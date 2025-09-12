お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク!」（木曜午後11時15分）に出演。「あのちゃん」こと歌手でタレント、あの（年齢非公表）との熱愛疑惑について言及した。

「あのちゃんと仲よくしてて。レギュラー番組も始まって。ちょっとカップルに見えるねっていうバズリ方をして。『そしあの』っていう言葉ができて。何かわーってなった時に、違いますよって言ったみたいなのはありますね」と語った。

後輩芸人のフースーヤの谷口理からは「粗品さん好きやし、めっちゃおもろいですけど、『そしあの』の時、ちょっとおもんないすよね」とツッコミを浴びた。

X（旧ツイッター）では、谷口のツッコミに対し「そしあのの時ちょっとおもんないわかるw」「フースーヤ谷口がそしあのの時の粗品ちょっとおもんないって言ってて死ぬほど笑った」「そしあのの時おもんない分かるけど電電電波好きよえ」などと書き込まれていた。

今放送のテーマは「粗品大好き芸人」。ゲストはシモリュウの前田龍二とシモタ、ダブルヒガシの大東翔生、紅しょうがの熊元プロレス、からし蓮根の青空、フースーヤの田中ショータイムと谷口理、どんぐりたけし、ガクテンソク奥田修二。MCは蛍原徹。