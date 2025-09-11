まって、多すぎる。

iPhone 17シリーズ、そして17の名前をあえて廃した極薄のiPhone Airが発表。9月12日から予約が始まり、9月19日発売となります。

その日に合わせて、ケースメーカーは色んな製品を仕込んでいるんだろうなぁ〜。…とか思っていたんですが、次元の違う仕込みをしているメーカーもありました。

iPhone発売に関わるすべてのみなさま、今年もがんばってまいりましょう！



iPhone 17シリーズ・iPhone Airのケースフィルム、同日発売は怒涛の497アイテムです

今年はネコミミ、オートバイライダーさんご用達のD3O採用のアイテムなどなどもあるぞ！ pic.twitter.com/WJgPoSu2YX - エレコム(公式) (@elecom_pr) September 10, 2025

同日発売は怒涛の497アイテムです

よ、よんひゃくきゅうじゅうなな！

と思わずうろたえてしまいました。公式のリリースページを見ましたが、いくらスクロールしても終わりません。多すぎる、地球を埋め尽くす気か…。

ちなみに、2024年iPhone 16発表日では「447アイテム」でした。50個の記録更新おめでとうございます。

来年は500とか行きそうで、今から怖いです。

Source: X（エレコム）