1999年の初代以来、FRスポーツセダンとして進化を続けてきた同モデルは、累計約130万台を販売するグローバルモデルとなる。今回の新型は「熟成」をテーマに、EPSにバリアブルギヤを採用し操舵フィールを改善、リニアソレノイド式AVSで安定性と快適性を両立した。また、エクステリアは低重心で精悍なデザインに刷新、内装は12.3インチディスプレイや新意匠の「Forged bamboo」を採用し、安全支援機能も強化されている。

－走る楽しさとスポーティなデザインを追求し続けてきたコンパクトFRスポーツセダンの熟成－

LEXUS IS（プロトタイプ）

ドライバーがクルマと対話できる気持ちのいい走りの追求 アグレッシブさを突き詰めたよりスポーティな内外装デザインの進化 「Lexus Safety System +」の進化やマルチメディアシステムの刷新により、安全・安心な運転をサポート

LEXUSは、9月9日（火）に「IS」の新型モデルを世界初公開しました。2026年初頭以降、順次各地域で発売を予定しております。

ISは1999年の初代モデル誕生以降、コンパクトFRスポーツセダンとして「クルマを操る楽しさ」を追求してきました。LEXUSの乗り味の礎となるべく進化を続け、運動性能の高さとそれを予感させるスポーティなデザインで好評を博し、四半世紀以上に渡ってグローバル約40の国と地域で累計約130万台を販売してきました。開発においては、Toyota Technical Center Shimoyamaをはじめとする世界各地で走り込み、LEXUSならではの走りの味「Lexus Driving Signature」を追求し続けています。

今回のモデルでは、IS300hとIS350の2種類を設定＊1しました。「熟成」を開発のキーワードとし、これまでISが追求してきた「ドライバーがクルマと対話できる気持ちのいい走り」と「アグレッシブでスポーティなデザイン」にさらに磨きをかけました。

走りにおいては、気持ちのいい操舵感と車両安定性のさらなる深化を目指しました。電動パワーステアリング［EPS＊2］では、バリアブルギヤ＊3を採用することで交差点や連続コーナーでの操舵角を抑え、より快適な操舵フィールを徹底的に追求。また、リニアソレノイド式AVS＊4の採用により、車両挙動安定と路面からのショック低減を高次元で両立し、さらなる気持ちの良いドライビングを実現しました。

エクステリアでは、低重心かつワイドなスタンスをさらに強調した新たなフロントフェイスにより、力強く精悍なスタイリングをより際立たせたデザインへと刷新しました。“F SPORT”には、空力性能を強化した新形状のリヤスポイラーを採用。加えて、足回りには軽快な走りを予感させる新意匠の19インチ軽量アルミホイール＊5を設定しました。

また、ボディカラーは、硬質なライトグレーにメタリックを加えることで、駆け抜けるような走りの世界観を表現したニュートリノグレーを新たに加えた計8色＊1を設定。スポーティな世界観を演出するカラーラインアップで、お客様のニーズに寄り添う選択肢をご提案します。

インテリアでは、コンパクトFRスポーツセダンのコックピットとして最も重要である機能性を考慮し、運転に集中できるデザインとしました。センターディスプレイは、12.3インチに大型化するとともに、ドライバーの視界に配慮した高い視認性・操作性を確保。同時に、運転席正面のTFT液晶メーターも12.3インチに大型化し、シンプルでわかりやすいグラフィック表示とすることで、ドライバーが視覚的な情報をダイレクトに受け取ることができる運転環境を提供します。デザインにおいては、コンソール上面とスタートスイッチベゼルに新規開発のオーナメントパネル「Forged bamboo」を採用することで、竹繊維の特徴的な陰影により、ISの力強い躍動感とスポーティなインテリアを演出しました。また、インテリアカラーには、太陽を覆う紅炎をイメージした新規開発の「PROMINENCE（プロミネンス）」を設定し、アグレッシブでスポーティな室内を目指しました。

他にも、予防安全技術「Lexus Safety System +」の機能拡充や、高度運転支援技術 アドバンスト ドライブ［Lexus Teammate Advanced Drive＊6］の搭載により、長距離移動などにおける運転をサポートし、お客様の移動時間をより快適にします。

新型ISの主な特長

ドライバーとの対話に優れた走りの熟成

電動パワーステアリング［EPS］のラック平行式への変更とバリアブルギヤの採用により、リニアな操舵フィールを実現 スムーズな減衰力制御と素早い応答性を備えたリニアソレノイド式AVSの採用により、車両挙動の安定性と路面入力によるショック感の低減を両立 ISらしいアグレッシブさを突き詰めたエクステリアデザイン

低重心かつワイドなスタンスをさらに強調した新たなフロントフェイスへ刷新

“F SPORT”

ボディカラーは、ニュートリノグレーを新たに加えた計8色を設定 新意匠の19インチ軽量アルミホイール 空力性能を強化した新形状のリヤスポイラーを採用 LEXUSロゴ入りのレッドブレーキキャリパーを採用（メーカーオプション） 運転に集中できる環境を目指したインテリアデザインと最新マルチメディアシステムの採用

インストルメントパネル、センターコンソール、メーター、フロントドアトリムの意匠刷新 センターディスプレイを全車12.3インチタッチパネルディスプレイに統一 液晶メーターを12.3インチフル液晶メーターに変更 オーナメントパネル（コンソール上面とスタートスイッチベゼル）には、新規開発の「Forged bamboo」を設定 インテリアカラーには、新規開発色の「PROMINENCE（プロミネンス）」を設定 より安全で快適な運転をサポートする装備の拡充

先進予防安全技術 Lexus Safety System +の機能拡充 高度運転支援技術 アドバンスト ドライブ［Lexus Teammate Advanced Drive］（高速渋滞時ハンズオフ機能） Lexus International チーフエンジニア 武藤 康史

「ISを熟成するにあたり、『ドライバーの意図がクルマに、また、クルマの挙動がドライバーに正確に伝わる“対話”』を念頭に置き、さらなる高みを目指して妥協なく開発を続けてきました。ISの特徴でもある上質な乗り心地と優れた車両コントロール性を進化させるのはもちろんのこと、細部にこだわったインテリアデザインの刷新、Lexus Safety System +の予防安全技術の進化、最新マルチメディアシステムの採用などにより、車室内でも操る楽しさを感じられるモデルへと進化を遂げました。新たに生まれ変わったISで運転する喜びをぜひご体感ください。」

IS 主要諸元（プロトタイプ値）

IS350 IS300h 駆動 FR AWD FR トランスミッション 8AT 6AT 電気式無段変速機 全長 4,720mm（＋10） 全幅 1,840mm（±0） 全高 1,435mm（±0） 1,440mm（±0） 1,435mm（±0） ホイールベース 2,800mm（±0） 乗車定員 5名 タイヤサイズ＊7 18インチ／19インチ

（）括弧内は従来型比

*1 地域／仕様によって異なります。国内は、IS300h（FR）のみ発売予定です。

*2 EPS Electric Power Steering

*3 FR

*4 AVS Adaptive Variable Suspension system

*5 タイヤチェーンを装着することはできません。

*6 人とクルマが気持ちの通った仲間のように、お互いを高め合い共に走るというトヨタ自動車独自の自動運転の考え方「Mobility Teammate Concept」に基づいて開発。Lexus Teammateはトヨタ自動車株式会社の商標です。アドバンスト ドライブ（渋滞時支援）は自動で運転するシステムではありません。システムを過信せず、常に周囲の状況を把握し、必ず安全確認をしながら運転してください。

*7 地域／仕様によってタイヤサイズは異なります。

