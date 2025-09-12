µÈ±Ê¾®É´¹ç¤Î¼ç±éºÇ¿·ºî¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø¡ª¡Ö¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡×Áª½Ð
¡¡µÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¤ÎºÇ¿·¼ç±é±Ç²è¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¡Ê´ÆÆÄºåËÜ½ç¼£¡Ë¤¬9·î19Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óºÇÂç¤Î±Ç²èº×¡ÖÂè73²ó¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£10·î27Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤Ë¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Ø¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¾å±Ç¤¬Â³¤¯¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ï½÷À¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤Èµ°À×¤ò¡¢¸¶°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ö¿ÍÀ¸¡¢»³¤¢¤ê¡È»þ¡¹¡ÉÃ«¤¢¤ê¡×¤ò¤â¤È¤Ë±Ç²è²½¤·¤¿´¶Æ°¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£º´Æ£¹À»Ô¡Ê64¡Ë¡¢Å·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¡¢¤Î¤ó¡Ê32¡Ë¤é¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºåËÜ´ÆÆÄ¤È¡¢µÈ±Ê±é¤¸¤ëÅÐ»³²È¤ÎÂ©»Ò¤ò±é¤¸¤¿¼ãÍÕÎµÌé¡Ê36¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼ãÍÕ±é¤¸¤ëÂ©»Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÅÄÉô°æ¿ÊÌé»á¡Ê47¡Ë¤Î3¿Í¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÈô¤Ó¡¢ºîÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡ºåËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¡Ö´é¡×¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡Ë25Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡£º£¤â¤¢¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤ä¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤ß¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤¬¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤ÎÃÏ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢³ÊÊÌ¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼«Á³¤ËÊú¤«¤ì¡¢Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ò´õµá¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢¼ãÍÕ¤â¡ÖÂç½°±é·à¤Î¥É¥µ²ó¤ê¤«¤é¡¢¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ê±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ¤Î±Ç²è¡É¤òÀ¤³¦¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¥Î¥Õ¥£¥ë¥à¥º¤ÎÇÛµë¤Ç10·î31Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¸ø³«¡£