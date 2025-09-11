正気かッ!? エレコムからiPhone 17／Air用「497アイテム」
まって、多すぎる。
iPhone 17シリーズ、そして17の名前をあえて廃した極薄のiPhone Airが発表。9月12日から予約が始まり、9月19日発売となります。
その日に合わせて、ケースメーカーは色んな製品を仕込んでいるんだろうなぁ〜。…とか思っていたんですが、次元の違う仕込みをしているメーカーもありました。
iPhone発売に関わるすべてのみなさま、今年もがんばってまいりましょう！- エレコム(公式) (@elecom_pr) September 10, 2025
iPhone 17シリーズ・iPhone Airのケースフィルム、同日発売は怒涛の497アイテムです
今年はネコミミ、オートバイライダーさんご用達のD3O採用のアイテムなどなどもあるぞ！ pic.twitter.com/WJgPoSu2YX
同日発売は怒涛の497アイテムです
よ、よんひゃくきゅうじゅうなな！
と思わずうろたえてしまいました。公式のリリースページを見ましたが、いくらスクロールしても終わりません。多すぎる、地球を埋め尽くす気か…。
ちなみに、2024年iPhone 16発表日では「447アイテム」でした。50個の記録更新おめでとうございます。
来年は500とか行きそうで、今から怖いです。
Source: X（エレコム）
