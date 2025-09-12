無敵のグラビア姉妹がついに復活！Erika＆百瀬まりな「休日は一緒にマリオパーティをしています」

「自分たちにしかできないことがあるんじゃないか」

――お二人は昨年末、実に６年ぶりにグラビアに復帰されました。決め手は何だったのでしょうか。

エリカ「引退したときは、もうグラビアはやらないと心に決めていました。それでも、ＳＮＳで『復帰してほしい』という声が多く届いて……。この６年の間に私たちの心境も変わり、今なら素敵な作品を届けられると思ったんです」

マリナ「私も同じ気持ちです。二人で相談して、グラビア活動の再開を決めました」

エリカ「引退後、私たちのようなハーフで姉妹のグラドルが登場しなかったことも大きいですね。″自分たちにしかできないことがあるんじゃないか″って感じましたから」

――復帰後に発売されたデジタル写真集の反響は？

エリカ「『復帰してくれて嬉しい』、『エリマリは伝説だよね』という声をたくさんいただけています。ファンの方からのコメントを見るたびに、『もっといいものを届けないと』と思っています」

――千葉県のリゾートヴィラでの撮影でした。感想を聞かせてください。

エリカ「私たちは地元が千葉県。しかも大好きな九十九里だったので、実家に帰ったような安心感が湧いてきました。知らない土地ではないからこそ、素直な表情が出せたかな」

マリナ「引退前にも九十九里で撮影したことがあるんですけど、寒い時期だったんです。今回は暖かくて最高でした。場所も衣装もめちゃくちゃ可愛くて楽しかった！」

――久々の姉妹でのグラビア。以前から変化はありましたか？

マリナ「思った以上に息が合っていました」

エリカ「引退前の高校生の時より、どうすればセクシーに写るか、読者さんに喜んでもらえるのかを考えられるようになった。今のほうが私たちの良さが出てるんじゃないかな」

マリナ「小さい頃から、モデル役の私たちにビキニを着せてカメラマン役の母が写真を撮るという遊びをしていました。だから、16歳でグラビアデビューしたんですけど、当時から緊張はなくて。あんまり恥ずかしくなかったよね？」

エリカ「そうだね。むしろ、可愛いビキニにテンションが上がってた。今も昔も、ずっと楽しい！」

――イチオシのカットやポーズは？

エリカ「浴槽でお互いの肩に頭を乗せ合うカットですね。体勢はきつかったけど、ポーズが斬新で可愛く撮れました」

マリナ「私は、二枚重ねになっている黒い水着を着たカットがお気に入りです。上の一枚をずらす仕草がセクシーで」

エリカ「ちょっとエッチなんだけど、すごくフレッシュな感じもあって。私たちの好みにドンピシャの一枚です」

――お二人の独特なポーズはどのように生み出されているのですか？

エリカ「事前に話し合って決めたりはせず、撮影しながら自然に生まれてくる感じですね。『こっちに手を乗せたほうが可愛いんじゃない？』とか言いながら、探り探りやっています」

「まんまお姉ちゃん」と「永遠の妹キャラ」

――グラビアアイドルとしてのお互いの印象を教えてください。

マリナ「エリたんは、私には出せない色気があって、『大人セクシー』って感じ」

エリカ「えー！ もっと透明感とか言ってほしい（笑）。マリは『小悪魔的』かな。見た目の妹っぽさに、表情もあざとさ全開なんです。マリにしか出せない魅力ですね」

――普段の姉妹の関係性は？

エリカ「私がまんまお姉ちゃんで、マリが永遠の妹キャラです」

マリナ「いやー、お姉ちゃんって大変ですよね（笑）」

エリカ「熱い食べ物を食べるときは『熱いよ』って注意しないと絶対火傷するし、テーブルに並んでいる食べ物を取るときは私がマリの袖を押さえないと絶対にソースとかタレで汚す。ちょっと天然なんです」

――プライベートでも一緒ですか？

エリカ「家は別々にあるんですが、マリは、ほぼ私の家にいますね」

マリナ「居候しちゃってます（笑）。部屋で一緒に映画を見たり、ご飯やケーキを作ったりしています」

エリカ「私がゲーム好きなので、休日は一緒にマリオパーティをしたりしてますね」

――今後の目標はありますか？

エリカ「グラビアに復帰したからには、紙の写真集を絶対に出したいです！」

マリナ「あと、二人でＹｏｕＴｕｂｅもやりたい」

エリカ「おふざけＹｏｕＴｕｂｅをやりたいね。グラビア写真では伝わらないキャラクターの部分を知ってもらいたいなと思っています」

――最後に読者へメッセージをお願いします。

エリカ「６年間待たせてしまったぶん、素敵な写真をたくさん届けたいです。待っててくれてありがとう。もっと頑張ります！」

マリナ「私も紙の写真集は絶対に出したいと思っています。復帰しただけで終わりではなく、私たちのいろいろな一面を見せられるよう、頑張りたいです！」

エリカ

エリマリ姉妹の姉。グラビアのほか、TikTokを中心にインフルエンサーとしても活躍中

モモセ マリナ

エリマリ姉妹の妹。SNS総フォロワー数は100万人を超え、幅広い層から人気を集める

最近のマイベスト「GAME&TV」

『VALORANT』と『水曜どうでしょう』

エリカ:『VALORANT』というシューティングゲームが好きで、もう２年半くらいハマっています。一度始めたら、長い時は８時間ぐらいプレイしちゃいます。私は低ランク帯のプレーヤーですけど（笑）

マリナ:私は『水曜どうでしょう』（北海道テレビ）にハマりました。最近、トーク力を上げたいなと思って見始めたら止まらなくなって、４時間ぐらいずっと見てました

『FRIDAY』2025年9月12・19日合併号より

取材・文：梅木康一郎