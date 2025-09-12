55周年おめでとうッ♡【ミスド】SNSで話題の「ニューホームカット」って？

【ミスタードーナツ】から55周年記念商品として登場した「ニューホームカット」はもうチェックしましたか？ 1971年の創業当時からあった“ホームカット”をリニューアルしており、SNSでも話題を集めています。今回はそんな進化したニューホームカットシリーズから、おやつにぴったりなイチオシのドーナツをご紹介します。

ふんわりな仕上がりの「ニューホームカット オリジナル」

まずは生地の味わいを堪能できそうなこちらのドーナツ。公式サイトによると「ふんわりとしてしっとりくちどけのよい」生地に仕上がっていて、ケーキドーナツのような感覚でいただけそうです。生地はふっくらと厚みがあり、おやつにぴったりな食べ応えも感じられそう。こちらは「ショップによりお取り扱いのない場合があります」とのことなので、ぜひ探してみてください。

大人のおやつに良さそうな「ニューホームカット シナモン」

生地にシナモンがたっぷりとまぶされたこちらは、大人のおやつにうってつけ。ほんのりスパイスの効いた味わいが、優雅な気分に浸らせてくれそうです。甘さが足りない時ははちみつをかけてアレンジを楽しむのも良さそう。公式サイトいわくこちらも「ショップによりお取り扱いのない場合があります」と、少しレアなドーナツのようです。

甘さを楽しめると噂の「ニューホームカット メープル」

メープルが垂れ落ちているほどたっぷりかかったこちら。インスタグラマー@oyatsu_panponさんいわく「ガツンと甘さ」が感じられるようで、糖分補給したいおやつタイムにぴったりのようです。さらに「メープルの香り」も楽しめるらしく、溜まった疲れを癒してくれそう。少し温めてからいただくのも良さそうです。

和洋折衷な味わいの「ニューホームカット あんバター」

あんとバターを合わせたプチ贅沢なこちらも必見。@oyatsu_panponさんによれば「バターフィリングはねっとりまろやかでクリームのよう」な仕上がりらしく、ドーナツながらリッチな味わいが楽しめそうです。さらに「塩感もほんのり感じる」とのことで、バランスの良い風味に食べやすさも感じられそう。「あずき」のつぶつぶとした食感が良いアクセントになっていそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino