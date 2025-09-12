¥»¥Ü¥ó¥¹¥¿¡¼È¯Çä45¼þÇ¯¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾º¡¡¥«¥Ð¥ä¾¦ÉÊ´ë²èÃ´Åö¤ËÊ¹¤¯¡Ú·ÐºÑ¥È¥ì¥ó¥É¡Û
¡¡Ï»³Ñ·Á¤Î³°È¢¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¥Ð¥ä¿©ÉÊ¡Ê²¬»³»Ô¡Ë¤Î¡Ö¥»¥Ü¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï1979Ç¯È¯Çä¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤À¡£È¯Çä45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºòÇ¯¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÂç¡¹Åª¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¾¦ÉÊ´ë²è¤òÃ´Åö¤¹¤ëËµ»Îº»Ìí²Ã¡Ê¤Û¤¦¤¸¡¦¤µ¤ä¤«¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö½÷»ù¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤ê¡¢¿ÆÀ¤Âå¸þ¤±¤Ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¦Æ±¤ÇËÜÊª¤ÎÊõÀÐ¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á½Ð°æÎ´Íµµ¼Ô¡Ë
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¡¢ºòÇ¯½©¤Ë¤Ï¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º°ì»þÈÎÇä¤òÄä»ß¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£2024Ç¯ÅÙ¤Î½Ð²Ù¿ô¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤ÎÌó1.7ÇÜ¤ÎÌó660Ëü¸Ä¤ËÃ£¤·¤¿¡£¡ÖÂç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥»¥Ü¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï½÷»ù¸þ¤±´á¶ñ²Û»Ò¤ÎÀè¶î¤±¤ÇÀº¹ª¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡£¡Ö¡Ø½é¤á¤Æ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ËÆ´¤ì¤ë½÷¤Î»Ò¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¥é¥¥é¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¤Ö¤ì¤º¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´á¶ñ¤ÏÄê´üÅª¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯ÅêÆþ¤·¤¿¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¡×¤Ï²áµî¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Á´85¼ïÎà¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Î¤¦¤Á°ì¤Ä¤¬Æþ¤ë¡£ÁÛÄê²Á³Ê¤Ï272±ß¡£
¡¡¤ª¤â¤Á¤ã¥á¡¼¥«¡¼¤ä½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥«¥Ð¥ä¿©ÉÊ¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¡£¡Ö´á¶ñ²Û»Ò¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤ÆÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Î»Ò¤«¤é³¨Æþ¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¤È¿´¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤¹¡×¡£Ëµ»Î¤µ¤ó¤ÏÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î33ºÐ¡£¡Ê²Á³Ê¤ÈÇ¯Îð¤Ï2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë