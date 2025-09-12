猫ちゃんは時に予想外の行動を見せてくれることがあります。そんな猫ちゃんの思わぬ光景が、笑顔にさせてくれると話題に。朝になりリビングへ向かった飼い主さんが思わず笑ってしまった光景とは、いったい…？投稿が55万再生を突破し、「これだから猫ちゃんって最高♡」「朝から大笑いですねｗ」と、見た人を笑顔にしています。

【動画：『朝起きて目を疑った』→猫の飼い主さんがリビングに向かうと…】

リビングへ向かった飼い主さんを待ち受けていたのは…

Instagramアカウント『ルカ Luka』に投稿された光景が、たくさんの人を笑顔にしてくれていると注目を集めています。

ある日の朝、猫のルカちゃんの飼い主さんは、いつものようにリビングに向かったそう。この日は、飼い主さんが起きた時にそばにルカちゃんはいなかったとのこと。どうやら、ルカちゃんはリビングでくつろいでいたようで、飼い主さんがリビングのドアを開けると、そこにはキャットタワーに登っていたルカちゃんの姿があったといいます。

そこで飼い主さんは、ルカちゃんの思いもよらない衝撃的な姿を目撃することに…。なんと、ルカちゃんはキャットタワーの窪みにすっぽりと腰掛けて、後ろ足で見事なV字を作ってくつろいでいたのでした！

しかも、ルカちゃんは飼い主さんと目が合っても、一点を見つめ続けて微動だにしなかったとのこと。そのシュールすぎる光景に、飼い主さんは思わず吹き出してしまったといいます。

飼い主さんが近づいてみると…

なんともシュールな光景を朝から目撃した飼い主さん。そこで飼い主さんは、キャットタワーの上でV字ポーズをとっていたルカちゃんに近づいてみることに。

飼い主さんが一歩、また一歩とルカちゃんに近寄って行ってみたところ…ルカちゃんは体勢どころか表情も変えず、飼い主さんの顔をジッと見つめていたそう。

いったい、ルカちゃんは何を思っていたのでしょうか？ワイルドなV字ポーズとミステリアスな反応が、なんともいえない笑いを誘います。

キャットタワーがお気に入りのルカちゃん

この日は朝からキャットタワーでくつろいでいたルカちゃん。このキャットタワーはルカちゃんのお気に入りのようで、ここでのんびりと過ごしていることも多いのだとか。

別の日には、キャットタワーに腰掛けながら、まるでモデルさんのようなおすましポーズを披露していたといいます。

きっと、このお気に入りのキャットタワーにいると、リラックスして素の状態になってしまうのかもしれません。

ルカちゃんの見事なV字ポーズの光景は、「ニャンつ～格好ｗ」「あんよのV字が可愛いｗ」「思わず笑っちゃったｗ」と、笑顔を届けることに。

Instagramアカウント『ルカ Luka』では、そんなルカちゃんと家族たちの笑顔あふれる日常風景が投稿されています。

ルカちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ルカ Luka」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。