¥Þ¥Þ¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÇ¢ª¡Ø¥Ñ¥Ñ¡Ù¤¬Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¤È¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÑ²½¤Ë¡ÖÂÖÅÙ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë£÷¡×¡ÖÊÌ¥Í¥³¤µ¤ó£÷¡×¤ÈÇú¾Ð¤ÎÀ¼Â³½Ð
¡Ö²¿¤Ç²¶¤Î»þ¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬º£¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¡Ä¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬Ç¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿»þ¤Î°ã¤¤¤¬ÀÚ¤Ê¤¯¤âÌÌÇò¤¤¤È¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç1.9ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î»þ¤Î¡¢´é～¡ª¡ª¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤¿´é¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥Þ¥Þ¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÇ¢ª¡Ø¥Ñ¥Ñ¡Ù¤¬Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¤È¡Ä¡Û
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÊú¤Ã¤³¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃãÂÀÏº¤¯¤ó
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Þ¤ë¥É¥é¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãã¥È¥éÇ¤Î¡ÖÃãÂÀÏº¡×¤¯¤ó¡£À¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°¦¾ð¤òÃí¤¬¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¡¢´Å¤¨¤óË·¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¤È¡¢ÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤½¤¦¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬ÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¤È¡Ä
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¤ÈÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¡£¤Ê¤ó¤È¸ý¤ò³«¤±¤Ê¤¬¤é¼ê¤Ç¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ò²¡¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¤ÏÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ë¤ã～¡×¤È·ù¤¬¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö½õ¤±¤Æ¤Ë¤ã～¡×¤Èº©´ê¤¹¤ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£ÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬½Ð¼Ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤ª¸«Á÷¤ê¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤È¤¤Ï¸¼´Ø¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«Êú¤Ã¤³¤À¤±¤Ï·ù¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Ï¤É¤³¤Ë¡Ä¡©
¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÆâ¤ÎÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ÆÀä¶«¤¹¤ëÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Î»Ñ¤â¡£¤Þ¤ë¤Ç¤ª²½¤±²°Éß¤òÉÝ¤¬¤ë»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àä¶«¤·¤¿¸å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÄü¤á¤¿¤è¤¦¤ÊµõÌµ´é¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åê¹Æ¤Ï¡¢TikTok¤Ë¤Æ500·ï¶á¤¯¤Î¹âÉ¾²Á¡¢60·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¿ô¤ÎÊý¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£¸å¤ÎÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤È¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤ë»þ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÂÖÅÙ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤ª¥Ò¥²¤¬¥À¥À²¼¤¬¤ê¡×¡ÖÂÖÅÙ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ëー¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Þ¤ë¥É¥é¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃãÂÀÏº¤¯¤ó¤Î¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÍÍ»Ò¤ä¶ì¼ê¤Ê¥É¥é¥¤¥äー¤È³ÊÆ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃãÂÀÏº¤¯¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Þ¤ë¥É¥é¡×¤µ¤Þ
