éÅÐ¾ì¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ½÷À¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç½é¤á¤Æ100Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö¹ÈÏ¡²Ú¡×¤È¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤Î2¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î2¥Ç¥¤¥º¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¤¤¤Ä¤«²¿¤â¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡×¤ò±éÁÕ¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Üー¥¤¥°¥ëー¥× BOYNEXTDOOR¤Ï¡¢½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖCount To Love¡×¤È¡¢Creepy Nuts¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Ðー¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Øwith MUSIC¡Ù
09/13¡ÊÅÚ¡Ë 22:00～22:54¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È
MC¡§ÍÆ¯Í³Èþ»Ò
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¾¾²¼Þ«Ê¿
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§ BE:FIRST¡¢BOYNEXTDOOR¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡¢LiSA
