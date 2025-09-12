【山粼武司 これが俺の生きる道】#23

一軍デビューを果たしたプロ3年目は20試合に出場したものの、本塁打はゼロ。しかも、その数少ない一軍戦で屈辱を味わった。

1989年10月15日の広島戦（広島市民球場）で上原晃（沖縄水産高↓87年ドラフト3位）と先発バッテリーを組んだのだが、俊足好打の正田耕三さんに5度も盗塁を許したのだ。

初回にいきなり二盗を決められ、二回にも三盗を許した。上原と俺の若手バッテリーは完全に正田さんの足にかき回された。俺の捕逸や悪送球もあって、上原は2回6失点でKO。2番手の左腕・杉本正さんも五回、正田さんに二盗、三盗を連続で決められた。焦った杉本さんはワイルドピッチで正田さんは生還。結局、五回までに5盗塁を献上した俺は、ついにベンチに下げられた。正田さんはその後も1盗塁を決めて、プロ野球タイ記録の1試合6盗塁をマークした。

シーズン残り数試合という状況で、4個差をつけられていたヤクルトの笘篠賢治さんを逆転し、盗塁王を獲得した。

上原はクイックモーションができない。走者が出ただけでもかなり不利なのだが、杉本さんのときも走られているから、言い訳にはならない。

星野仙一監督は怒るどころか、「3年間、何をやっとったんや」と呆れられる始末。ついに捕手をクビになった。

当時の正捕手は中村武志さん。捕手としては全く勝てる気がしなかった。捕手失格を告げられ、むしろ心の中でガッツポーズをした。後日、外野コンバートが決まった際は、「これで、ようやくチャンスがもらえる」と小躍りしたものだ。

星野監督にはことあるごとに怒られた。「投手が打たれるのは捕手の責任」という持論があったからだ。

愛のムチも何度も味わった。初めて鉄拳を食らったのは台湾だった。

プロ2年目の1988年、日本シリーズ後の11月に台湾代表チームと親善試合をした。台湾は当時の守護神だった郭源治さんの故郷。その縁もあって、試合が実現した。

俺は二軍選手ながらメンバーに選ばれた。源治さんは1試合目は中日側、2試合目は台湾側で出場。俺は2戦目に源治さんのスライダーを捉えて3ランを打った。

しかし試合は乱打戦に。鹿島忠さんが逆転満塁サヨナラ本塁打を浴び、後味の悪い敗戦となった。親善試合とはいえ、星野監督は怒り心頭。試合後、投手と捕手が宿舎の監督室に呼ばれた。

「おまえら、親善試合だと思ってナメとんのか！」

「たけしぃ！」

闘将の怒号に思わず身構えたが、張り倒されたのは隣で直立不動していた中村さん。名前が同じだから、ややこしい。

「はよ殴って終わってくれ……。殴れば気が済むだろ」

これまで星野監督に殴られたことはなかったのに、そんなことしか考えていなかった。

直後、俺の頬に張り手一発。メチャクチャ痛かったが、倒れ込むほどではなかった。（つづく）

（山粼武司／元プロ野球選手）

