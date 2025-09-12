お笑いコンビ、ガクテンソクの奥田修二（43）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク!」（木曜午後11時15分）に出演。霜降り明星の粗品（32）の実家が経営している焼き肉店で盗難被害に遭ったと打ち明けた。

今放送のテーマは「粗品大好き芸人」。今回のゲストでは唯一の先輩芸人となる。奥田は粗品の実家の大阪心斎橋によく通っていたという。「ブラジルワールドカップをやっているのを見てる最中に置引されて。犯罪がブラジルやん」と切り出した。続けて「それでも仲よく…」と関係性を強調した。

粗品はコンビ結成前から芸名で活動していた。コンビ結成後は本名の「佐々木」で約半年ぐらい活動も伸び悩んでいた。「粗品」に戻そうか相談した相手が奥田だったと番組内で明かしている。

奥田と粗品は2月27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）で共演している。

ゲストはシモリュウの前田龍二とシモタ、ダブルヒガシの大東翔生、紅しょうがの熊元プロレス、からし蓮根の青空、フースーヤの田中ショータイムと谷口理、どんぐりたけし、ガクテンソク奥田修二。MCは蛍原徹。