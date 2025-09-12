“100キロ女子”餅田コシヒカリ、汗ばむ“黒キャミ”姿が話題「その背中に潰されたい」「彼氏さんの姿を想像してほっこり」
元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリ（31）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。日常を切り取った一枚が話題を集めている。
【写真】漂う生活感…餅田コシヒカリの汗ばむ“背中”
餅田は「リモコン置き場じゃないのよ」とつづり、黒いキャミソース姿の自身の背中にリモコンがピタッと置かれている写真を公開。「#夏は#基本この格好
#彼のデータフォルダ#こんなんばっかり」とハッシュタグ付きで記した。
この投稿には「抱き締めたい背中」「その背中に潰されたい」「彼氏さんの姿を想像してほっこり」との反響が寄せられている。
