¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë´ßÃ«Íö´Ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Î¸½ÌòÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¹»¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ø³¤³°Î±³Ø¤·¤¿·Ð¸³¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢³¤³°Î±³Ø»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMMBHÎ±³Ø¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¼Â¶È²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï³ØÎò¼Ò²ñ¤À¤È»×¤¦¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ê¶µ°é¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¡¹¾¸ýÍ´»Ò¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥é¥¤¥ÕÊÔ½¸Éô¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ï³ØÈñ¤¬°Â¤¹¤®¤ë
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï³ØÎò¤ò¸«¤Ê¤¤´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¤¬Áý¤¨¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö³ØÎò¤ÏÂç»ö¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âº¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤Ã¤Æ¡Ö³ØÎò¼Ò²ñ¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ËÍ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬³ØÎò¼Ò²ñ¤À¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤â³ØÎò¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½ÅÍ×¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤¬ÆÃÊÌ¤Ë³ØÎòÊÐ½Å¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í³¤³°¤ÎÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É³ØÎò¼Ò²ñ¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤ÏËÜÅö¤Ë³ØÎò¼Ò²ñ¤Ç¤¹¡£ÂçÂ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê½¢¿¦¸ý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤ÊÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÂç³Ø±¡¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤·¡¢Âç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÂ´¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼Åª¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤ÎÊ¼»Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·±Îý¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ã¤Æ¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤Þ¤êÀ¸¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¹âÂ´¤Ç¤âÂçÂ´¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ëº¹¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂç³Ø¤Ï½Ð¤È¤¯¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ï³ØÈñ¤¬°Â¤¹¤®¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤À¤ÈÂç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç¿ôÀéËü±ß¤«¤«¤ë¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ê¤éÇ¯´Ö100Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¤·¤«¤â¡¢Æþ³Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¯¤Æ¡¢Æþ¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤É¤³¤«¤·¤é¤ÎÂç³Ø¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤ë¡£Âç³Ø¤Î¿ô¤À¤±Áý¤¨¤Æ¡¢¼Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢»äÎ©¤ÎÊ¸·Ï³ØÉô¤ÏÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡£Áá°ðÅÄ¤â·ÄØæ¤â¡¢³ØÀ¸¿ô¤¬Â¿²á¤®¤ë¡£¤â¤Ã¤È¿Í¿ô¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢³ØÈñ¤ò¾å¤²¤Æ¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¤À¤±¤¬³Ø¤Ö´Ä¶¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ÅÙ¡¢¥Þ¥¸¤ÇÁá°ðÅÄ¤«·ÄØæ¤Î³ØÄ¹¤ÈµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£³ØÀ¸¿ô¤òº£¤Î10Ê¬¤Î1¤Ë¤·¤Æ¡¢³ØÈñ¤ò¤¹¤´¤¯¾å¤²¤ë¡£¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤±¤ÉÍ¥½¨¤Ç³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¶µ¤¨¤ëÂ¦¤ÎµëÎÁ¤â¾å¤²¤Æ¡¢³ØÀ¸¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤ÈÌ©¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦²þ³×¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¡£º£¤ÎÂç³Ø¶µ°é¤Ã¤ÆÇöÍøÂ¿Çä¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¶µ°é¤Î¼Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
