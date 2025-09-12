¡Ú°æ¾åÌÐÆÁ¡¡²æ¤¬Æ»12¡Û´¶ÌµÎÌ¡¡³Ê¼°¹â¤¤¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¡×½éÀ©ÇÆ
¡¡82Ç¯¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¾Þ¶â²¦¤È¤Ê¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿Íâ83Ç¯3·î¡£¤³¤ÎÇ¯ºÇ½é¤Ë·Þ¤¨¤ëÆÃÊÌ¶¥ÎØ¡¢Âè36²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¡£½Ð¾ì¤¹¤ëÁ´Áª¼ê¤¬µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ë¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ°ì¤ò·èÄê¤¹¤ë°ìÈÖ³Ê¼°¹â¤¤Âç²ñ¡£¶¥ÎØÁª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¥ÇÏµ³¼ê¡¢¥Ü¡¼¥È¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤âÄÌ¾Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÈÉÕ¤¯Âç²ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð°ìÅÙ¤ÏÀäÂÐ¡¢³Í¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦Àï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÁ°¶¶¤Ï¸½ºß¤Î¥É¡¼¥àÁ°¤ÎÆ»Ï©¤ò³Ö¤Æ¤¿¸þ¤«¤¤Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶¥ÎØ¾ì¤Ç400ÁöÏ©¡£¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ê¤é¡¢¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢3Ãå¡¢2Ãå¡¢1Ãå¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï°ìÀï¤´¤È¤ËµÓ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¿¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÍ¥¾¡Àï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¢¨¾å¤«¤éÏÈÈÖ¡¢¼ÖÈÖ¡¢Áª¼êÌ¾¡¢ÅÐÏ¿ÃÏ¡Ë¡£
1¡ã1¡äµÈ°æ¡¡½¨¿Î¡ÊÀéÍÕ¡Ë
2¡ã2¡ä»³¸ý¡¡·ò¼£¡ÊÅìµþ¡Ë
3¡ã3¡äÃæÌî¡¡¹À°ì¡ÊÊ¡²¬¡Ë
4¡ã4¡ä¹ÓÀî¡¡¸¼ÂÀ¡ÊµÜ¾ë¡Ë
4¡ã5¡äÃÝÆâ¡¡µ×¿Í¡Ê´ôÉì¡Ë
5¡ã6¡äÀÐÀî¡¡¹À»Ë¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
5¡ã7¡äµµÀî¡¡½¤°ì¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
6¡ã8¡äÆ£ÅÄ¡¡Ä«¹°¡ÊÀÅ²¬¡Ë
6¡ã9¡ä°æ¾å¡¡ÌÐÆÁ¡Êº´²ì¡Ë
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¡¢¶å½£¤ÏÃæÌî¤µ¤ó¤È2¿Í¤À¤±¡£¸å¤í¤Ë¤Ï41´üÆ±´ü¤ÎµµÀî½¤°ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹æË¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ª¥¤¡Ê»ä¡Ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢S¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÃæÌî¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Á°¤«¤é¹¶¤á¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥ó¡Ê¢¨ÀéÍÕ¡¦Ë¼ÁíÈ¾Åç¤ÎÆîÉô¤Ë¤¢¤ëÆ»Ï©¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¡Ë¡¢38´üÆ±´ü¤ÎµÈ°æ¤µ¤ó¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥±¥ó¡Ê»³¸ý·ò¼£¡Ë¤µ¤ó¡£¤¢¤È¤ÏÃæÉôÀª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µÈ°æ¤µ¤ó¤¬Àµ¹¶Ë¡¤ÎÃæÌî¤µ¤ó¤òÆâ¤ØÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¾â¡Ê¢¨»Ä¤ê1¼þ¤Î¹ç¿Þ¡Ë¡£¤½¤³¤Ç¸åÊý¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿ÃæÉôÀª2¿Í¤¬°ìµ¤¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢²æ¡¹¡¢¶å½£Àª¤Ï5ÈÖ¼ê¤È6ÈÖ¼ê¡£Á°¤È¤Ï¤À¤¤¤Öµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ó¤Í¡¼¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÌî¤µ¤ó¤ÏºÇ½ª2¥³¡¼¥Ê¡¼²á¤®¤«¤é°ìµ¤¤Ë·þ¤ê¾å¤²¡¢Á°¤òÁ´ÉôÂª¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ½ª3³Ñ²á¤®¤Ë°ì½Ö¡¢ÃæÌî¤µ¤ó¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤±¤ÉÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÌî¤µ¤ó¤Î²ÃÂ®¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¥ª¥¤¤ÎÊý¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤ÏÃæÌî¤µ¤ó¤ò¤«¤ï¤·¤Æ1Ãå¡£½é¤á¤Æ¥À¡¼¥Ó¡¼²¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨ÏÈÈÖÏ¢¾¡Ã±¼°6¡½3¡¡610±ß¡Ë¡£Á°Ç¯¤Ë¶¥ÎØº×¤òÍ¥¾¡¤·¡¢Â³¤¯Âç¤¤¤Âç²ñ¡£¤·¤«¤âÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¹¤«¤é´¶ÌµÎÌ¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò³Í¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ì²ó³Í¤ê¤¿¤¤¡£¤¢¤Î´¶Æ°¤ò¤â¤¦°ìÅÙÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¤Ï25ºÐ¤Î»þ¤Î¡¢¤³¤Î1²ó¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡
¡¡¡þ°æ¾å¡¡ÌÐÆÁ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤·¤²¤Î¤ê¡Ë1958Ç¯¡Ê¾¼33¡Ë3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì»Ô½Ð¿È¤Î67ºÐ¡£¶¥ÎØ³Ø¹»41´üÀ¸¤È¤·¤Æ78Ç¯5·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£G1ÄÌ»»9¾¡¡£KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï3ÅÙÍ¥¾¡¡Ê86¡¢88¡¢94Ç¯¡Ë¡£ÂåÌ¾»ì¤Ïµ´µÓ¡£99Ç¯3·î31Æü°úÂà¡£ÄÌ»»1626Àï653¾¡¡£Í¥¾¡²ó¿ô154²ó¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â15²¯6643Ëü±ß¡£¸½ºß¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£