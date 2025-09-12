人気ホラーゲーム「夜勤事件」実写映画化決定 不穏な雰囲気包まれる特別映像公開
【モデルプレス＝2025/09/12】ホラーゲーム「夜勤事件」が、実写映画化されることが決定（2026年全国公開）。併せて、ゲームビジュアルをモチーフにした特別先行映像が解禁された。
【写真】ホラーゲーム「夜勤事件」原作モチーフのビジュアル
現在、Z世代を中心に絶大な人気を誇る日本のインディーゲーム制作チームChilla’s Art（チラズアート）が2020年2月にSteamで配信したホラーゲーム「夜勤事件」。発売直後からゲーム実況者やVTuberに多数プレイされ、YouTubeでのゲーム実況動画は総再生数6000万回以上記録（※2025年8月28日時点）している。
実況動画を通じてリアルなコンビニ描写や不気味なグラフィック、衝撃的な演出が話題となり、作品のワンシーンに対するリアクションを切り取った動画も拡散され、SNSを中心に話題に。さらにSteam上では、Chilla’s Art作品の中で最もレビュー数が多く、約2700件を超えるレビューのうち 83％が好評価をつけるなど、国内外で高い支持を獲得している。
この度「夜勤事件」の実写映画化が決定。監督を務めるのは「きさらぎ駅」シリーズなど、都市伝説を題材に独自の手法で話題作を生み出してきた永江二朗氏。これまでの都市伝説をモチーフにした作品と一線を画すホラーゲーム原作の実写映画化に挑む。
また今回解禁となった特報映像は、原作ゲームのビジュアルをモチーフに制作されたもの。コンビニの蛍光灯が点滅し、最後にチャイム音が響くという、不穏な雰囲気に包まれた特別先行映像となっている。（modelpress編集部）
ついに！！！「夜勤事件」映画化が決定しましたーーー！！！2020年2月にゲームを発売したときは、まさか映画になるなんて夢にも思ってませんでした。あの頃は「とにかく早く出して、みんなに遊んでもらえたらいいな」ってことだけ考えてたんです。でも気づいたら本当にたくさんの人に遊んでもらえて、親しんでもらえて…そして今回、ついに映画化！！本当に感慨深いです。映画「夜勤事件」は、ゲームを遊んでくれた人も、まだ遊んだことがない人も楽しめる内容になると思います。ぜひ公開を楽しみにしていてください！
何年も前から「夜勤事件」を実写化したいと思っていました。そして、実写化するなら監督は私しかいないという強い想いでいました。その念願が遂に叶いました！徹底的にホラー演出と向き合い、突き詰めて監督しました。深夜コンビニで起こる数々の恐怖は、きっと皆様の想像を超えていきます。
【Not Sponsored 記事】
◆ホラーゲーム「夜勤事件」実写映画化決定
◆原作：Chilla's Art（チラズアート）コメント
◆監督：永江二朗氏コメント
